Урсула фон дер Ляєн закликала посилити санкції.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що 93% зброї ХАМАС надходить з Ірану.

Таку заяву вона зробила в ході виступу в Гудзонівському інституті у Вашингтоні, пише Frankfurter Allgemeine Zeitung. За її словами, зараз цілком реальний ризик поширення конфлікту на весь регіон.

"Необхідно продовжувати діалог між Ізраїлем і його сусідами. Необхідно посилити санкції проти Ірану, який постачає зброю ХАМАС", - додала Урсула фон дер Ляєн.

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Як відомо, серйозне загострення між Ізраїлем і ХАМАС сталося 7 жовтня, коли бойовики здійснили масований обстріл країни, а потім прорвали кордон.

На території Ізраїлю вони розстрілювали мирних людей, а також захоплювали в полон військових і цивільних. Відомо, що в полоні у ХАМАС залишаються не менше 203 осіб, у тому числі громадяни інших країн.

Після цього ізраїльська армія оголосила про початок операції "Залізні мечі" і повну блокаду Сектора Гази. Також очікується, що незабаром ЦАХАЛ проведе наземну операцію.

Іран відкрито підтримав напад ХАМАС на Ізраїль. Журналісти The Wall Street заявляли, що вони могли допомогти бойовикам спланувати напад на Ізраїль.

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