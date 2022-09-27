Росіянам дозволили піший перехід через кордон.

Російські війська розгорнуть мобілізаційний пункт на пункті пропуску "Верхній Ларс" російсько-грузинського кордону. Саме там останнім часом спостерігаються найбільші черги охочих покинути РФ у зв'язку з оголошеною в країні частковою мобілізацією.

Про це вже офіційно заявили у російському МВС.

У заяві наголошується, що "приплив легкого транспорту, що рухається в бік Грузії, серйозно наростає".

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З метою організації безпеки громадян та для зниження ризиків "протиправної поведінки та виникнення конфліктних ситуацій, за результатами зустрічі учасниками було ухвалено рішення дозволити громадянам піший перехід через кордон, а також намічено низку подальших заходів в частині правопорядку та безпеки дорожнього руху".

"На КПП найближчим часом буде розгорнуто мобілізаційний пункт військкомату", - згадали наприкінці чиновники.

Росіяни тікають від мобілізації

Раніше видання "Важливі історії" писало про те, що Росія вже у понеділок, 26 вересня, готується закрити кордон для чоловіків призовного віку. За даними джерел журналістів, заборона на виїзд буде частковою - у прикордонників вже є списки мобілізованих.

Про закриття кордонів також писала російська "Медуза", посилаючись на джерела в адміністрації Путіна. За їхньою версією, чоловіків відправлятимуть додому 28 вересня, а видання "Верстка" писало про 30 вересня.

Росіяни масово тікають на тлі оголошеної Путіним часткової мобілізації до Казахстану, Грузії та Вірменії. Користувачі мережі публікують фото і відео великих заторів "біженців" на кордонах зазначених країн.

Водночас Литва, Латвія і Польща заявили, що частково обмежують в'їзд для росіян. Фінляндія оголосила про наміри повністю обмежити їм в'їзд. Ходили чутки про введення заборони на в'їзд для громадян РФ і Грузією, але вони врешті не підтвердилися.

Попередньо, Росія має намір залучити до війни в Україні ще 300 тисяч чоловіків, що вказує на нестачу живої сили для ведення оборони після розгому під Харковом.

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