Засекречену ялинку Януковича заборонено фотографувати (фоторепортаж)

Міністерські новорічні ялинки без перебільшення перебувають під трьома замками. Щоби до них дістатися, треба оформити перепустку, пройти кілька контрольних пунктів з металошукачами...
Міністерські новорічні ялинки без перебільшення знаходяться під трьома замками. Щоб до них добратися, потрібно оформити пропуск, пройти декілька контрольних пунктів з металошукачами, перевіркою документів і оглядом особистих речей. Але найскладнішим виявилося підійти до ялинки прем`єрської – крило будівлі, де знаходиться його кабінет, перекрите ще одним КПП, через яке можуть пройти тільки особи з найвищим рівнем допуску. Суворий військовий охоронець кореспондента УНІАН туди, звичайно, не пропустив. Навіть на спробу сфотографувати здалека відреагував забороною. Непросто в нашому уряді скористатися фотоапаратом – що поробиш, “режимний об`єкт”... Правда, інші ялинки в урядових коридорах були доступнішими.
Біля приймальні кожного з віце-прем’єрів стоїть індивідуальне дерево. Навпроти кабінету Миколи Азарова
...стоїть невелике скромне дерево
...чомусь прикрашене намистами, схожими на ті, що носить Тимошенко
Дерево Табачника прибране у кольорах Партії регіонів, які пасують до килима
і його не можна не помітити з кінця коридору
але чомусь розвішені ялинкові кулі з зображеннями сердечок, схожих на бютівські...
І на ялинці Толстоухова
...кульки з зображенням сердечок. Правда, асоціації вже інші: нерозділене кохання?
без сумніву, поки що найгарніша кабмінівська ялинка – у міністерстві фінансів
коли Микола Янович сходить поверхом нижче зі свого кабінету, він, певно, насолоджується її вогниками
хоча вона, як і всі інші, пластмасова
і ще одна – з пластиковим Санта Клаусом – стоїть на парадних сходах першого поверху. Діда Мороза в урядовому будинку так і не знайшлося
а ялинка у Колонному залі столичної мерії, хоч і жива
нагадала дитинство, коли в дитсадках і школах
новорічні дерева прикрашали цукерками і шматками вати
мабуть, ідеальними на фоні попередніх, виглядають живі дерева, прикрашені під Секретаріатом Президента
Фото Дмитра Стаховського
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