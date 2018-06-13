Каддафі забезпечив своїм гостям all inclusive (фоторепортаж)

1 вересня Лівія відзначала 40-річчя революції. На святкові заходи прибули офіційні гості з різних країн світу, зокрема з низки країн Західної Європи.

З країн Східної Європи були запрошені політики з України, Росії та Білорусі. Більшість гостей, звичайно, була з Африканського континенту.

З нагоди свята проживання в готелях, а також послуги барів і ресторанів у них для гостей були безкоштовними.

Увечері 1 вересня в Тріполі було влаштовано тригодинне шоу за участю більш як тисячі артистів, яке закінчилося грандіозним фейєрверком.

Фото Юрія Дощатова, УНІАН