Каддафі забезпечив своїм гостям all inclusive (фоторепортаж)
Автомобілі в Лівії миють дуже рідко, проте водій броньованого “Мерседеса”, в якому їздила Тимошенко, протирав його, тільки-но випадала вільна хвилинка ...
1 вересня Лівія відзначала 40-річчя революції. На святкові заходи прибули офіційні гості з різних країн світу, зокрема з низки країн Західної Європи.
З країн Східної Європи були запрошені політики з України, Росії та Білорусі. Більшість гостей, звичайно, була з Африканського континенту.
Тимошенко прилетіла в Тріполі з Польщі, де вона брала участь у заходах з нагоди початку Другої світової війни
З нагоди свята проживання в готелях, а також послуги барів і ресторанів у них для гостей були безкоштовними.
|Президент Венесуели Уго Чавес перед від`їздом на церемонію святкування 40-річчя революції в колі своїх лівійських шанувальників
|Президент Судану Омар аль-Башир, ордер на арешт якого на початку 2009 року видав Міжнародний суд у Гаазі, звинувачуючи його в злочинах проти людства
|Група жінок, що супроводжувала президента Чаду, - імовірно дружини
| Головна з групи жінок, котрі супроводжували президента Чаду
|Інші учасники святкувань
|Автомобілі в Лівії миють дуже рідко, проте водій броньованого “Мерседеса”, в якому під час свого візиту їздила Тимошенко, протирав його, тільки-но випадала вільна хвилинка
Прем`єр України зустрічалася з лівійським лідером вночі. Розмова тривала понад годину
Увечері 1 вересня в Тріполі було влаштовано тригодинне шоу за участю більш як тисячі артистів, яке закінчилося грандіозним фейєрверком.
Фото Юрія Дощатова, УНІАН
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