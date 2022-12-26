Нинішні відносини між Казахстаном і Росією продовжаться, проте Казахстан "не буде використовувати різні компанії для обходу санкцій".

На десятому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну Казахстан заявив про те, що не приєднається до санкцій проти країни-агресора, однак при цьому не допомагатиме агресору обходити існуючий режим обмежень.

Як заявив міністр закордонних справ Республіки Мухтар Тлеуберді в інтерв'ю японському телеканалу NHK, Москва і Астана мають тісні економічні зв'язки, тому санкції проти Росії, введені через війну в Україні, негативно позначилися на економіці Казахстану.

Він запевнив, що нинішні відносини між Казахстаном і Росією продовжаться, проте Казахстан "не буде використовуватися різними компаніями для обходу санкцій".

Відео дня

Війна в Україні та позиція Казахстану:

Росія ще з 1990-х років робила спроби по анексії частини Північного Казахстану.

Після повномасштабного вторгнення путінських військ в Україну президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв відкрито перейшов до економічної та політичної сепарації від Росії: він доручив налагодити продажі нафти в обхід РФ.

Раніше Токаєв на Петербурзькому міжнародному економічному форумі заявив про неможливість визнання так званих "ЛДНР".

В ефірі пропагандистської програми "Вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія-1" політолог Дмитро Дробницький назвав Казахстан наступною "проблемою" для Російської Федерації. Він переконаний, що в цій країні можуть відбуватися "нацистські процеси".

9 грудня 2022 року в Казахстані поставили на місце посла РФ після його заяв про цю країну.

Вас також можуть зацікавити новини: