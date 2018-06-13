Каддафі забезпечив своїм гостям all inclusive (фоторепортаж)

Каддафі забезпечив своїм гостям all inclusive (фоторепортаж)

20:27, 03 вересня 2009
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Автомобілі в Лівії миють дуже рідко, проте водій броньованого “Мерседеса”, в якому їздила Тимошенко, протирав його, тільки-но випадала вільна хвилинка ...

1 вересня Лівія відзначала 40-річчя революції. На святкові заходи прибули офіційні гості з різних країн світу, зокрема з низки країн Західної Європи.

З країн Східної Європи були запрошені політики з України, Росії та Білорусі. Більшість гостей, звичайно, була з Африканського континенту.

З нагоди свята проживання в готелях, а також послуги барів і ресторанів у них для гостей були безкоштовними.

Президент Венесуели Уго Чавес перед від`їздом на церемонію святкування 40-річчя революції в колі своїх лівійських шанувальників

Президент Судану Омар аль-Башир, ордер на арешт якого на початку 2009 року видав Міжнародний суд у Гаазі, звинувачуючи його в злочинах проти людяності

Група жінок, що супроводжувала президента Чаду, - імовірно дружини

Судячи з усього, головна з групи жінок, що супроводжували президента Чаду

Інші учасники святкувань

Увечері 1 вересня в Тріполі було влаштовано тригодинне шоу за участю більш як тисячі артистів, яке закінчилося грандіозним фейєрверком.

Фото Юрія Дощатова, УНІАН

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