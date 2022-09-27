П'ятьом чоловікам повідомили, що виїзд заборонений на підставі закону про мобілізацію.

П'ятьох росіян, які їхали з Санкт-Петербурга в Білорусь, зняли з поїзда в Псковській області.

Про це повідомляє видання "Медиазона", посилаючись на слова одного з них.

Всіх їх не випустили з країни через оголошену Путіним мобілізацію.

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"З поїзда вивели чотирьох чоловіків, прикордонники знали прізвища і місця кожного. Один майор, два старших лейтенанта і чотири рядових в масках", - розповів чоловік.

Росіянин збирався дістатися до Мінська, а звідти відправитися в Стамбул. Він закінчив військову кафедру, має звання лейтенанта запасу, але в армії не служив.

Чоловіків висадили на залізничній станції Невель-2, останній перед кордоном з Білоруссю: серед них був був 20-річний студент.

Всім п'ятьом повідомили, що виїзд заборонений на підставі закону про мобілізацію.

Мобілізація в Росії: що відомо

21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про мобілізацію російських військовослужбовців, що перебувають у запасі. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу тоді заявив, що мобілізувати планують близько 300 тис. осіб.

Після рішення Путіна росіяни почали масово тікати з країни. Найпопулярнішими країнами стали Казахстан, Грузія і Вірменія.

Російські війська розгорнуть мобілізаційний пункт на пункті пропуску"Верхній Ларс" російсько-грузинського кордону. Саме там останнім часом спостерігаються найбільші черги бажаючих покинути РФ у зв'язку з оголошеною в країні частковою мобілізацією.

У Литві, Латвії, Естонії та Польщі заявили, що не збираються видавати гуманітарні візи тим, хто хоче уникнути мобілізації.

В Іспанії та Німеччині готові прийняти росіян, які тікають від мобілізації. Влада Ірландії також розгляне таку можливість.

Сполучені Штати Америки розглядатимуть заявки росіян, які тікають з країни через мобілізацію, в індивідуальному порядку.