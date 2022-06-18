17 червня президент Казахстану в присутності Путіна відмовився визнавати "ЛДНР".

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв відмовився від російського ордена Олександра Невського.

Про це повідомляє TengriNews.

Як пише видання, Токаєва планували нагородити в рамках економічного форуму ПМЕФ в Санкт-Петербурзі.

Президент Казахстану "подякував за надану честь", але відмовився приймати орден. Він пояснив, що до завершення президентських повноважень не прийматиме ні вітчизняні, ні закордонні нагороди.

Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що нагородження Токаєва на Петербурзькому форумі й не повинно було відбутися. "Не знаю, звідки інформація, тому що ніяке нагородження і не планувалося", - цитують Пєскова російські ЗМІ.

Війна в Україні та позиція Казахстану:

24 лютого 2022 року Росія почала повномасштабне вторгнення на територію незалежної України.

1 квітня в Адміністрації президента Казахстану підкреслили, що всупереч побажанням Росії, Казахстан поважає територіальну цілісність України.

29 квітня Казахстан заявив, що не допомагатиме РФ обходити санкції Заходу.

3 травня Казахстан відкрито відмовився підтримувати російську агресію проти України.

23 травня в Казахстані заблокували понад 20 мільйонів доларів "дочок" російських банків.

17 червня президент Казахстану в присутності Путіна відмовився визнавати "ЛДНР".

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