Експерти наголошують, що місце будівництва АЕС "Пакш ІІ" в Угорщині слід вважати непридатним.

Місце, де мають бути побудовані нові реактори угорської АЕС "Пакш", розташоване на активній лінії сейсмологічного розлому.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на звіт Федерального агентства Австрії з питань довкілля.

Звіт був підготовлений за дорученням австрійського Федерального міністерства із захисту клімату, навколишнього середовища, енергетики, мобільності, інновацій та технологій.

Зокрема, експерти визначили зону розлому Дунасентьордж-Харта, яка проходить безпосередньо під майданчиком "Пакш ІІ" та існуючою АЕС.

Під час досліджень було виявлено 12 зміщень поверхні, які, очевидно, утворились під час двох різних землетрусів близько 20000 та 19000 років тому. Експерти не виключають подібних зміщень у недалекому геологічному майбутньому.

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МАГАТЕ визначає, що активні розломи - це тектонічні утворення, які перемістилися в недалекому геологічному минулому і які, імовірно, перемістяться протягом майбутнього періоду, що має значення для безпеки ядерної установки.

Тому дослідження робить остаточний висновок, що є більш ніж сумнівним виконання указу уряду Угорщини № 118 від 2011 р. "Про вимоги до ядерної безпеки". На підставі наукових доказів не можна остаточно виключати можливість постійного зміщення поверхні на місці "Пакш II".

"Тому місце будівництва "Пакш ІІ" слід вважати непридатним", - йдеться в повідомленні австрійського агентства.

Росія будує АЕС в Угорщині

"Пакш", єдина в Угорщині атомна станція, покриває близько 40% потреб країни в електроенергії. Вона розташована за 100 кілометрів від Будапешта.

Угорщина хоче розширити свою 2-гігаватну атомну електростанцію двома реакторами російського виробництва, кожен потужністю 1,2 гігавата.

У грудні 2014 Росатом уклав контракти з Угорщиною на добудову АЕС.

"Росатом" не відповідає критеріям безпеки ЄС та Угорщини, що затримало реалізацію проєкту вже на кілька років. Уряди Росії та Угорщини хочуть пришвидшити процес, тому Угорщина подала на розгляд Європейської комісії законодавчий проєкт із внесення змін до регламентів ядерної безпеки країни.

Уряд Австрії у 2018 році подав позов в Суд ЄС проти рішення Європейської комісії щодо затвердження будівництва нових енергоблоків на угорській АЕС "Пакш".

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Автор: Олександр Топчій