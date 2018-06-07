З «кубла педофілів» адміністратор готелю не чула ні звуку

З «кубла педофілів» адміністратор готелю не чула ні звуку

18:20, 23 жовтня 2009
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«Ось це – кубло...» – затинається адміністратор Та-мара... Діти Полюховичів виглядали життєрадісно... Полюхович на порозі - діти радіють: тато прийшов

«Ось це – кубло...» – затинається адміністратор Тамара. Діти Полюховичів виглядали життєрадісними... Полюхович на порозі - діти радіють: тато прийшов...

Другий тиждень в Україні обговорюється «артеківська» тема. Тисячі інформаційних повідомлень, сотні сюжетів... Заголовки із словами: «педофіли», «зґвалтування», «Артек». Дитячий центр помалу відходить від шоку, намагаючись працювати в звичайному режимі. Днями стартувала нова зміна, заїхали більше 700 дітей. Репортаж з Артека

Ґвалтування справді має місце

– Педофіли в Артеку – дурниця щонайповніша! Звісно, з погляду піар-технологій – це сильний удар, який тільки можна було завдати дитячому таборові. Від цього вже нереально відмитися. Хоча насправді таких речей тут не може статися, – стверджує керівник інформаційної служби Артеку Олена Мєх.

Корпуси Міжнародного дитячого центру ”Артек”

Діти цілодобово під контролем педагогів, а територія Артека охороняється.

– Система безпеки в усіх таборах відпрацьована за багато-багато років існування Артеку, – говорить Люція Файзієва, директор табору «Янтарний».

Крім того, в кожному загоні є мобільні телефони, подзвонивши, батьки можуть перевірити, чим зайняте чадо.

– Батьки дітей дзвонять, непокояться після скандалу?

– Відділ маркетингу говорить: дуже багато дзвінків. Я знаю, що у Бориса Валерійовича (Новожилова – гендиректора Артеку. – Авт.) телефон просто червоний. Працівники розповідають: дзвінків маса. Від батьків, від знайомих, від друзів. Усі питають: що у вас там? – каже Євген Баженов, голова профкому Артеку.

Працівники дитячого центру вважають скандал елементом передвиборної боротьби.

– Артек – марка, тому і вплели. Узяли б якусь «Кульбабу» – санаторій або табір, – напевно, не так би звучало. Слава богу, що більшість населення (серед тих, хто працює або пов`язаний з дитячим центром) не вірять в це, говорять, що це політичне замовлення виборчої кампанії, – вважає Баженов.

Після публікацій у пресі настрій працівників Артека впав «нижче плінтуса».

– Інформація, яка виливається в ЗМІ, починаючи із заяви колишньої дружини Полюховича, двох депутатів – Колесніченка й Омельченка, – і все решта: як помиї на голову. Це ще м’яко сказано, – зазначає Баженов.

– Є таке страшне слово – «геноцид». Таке відчуття, що зараз по відношенню до Артеку йде геноцид, щоб його знищити, – говорить Файзієва.

– Артек – це не місце, не стіни, не корпуси, це – люди. Це покоління «артеківців», які тут були, які приїжджають сюди, це маса батьків. Так просто не знищити це все, але відірвати землю можуть, – вважає вона.

Щодо «зґвалтування» директор «Янтарного» погоджується в одному:

– Зараз ґвалтують Артек! – обурюється вона.

Діти Полюховича виглядали такими життєрадісними

Біло-синій «Адалари» розташований на території дитячого центру.

Готель ”Адалари”, в якому зупинявся з дітьми Дмитро Полюхович

Споруда 60-х років минулого століття. Перероблений з житлового будинку маленький відомчий готель. Неподалік подвір’я міліції.

Автомобіль міліції стоїть поруч будівлі готелю ”Адалари”

Перший поверх, шостий номер. Саме тут влітку 2008 року зупинявся Дмитро Полюхович із своїми дітьми. Тележурналіст, який працює в Києві, приїхав до Гурзуфа збирати матеріал для журналу «Артек».

Один з номерів готелю ”Адалари”, в якому зупинявся з дітьми Дмитро Полюхович

Три ліжка, холодильник, тумбочка, кілька стільців, санвузол... Номер не дуже.

Нібито в «Адалари» Полюхович з групою осіб задовольняв із своїми дітьми «статеву пристрасть неприродним способом».

– Ось подивіться, це – кубло... як це називається? – затинається, мабуть, боячись вимовити «кубло педофілів», адміністратор Тамара.

– ...де нібито побували всі відомі українські депутати, священики та інші, – приходить на допомогу керівник інформслужби Артеку.

Ніякого підозрілого галасу з кімнати Полюховичів працівники готелю не чули. Хоча, говорять, вночі чути навіть те, як працює холодильник в номері сусідів.

– Звукоізоляції ніякої! – зазначає Тамара.

Хлопчик і дівчинка – діти Полюховича – тим літом були життєрадісними, згадують працівники готелю.

– Якби щось подібне відбувалося, діти, напевно, хоч якось зробили своє нещасне обличчя, – зауважує співробітниця готелю. – Живі, рухливі, особливо дівча. Вона – як дзига, моторна. Татусь намалюється на порозі, діти радіють: тато прийшов.

– Сказати, що вони забиті, бояться батька, – такого не було, – погоджується адміністратор Наталя.

Полюхович – «типовий ботанік»

Полюхович працював в Артеку на півставки редактором, раніше – вожатим.

Цікавимося: яким був Дмитро?

– Абсолютно нормальний чоловік. Любив поговорити, – згадують в «Адалари».

– Я особисто, пару разів зустрічаючись з ним, даючи інформацію про профспілкову організацію, запам`ятав його досить веселою, порядною, доброзичливою людиною. Він, як колишній «артеківець», любить Артек, – говорить голова профкому. – Якщо він справді щось таке робив (ґвалтував дітей), то хай це правоохоронні органи розслідують...

– Діма – людина енциклопедичних знань. Він знав про Артек абсолютно все, знав в Артеку кожен куточок. Типовий ботанік, – зазначає Мєх. – Безвідмовна людина, для нього паролем служило слово «Артек». Він дуже любив Артек, всім серцем горів за те, щоб в Артеку все було добре. Наскільки я його знаю, він – виключно порядна людина.

«Про генерального директора навіть заїкатися не хочу»

В Артеку не вірять, що їх гендиректор Борис Новожилов, заступник головного лікаря Генріх Рат, керівник геологічного гуртка Володимир Дунаєв і Дмитро Лепешев, який уже кілька років не є працівником табору, ґвалтували дітей Полюховича. Їх прізвища мати хлопчика і дівчинки, яка замолоду працювала в Артеку вожатою, називає в листі до нардепа, який «злили» в ЗМІ.

Поговорити з цими людьми нам не вдалося. Дунаєв, повідомили його колеги, під час нашого приїзду в Гурзуф був у слідчого, Новожилов вже кілька днів у лікарні в Києві, а немолодого Рата співробітники Артека вирішили не турбувати.

– Генріх Едуардович Рат – почесний доктор Криму, заслужений доктор України. Людина, яка здала понад 99 літрів крові. Тут, довкола Великої Ялти, він у нас відомий як народний доктор. Людина не має машини, подзвони йому в дві години ночі – скажи зі мною погано або в сім`ї з моєю дитиною погано, він встане, візьме ліки і прибіжить. Звинувачувати цю людину в чомусь – соромно і ганебно! – гарячкує Баженов.

– Володимир Іванович Дунаєв – тиха, спокійна людина. Встав, зробив швидко вдома справи, пішов на роботу, прийшов з роботи – знову в сім`ї, – продовжує він.

– Володимир Іванович працює в Артеку практично тридцять років. Я його знав раніше як педагога дитячих таборів, він працював тривалий час у таборі «Річковому», потім, здається, в інших таборах, потім – керівником геологічного гуртка. Це один з найпопулярніших гуртків в Артеку. Він – зразковий сім`янин, хороший сусід. Чуйний, іде на допомогу, свій хлопець, – говорить про Дунаєва Борис Федоренко, директор центру дитячої творчості.

– Нічого подібного з ним статися не могло, і бути не може й надалі! – відрізує Федоренко.

Читав заяву колишньої дружини Полюховича, вона пише про методиста Діму Лепешева, я спеціально подивився у відділі кадрів: з 12 березня 2001 року він в Артеку не працює. Живе і працює в Казахстані, – зазначає голова профкому.

– Дмитро Лепешев? Я його вожатим пам`ятаю, він був неординарним. Є люди, які вибиваються з покоління, той же Цой, той же Висоцький. У нас радянська молодь була класична в одязі, в зачісці, в макіяжі. Діма – сам чорненький, кучерявий – узяв зробив (на волоссі) білий «чубок», зараз це нормально, а тоді... Я запам`ятала, як керівниця комплексу на нього кричала... Вибиття з ряду – воно було... Пам`ятаю, що він дуже добре танцював, – говорить Файзієва.

– Які були відносини у Новожилова з Ратом, Дунаєвим?

– Я думаю, що у Бориса Валерійовича суто ділові відносини, більше жодних стосунків не може бути. Взагалі, про генерального я навіть заїкатися не хочу. Звинувачувати його в чомусь – маразм якийсь. Генеральний – це нормальний, порядний чоловік і відмінний, дуже вдумливий керівник. Я особисто, як голова профспілкового комітету, його захищатиму, – говорить Баженов.

Він також сказав, що в Артеку сподіваються: ті, хто затіяв скандал, публічно вибачаться перед Міжнародним дитячим центром. Захищати свої честь і гідність табір має намір в судах.

Олена Власова, Крим

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