У Білорусі вже півроку продовжуються військові навчання - це означає, що вони півроку знаходяться у стані бойової готовності.

Україна враховує всі загрози з боку Білорусі.

Про це заявила заступник міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі інформаційного телемарафону.

"У Білорусі півроку продовжуються навчання. Що це означає? Це означає, що вони півроку знаходяться у стані бойової готовності. Тому ми не можемо виключати жодних загроз з того боку", - акцентувала Маляр.

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Вона додала, що у відповідь Україна проводить біля кордону з Білоруссю навчання "Північний Буревій 2022".

"І фактично у відповідь, у нас продовжуються навчання "Північний Буревій", ми повідомляли офіційно про це. Підрозділи ЗСУ, Національна гвардія, прикордонники відпрацьовують разом способи протидії тим загрозам, які там є", - зазначила Маляр

Заступник міністра оборони зазначила, що загрози з боку Білорусі виключати не треба ще й тому, що президент Лукашенко дуже залежний від президента РФ Путіна.

"Ми знаємо, наскільки президент Лукашенко залежний на сьогодні від Путіна. І ступінь цього впливу не можна переоцінити, тому що це надзвичайно великий вплив. Тому так, ця загроза розглядається в тому числі", - підкреслила Маляр.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Генштабу ЗСУ, 2 вересня у місті Брест (Білорусь) виявлено дислокацію підрозділів БпЛА збройних сил Російської Федерації, які залучаються до розвідки прикордонних районів України.

9 вересня у Генштабі ЗСУ повідомили, що на території Білорусі розпочалися військові навчання. Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів по Україні з території Білорусі. "На Волинському та Поліському напрямках, на території Білорусі, розпочалися військові навчання, під час яких планується відпрацювати питання "звільнення захоплених територій", - йшлося у повідомленні.

Сьогодні, 26 вересня, повідомлялося, що Лукашенко здійснив неанонсований візит до Росії. На зустрічі з Путіним самопроголошений президент Білорусі говорив про "непростий період". Диктатори провели зустріч, на якій, судячи з офіційного повідомлення, обговорили в тому числі поставки продовольства і добрива. Лукашенко прямо сказав, що Європа повинна зрозуміти і прийняти необхідність співпрацювати з Росією і Білоруссю.

Раніше Лукашенко запевняв, що в Білорусі мобілізації не буде. "Не буде ніякої мобілізації. Це брехня", - сказав диктатор.

Довідка УНІАН. За повідомленням прес-служби МВС, Україна проводить біля кордону з Білоруссю навчання "Північний Буревій 2022". Гвардійці, прикордонники і тероборона навчаються і посилюють безпеку на кордоні з республікою Білорусь. Зазначалося, що правоохоронці та військові відпрацьовують завдання з інженерного облаштування оборонних позицій і мінування території.

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