Засекречену ялинку Януковича заборонено фотографувати (фоторепортаж)

Міністерські новорічні ялинки без перебільшення знаходяться під трьома замками. Щоб до них добратися, потрібно оформити пропуск, пройти декілька контрольних пунктів з металошукачами, перевіркою документів і оглядом особистих речей. Але найскладнішим виявилося підійти до ялинки прем`єрської – крило будівлі, де знаходиться його кабінет, перекрите ще одним КПП, через яке можуть пройти тільки особи з найвищим рівнем допуску. Суворий військовий охоронець кореспондента УНІАН туди, звичайно, не пропустив. Навіть на спробу сфотографувати здалека відреагував забороною. Непросто в нашому уряді скористатися фотоапаратом – що поробиш, “режимний об`єкт”... Правда, інші ялинки в урядових коридорах були доступнішими.

Біля приймальні кожного з віце-прем’єрів стоїть індивідуальне дерево. Навпроти кабінету Миколи Азарова

...стоїть невелике скромне дерево

...чомусь прикрашене намистами, схожими на ті, що носить Тимошенко

Дерево Табачника прибране у кольорах Партії регіонів, які пасують до килима

і його не можна не помітити з кінця коридору

але чомусь розвішені ялинкові кулі з зображеннями сердечок, схожих на бютівські...

І на ялинці Толстоухова

...кульки з зображенням сердечок. Правда, асоціації вже інші: нерозділене кохання?

без сумніву, поки що найгарніша кабмінівська ялинка – у міністерстві фінансів

коли Микола Янович сходить поверхом нижче зі свого кабінету, він, певно, насолоджується її вогниками

хоча вона, як і всі інші, пластмасова

і ще одна – з пластиковим Санта Клаусом – стоїть на парадних сходах першого поверху. Діда Мороза в урядовому будинку так і не знайшлося

а ялинка у Колонному залі столичної мерії, хоч і жива

нагадала дитинство, коли в дитсадках і школах

новорічні дерева прикрашали цукерками і шматками вати

мабуть, ідеальними на фоні попередніх, виглядають живі дерева, прикрашені під Секретаріатом Президента

Фото Дмитра Стаховського