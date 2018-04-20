Богдану Губському дружина підсунула свиню ... за 4,5 ”штуки” (фото)

Учора знову зібралися докупи люди і свині : зоряні й богемні особистості та глиняні розписні поросята - на аукціоні “Pig Parade”. Черговий розпродаж поросят, на яких стоять автографи зірок, зібрав кілька десятків тисяч доларів, які організатор аукціону, відома бізнес-леді та благодійниця Маргарита Січкар збирається переказати дитячим будинкам.

Цього разу на подіумі було більше десятка зоряних поросят, розписаних художниками за описом їх “господарів” на тему “мрія дитинства”.

Роман Віктюк, приміром, розповів, що в дитинстві хотів літати, причому замість крил до рук мали бути прив’язані віники, а старт він збирався взяти зі спини корови. От і вийшло порося-корова з маленьким Ікаром-Віктюком на спині.

Асія Ахат мріяла бути балериною, отже поросятко вийшло рожеве у балетній спідничці. Інших милих свинюшок розписували Ольга Сумська, Дмитро Гордон, сестри з “Алібі”, Ян Табачник з молодою дружиною Нєдєльською, Маша Єфросініна, хокеїст Бабчук, художниця Євгенія Гапчинська, оперний співак Гришко, неоперний співак Гарік Кричевський, Яна Клочкова, Андрій Данилко, Тая Повалій, Олег Блохін, Софія Ротару, художниця Оксана Мась.

Поросята з’явилися у повному бойовому складі, на відміну від їх господарів, з яких були лише Гордон, Клочкова, “Алібі”, Єфросініна.

Потенційним власникам свиней-зірок , вочевидь, цього було достатньо, і торгувалися азартно. Хоч і починали скупо: за перший лот – “Ольгу Сумську” – віддали усього 1000 доларів (стартова ціна - 500 дол). першим рубікон перетнув футболіст київського “Динамо” Владислав Ващук, який виклав за “Віктюка” 2,5 тисячі. (“Це ж треба, так погано грають (футболісти), а стільки грошей заробляють,” – прокоментував покупку ведучий Юрій Горбунов). Звісно, жартома, але Ващук реабілітувався, коли закликав активніше викладати гроші, які підуть дітям-сиротам. І пішло...

Не обійшлося без казусу. В якийсь момент ведучі внесли до зали живе порося, але воно, хоч і мале, але вчинило, як справжня доросла свиня, обгадивши дорогий костюм...

Одним з найдорожчих поросят став “Дмитро Гордон”, якого придбала дружина бютівця і бізнесмена Богдана Губського Оксана. Подружжя сиділо за різними столами, лише час від часу переговорюючись, схоже було, що вони посварилися. Й дружина депутата вирішила підсунути чоловікові свиню за 4,5 тисячі доларів...

Текст і фото Дмитра Стаховського