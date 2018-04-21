Як зустріти Новий рік не перед телевізором і без горілки

За статистикою, 79% українців планують зустріти майбутній Новий рік удома, в колі сім`ї і друзів. До них слід додати ще 12% – саме тих самих друзів. Це означає, що переважна більшість жителів країни прокинуться 1 січня поруч із столом, де висихатимуть курячі крильця, салат олів`є, бовванітимуть надпиті чарки з горілкою і коньяком. Мільйони людей пригадають уранці нічну стрілянину з ракетниці, гру в сніжки, клацатимуть перемикачами в надії побачити щось цікаве «по ящику», наллють іще.

Чи є цьому альтернатива? Дехто в столиці певен, що є. Скажімо, клуб «Атмосфера» намагається спростувати твердження про те, що веселість без горілки – аби здавалося. Клуб організовує Фестиваль музики і творчості. Замість алкоголю – соки. Замість тютюнового диму – ароматичні палички. «Будуть і танці, але не під естрадну, а під етнічну музику: флейти, скрипки, африканські барабани», – каже один з організаторів заходу Руслан Синегір. Вечірка, що коштуватиме її учасникам від 170 до 200 гривень, буде напівзакритою. Тож поки не розголошується, де вона буде, бо можуть наблукати «не ті» люди.

Важко повірити, але тенденція до здорового проведення часу зачепила аж-аж верхівку. Скажімо, в останній день 2006 року в НСК «Олімпійський» відбудеться святковий захід «Біг в 2007 рік», в якому може прийняти кожен охочий. І серед них – Віктор Корж, новий міністр України у справах сім`ї, молоді і спорту. Хто хоче побігати разом з міністром – ласкаво просимо: НСК «Олімпійський». Щоправда, в 2007 рік вбігти все ж таки не вдасться, забіг почнеться о 19:30, припиниться за пару годин до Нового року.

Зате після цього можете вирушити в Гідропарк. Тут, на дитячому пляжі, щороку збираються фанати зимового плавання. Для них особливим шиком вважається провести у воді останні хвилини минулого і перші хвилини року нового. Щоправда, як повідомив Ігор Єременко, один з любителів цього специфічного задоволення, кайф 2007 року буде дещо змазаний відсутністю справжнього морозу. «Не доведеться ламати кригу, щоб викупатися, а це цілий ритуал. Але дарма, природа не має поганої погоди. Зате в таку спеку можна довше побути у воді», – каже морж.

На жаль, тверезі альтернативники не зможуть цього року провести старий рік в гірськолижному комплексі «Протасів Яр»: катма снігу. З цієї ж причини скасовані Відкриті зимові юнацькі спортивні ігри, які мали початися тут з 1 січня. Зате з дітьми можна відвідати те, що офіційно називається Головною ялинкою України. Вона вже кілька днів проходить в Національному палаці «Україна», і триватиме до 14 січня. Вистава йде дві години і коштує батькам від 20 до 70 гривень. Як повідомили УНІАН в «Україні», новорічна вистава цього року буде більше схожою на шоу в зоопарку: тут і верблюди, і страуси, «і кого тільки немає».

Також, за повідомленнями КМДА, з 28 грудня по 13 січня тривають міські і різдвяні свята в Київському Палаці дітей та юнацтва. Приємно, що також у всіх культурно-мистецьких закладах пройдуть святкові вистави для дітей-сиріт, малолітніх інвалідів і представників малозабезпечених сімей.

Без перебільшення можна сказати, що найзатятіші зустрічатимуть Новий рік з Автоквест-клубом. Авто-квест – це азартні нічні гонки на орієнтування з розв’язанням складних логічних завдань і пошуком прихованих кодів. На початку гри всі команди стартують одночасно і одержують однакові завдання. Учасники мають переходити з рівня на рівень, розгадувати загадки, виявляти приховані підказки на місцевості і знаходити оригінальні рішення. Перемагають ті, хто прийде до фінішу раніше за інших. Після гри – нагородження команд.

Які будуть завдання цього разу, сказати важко, але ось що було минулого року. Учасники квесту мали зняти на відео максимально можливу кількість пам`ятників з надітим на голову статуї новорічним ковпачком. Чи варто зауважити, що ковпачки було мусово надягати самотужки. Потім гравці мали знайти бомжа і напоїти його шампанським з кришталевих фужерів, зробити подарунковий жезл і презентувати його даїшникові. А ще квестери дарували вагітним жінкам квіти, питаючи при цьому, чи дивилася майбутня мама фільм «Чужий». Хітом торішнього квесту стало прикрашання в метро ялинок, які квестери проносили туди самостійно. На десерт треба було знайти бездомного собаку (рік бо Собаки) і нагодувати її котячим кормом «Кітікет», натомість бездомним кішкам пропонувалося згодувати банку «Чаппі». Все це активно фіксувалося на фото і відео.

Один з організаторів очікуваних квест-веселощів Владислав Резников повідомив, що сценарій святкування цього Нового року тримається у секреті. Але ініціатори доклали всієї фантазії, щоб створити справжню «движуху».

– Цього року в наших заходах висловили бажання брати участь 95 чоловік, а це п`ятнадцять команд. В цілому ж ми влаштовуємо до двохсот ігор по всій Україні за рік. Переможцем цього разу стане той, хто артистичніше за інших впорається із завданнями.

Стати квестером ще не пізно. Кожному охочому це коштуватиме 60 доларів.

Напевно, найпомітнішим заходом стане ялинка на майдані Незалежності. Віктор Гончарук, керівник головного управління внутрішньої політики КМДА, яке влаштовує захід, повідомив, що дуже сподівається на появу на Майдані мера Черновецького. Леонід Михайлович, приходьте, ви завжди такий веселий.

Антон Зікора