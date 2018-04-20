Учасниці ”Міс Європа” з офіційним візитом у Верховній Раді (фоторепортаж)

Депутатам учора не пощастило. Працюючи у комітетах, вони й не помітили, як їх місця у сесійній залі Ради зайняли 34 чарівні дівчини – учасниці конкурсу “Міс Європа”, що незабаром проводитиметься у Києві.

Не сказати, що відвідини парламенту були європейкам дуже цікаві. Але сумувати їм не дали фотографи, яких набралося не менше, ніж самих дівчат. "Міски" досить професійно й невтомно усміхалися на фотокамери.

А поки дівчата готуються до свого іспиту з краси та інтелекту, Омар Арфуш, турок і відомий спеціаліст з гарних дівчат, який займається зокрема і європейським конкурсом краси, вирішив “привести Європу в Україну, якщо Україна досі не потрапляє у Європу”.

Екскурсія 34 довгоногих та білозубих конкурсанток до Верховної Ради взагалі-то кваліфікувалася як офіційний візит.

Для дівчат зробили виключення, запросивши їх до сесійної зали. Щоправда, зовсім порожньої.

Поки вони розсідалися на місцях фракцій Партії регіонів та БЮТ, парламентський гід розповіла, що ж таке БЮТ і ПР, і які важливі справи робилися у цій залі. Про інтриги, що точаться тут, їм вирішили не розповідати.

Найрозумнішою вирішила виглядати довга білява німкеня, яка, перебивши промову гіда, поцікавилась: “А коли вже Україна вступить до Євросоюзу?”. Відповідь була сухою, хоча й досить конкретною: “Про це ви почуєте по телевізору”. Більше німкеня нічого не розпитувала...

Дмитро Стаховський

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