Кому нададуть статус учасника бойових дій

При цьому Кабмін доручив Міністерству соціальної політики, Державній службі у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції разом із зацікавленими органами виконавчої влади створити Єдиний реєстр учасників антитерористичної операції.

Для надання статусу УБД особам із силових відомств, інших підрозділів, підприємств, установ та закладів командири (начальники) військових частин (органів, підрозділів), керівники підприємств, установ, закладів у місячний строк після завершення особами виконання завдань АТО зобов’язані подати на розгляд комісій, утворених у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади чи інших державних органах, у підпорядкуванні яких перебували військові частини (органи, підрозділи), установи та заклади, в складі яких проходили службу чи працювали особи, довідки за формою згідно з додатком 1 (для силовиків) та додатком 2 (для працівників підприємств, організацій тощо) і документи, які є підставою для надання особам статусу учасника бойових дій. Додатки можна знайти в затвердженому Порядку.

Підставою для надання представникам силових відомств статусу учасника бойових дій (далі — УБД) є документи про безпосереднє залучення до виконання завдань АТО в районах її проведення, направлення (прибуття) у відрядження до районів проведення АТО. Сюди відносяться витяги з наказів, директив, розпоряджень, посвідчень про відрядження, журналів бойових дій, бойових донесень, дислокацій, книг нарядів, графіків несення служби, звітів, зведень, донесень, матеріалів спеціальних (службових) розслідувань за фактами отримання поранень.

Щодо працівників підприємств, які залучалися в АТО, то підставою для надання їм статусу УБД підійдуть як доказ участі в бойових діях витяги з наказів, розпоряджень, посвідчень про відрядження, книг нарядів, матеріалів спеціальних (службових) розслідувань за фактами отримання поранень, а також документи, що були підставою для прийняття керівниками підприємств, установ, організацій рішення про направлення осіб у таке відрядження.

Комісії вивчають документи і подають їх на розгляд міжвідомчої комісії, а в разі відсутності підстав, які підтверджуються документами, повертають їх до військових частин (органів, підрозділів), установ, закладів для подальшого доопрацювання. До речі, рішення щодо утворення комісій та положення про них затверджуються відповідними міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади та іншими державними органами.

Своєю чергою міжвідомча комісія розглядає документи, надіслані комісією, і в разі потреби заслуховує пояснення осіб, стосовно яких вони подані, свідків, представників державних органів та в місячний строк з дня надходження документів приймає рішення щодо надання статусу учасника бойових дій, про що інформує комісію.

Згідно з Порядком, затвердженим Постановою КМУ № 413 від 20.08.2014р. (далі — Порядок), статус учасника бойових дій надається: військовослужбовцям (резервістам, військовозобов’язаним) та працівникам Збройних Сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, особам рядового і начальницького складу, військовослужбовцям, працівникам МВС, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, ДСНС, ДПтС, військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в АТО, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах проведення антитерористичної операції. Крім того, статус учасника бойових дій можуть отримати працівники підприємств, установ та організацій, які залучалися і брали безпосередню участь в АТО в районах її проведення.

Відповідно до Порядку, райони проведення АТО та терміни її проведення визначаються Антитерористичним центром при СБУ.

У разі неподання командиром (начальником) військової частини (органу, підрозділу) або іншим керівником установи, закладу до комісії чи керівником підприємства, установи, організації до міжвідомчої комісії документів, необхідних для надання статусу учасника бойових дій, особа може самостійно звернутися до таких комісій.

При цьому, якщо особі відмовлено в наданні статусу учасника бойових дій, питання про надання їй зазначеного статусу може повторно виноситися на розгляд міжвідомчої комісії за рішенням міністра соціальної політики. А безпосереднє рішення комісії може бути оскаржене в судовому порядку.

Підготував Микола ФЕДОРКІВ,

«Народна армія»