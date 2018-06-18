Тренер Брюса Лі та Мохаммеда Алі: 44 роки я безплатно навчаю конгресменів

До України прибув тренер Брюса Лі та Мохаммеда Алі, відомий майстер бойового мистецтва таеквондо Джун Рі (Jhoon Rhee). У рамках свого турне країнами Європи і Азії майстер проводить атестацію студій бойового мистецтва “Джун Рі Таеквондо” на чорний пояс. Україна стала першою країною в його турне. На прес-конференції в УНІАН Рі повідомив, що навчив відомого боксера Мохаммеда Алі особливого швидкого удару рукою, а Брюса Лі – ударів ногами. Рі жодного разу в житті не брав участь у змаганнях і сам дав собі 10-й дан з таеквондо, але це не перешкодило йому популяризувати цей вид східного бойового мистецтва, відкривати свої школи по всьому світові й тренувати конгресменів у Вашингтоні. На честь 200-річчя США Рі був проголошений Людиною Століття в бойових мистецтвах. Він також працював радником з фізичної культури і спорту в адміністрації Президента США Рональда Рейгана і радником з питань освіти при Джорджі Буші. Майстер виступає у всьому світі з лекціями і семінарами “Народжений, щоб бути щасливим”. У них він ділиться своїм баченням мети людського життя. “Навіщо ми живемо? Щоб бути щасливими. Потрібно сказати собі: коли я правдивий, моє серце прекрасне. Коли моє серце прекрасне, мене всі люблять. А коли все мене люблять, я щасливий”, - сказав Рі. Після прес-конференції Джун Рі дав інтерв`ю УНІАН. У дитинстві корейський хлопчик Джун мав три мрії: виїхати до багатої і красивої Америки, відкрити дві школи бойових мистецтв, щоб мати достатньо грошей, і одружитися з голлівудською кіноактрисою-блондинкою. Остання мрія не здійснилася. (Сміється)

Чому? Тому що я зустрів прекрасну темноволосу корейську жінку.

Скільки часу Ви витрачаєте щодня на заняття спортом? Останні 45 років - це мій спосіб життя.

А що входить до вашого щоденного раціону – добираєте певні страви? На сніданок я їм фрукти і овочі. Потім рибу і рис. Увечері зовсім трохи фруктів. Зараз я не їм багато. Перші 50 років мого життя я їв багато, мій шлунок беріг мене. Наступні 50 років я повинен поберегти свій шлунок. Тоді я зможу прожити 130 років. (Сміється)

Деякі спортсмени відмовляються від вживання м`яса... Коли я був молодим, я їв м`ясо. Але тепер припинив. Тільки рибу. Щоб одержувати протеїн, в моєму раціоні присутні квасоля й горіхи.

Як виглядає Ваш робочий день? Я прокидаюсь о 5:30-6 ранку. Іду до Конгресу навчати конгресменів - тричі на тиждень. Інші чотири ранки на тиждень я проводжу заняття вдома зі своєю дружиною.

Я читаю лекції, дві лекції на день. Я читаю їх по всьому світу. Якщо немає лекцій, сиджу за комп`ютером, працюю, пишу книжки, статті.

Скільки конгресменів відвідують Ваші заняття? За останні 44 роки - більше 350 конгресменів. Усі мене знають. Але я не знаю кожного.

І як успіхи конгресменів у таеквондо?

Я допомагаю їм бути здоровими. Я хочу відплатити їм за те, що Америка зробила для Кореї під час Корейської війни. Америка допомагала Кореї утвердити свободу і незалежність. Я не заробляю грошей. 44 роки я навчаю конгресменів безплатно. Я даю їм форму, приладдя - все безплатно.

Деякі люди мене не люблять.

Чому? Через релігійні вірування. Наприклад, християни або мусульмани думають, що ми, люди, не можемо бути досконалі. Ми грішники. Я кажу: ми можемо бути досконалі. Людська досконалість означає - не брехати. Якщо ти ніколи не брешеш – ти успішний.

Ви вірите в Бога?

Я вірю в Бога. Але однієї віри недостатньо. Ви повинні знати Його. Я знаю Бога. Коли ти знаєш Бога - ти знаєш себе. Коли ти знаєш себе – ти знаєш Бога.

Ви були радником в адміністраціях президентів Буша і Рейгана? Як часто вони зверталися до Вас по поради? Я працював у комітетах, куди входили близько 10 осіб. Ми збиралися разом, проводили дискусії і потім вже виступали з пропозиціями. Ми не розмовляли з Президентами віч-на-віч.

А Ви особисто знайомі з Рейганом і Бушем? Я близький з Джорджем Бушем-старшим. Дуже близький. З Рейганом ми знаємо один одного, але я з ним не дуже близький. Буш був у Конгресі багато років, він бачив мене з 1966 року. Ми друзі. А Рейган просто знав мене в обличчя, але ми з ним не були такі друзі, як з Бушем.

Президенти не відвідували ваші заняття? Ні.

Ви тренували Мохаммеда Алі. Як у Вас складаються відносини зараз? Алі зараз дуже слабкий. Я дзвоню в його офіс, щоб сказати привіт. Він не може навіть говорити. Я сподіваюся, що нові ліки, які розробив мій друг у Кореї, допоможуть у лікуванні хвороби Паркінсона.

Ви навчали і Брюса Лі, і Мохаммеда Алі. З ким цікавіше працювалося? З Брюсом Лі.

Як часто Ви з ним бачилися? Весь час, аж до його загибелі. Я знявся в двох фільмах у Гонконгу з циклу “Золоте століття кунг-фу”. Брюс Лі мене запросив. Він запрошував мене ще, але я був дуже зайнятий.

Це були відносини колег чи друзів? Ми були одночасно і колегами, і друзями. Ми були немов брати.

Ви протягом 18 років щороку приїжджаєте до України. Які враження про нашу країну? Мені подобаються ваші балетні танцюристи в опері. Мені подобаються всі українські жінки. Це прекрасні жінки.

А кухня? Український борщ пробували?

Мені подобається українська їжа. Але коли я подорожую, я люблю ходити в корейські ресторани. Я можу їсти один день корейську їжу, один - американську, один - українську. Але саме корейську я можу їсти без зупинки.

Ви помічаєте прогрес у українських хлопців, які займаються таеквондо? Так. Кожен навчився розмовляти англійською. Кожен при зустрічі говорить: “Yes sir!”. Вони слухняні.

Ми повинні змінити дітей, поки вони не виросли. Коли їм за 20 - це дуже складно. Уся справа в звичці. І це багато в чому залежить від батьків. Син говорить: “Мама, тебе до телефону”, а мама відповідає: “Скажи, що мене немає”. Дитина знає, що мама обманює і вважатиме брехню цілком нормальним явищем. Ось у чому проблема.

Який Ваш секрет успіху? Перше - чесність. Друге - чесність із самим собою. Ти ніколи не повинен лінуватися, повинен бути сильним, бути освіченим. Єдиний спосіб бути освіченим - це не читання. Університетські професори читають багато книг, їх знання збільшуються, але вони не стають освіченішими. Єдиний спосіб бути освіченим – жити по правді. Я живу по правді останні 50 років. Я ніколи не брешу, і якщо хтось просить мене про допомогу - я ніколи не відмовляю.

Розмовляла Анна Ященко