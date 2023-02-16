У Токаєва повідомили, що вони обговорили питання гуманітарних зв'язків.

У четвер, 16 лютого, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Казахстану Касим-Жомарт Токаєвим.

Як повідомляють в прес-службі глави Казахастану, розмова відбулася з ініціативи української сторони. Зазначається, що глави держав обговорили питання гуманітарних зв'язків між двома країнами.

"Касим-Жомарт Токаєв підтвердив позицію Казахстану щодо дипломатичного вирішення збройного конфлікту між Росією і Україною на основі Статуту ООН і загальновизнаних норм міжнародного права", - йдеться в повідомленні.

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Позиція Казахстану у війні в Україні

На початку березня у Казахстані заявили, що не підтримують "ні ту, ні іншу сторону" конфлікту. Тим часом жителі Алма-Ати вийшли на мітинг з плакатами "Ні війні", "Руки геть від України"і" Stop Putler".

Влітку Токаєв відмовився визнавати "незалежність" "ЛДНР", назвавши їх "квазідержавними територіями".

Пізніше повідомлялося, що президент Казахстану відмовився від російського ордена і розкритикував заяви про те, що Росія нібито "врятувала" їх від протестів, що відбулися в січні 2022 року.

У липні Казахстан вийшов з угоди Співдружності Незалежних Держав (СНД) 1995 року про міждержавний валютний комітет.

У грудні в країні заявили, що не допомагатимуть Росії обходити санкції.

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