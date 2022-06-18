Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв відмовився від російського ордена Олександра Невського.
Про це повідомляє TengriNews.
Як пише видання, Токаєва планували нагородити в рамках економічного форуму ПМЕФ в Санкт-Петербурзі.
Президент Казахстану "подякував за надану честь", але відмовився приймати орден. Він пояснив, що до завершення президентських повноважень не прийматиме ні вітчизняні, ні закордонні нагороди.
Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що нагородження Токаєва на Петербурзькому форумі й не повинно було відбутися. "Не знаю, звідки інформація, тому що ніяке нагородження і не планувалося", - цитують Пєскова російські ЗМІ.
Війна в Україні та позиція Казахстану:
24 лютого 2022 року Росія почала повномасштабне вторгнення на територію незалежної України.
1 квітня в Адміністрації президента Казахстану підкреслили, що всупереч побажанням Росії, Казахстан поважає територіальну цілісність України.
29 квітня Казахстан заявив, що не допомагатиме РФ обходити санкції Заходу.
3 травня Казахстан відкрито відмовився підтримувати російську агресію проти України.
23 травня в Казахстані заблокували понад 20 мільйонів доларів "дочок" російських банків.
17 червня президент Казахстану в присутності Путіна відмовився визнавати "ЛДНР".