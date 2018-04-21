Яким буде 2007 рік (астрологічний прогноз)

В цілому 2007 рік буде конфліктним. Такі конфлікти зазвичай забуваються через деякий час після їх закінчення, але тільки в тому випадку, якщо знаходяться компромісні варіанти виходу зі складних ситуацій. Якщо після конфліктів залишаються нез’ясовані причини, то такий конфлікт може в майбутньому знову набрати сили. Найбільш конфліктний період - з лютого по липень. Разом з тим, впродовж всього року виникатиме багато можливостей для налагодження відносин. У таких ситуаціях бажано бути уважнішим, оскільки потенційні партнери можуть висувати умови, які викликають взаємний неспокій, настороженість. У таких випадках бажано не поспішати. Потрібен час, щоб добре розібратися в цих умовах. Річ у тому, що в процесі налагодження цих відносин можуть виникати суперечки, але це якраз ті суперечки, "в яких народжується істина".

ОВЕН. У 2006 році вас турбували фінансові відносини. Швидше за все, цей неспокій був викликаний не стільки фінансовими проблемами, а інформацією і суперечками, пов`язаними з матеріальними засобами. Правда, у червні-серпні 2006 року ви почали розуміти, що насправді цей неспокій викликаний порушенням якихось ваших особистих інтересів, а ваші соціальні інтереси від цієї ситуації тільки виграють, в основному за рахунок одержуваної вами інформації. Але все-таки занепокоєння було більше, ніж заспокійливих чинників. У 2007 році вже не буде нових підстав для занепокоєння, а ось виграш від цієї ситуації виявиться достатньо вагомим. Особливо це стане помітним у лютому-березні 2007 року, а в жовтні-грудні ви вже будете впевнені в тому, що переживання в 2006 році через цю ситуацію були безпідставними.

Проте, в цілому 2007 рік може виявитися досить складним. У грудні 2006 - січні 2007 року мали виникнути суперечки. У них ви були відверті, і наполегливо захищали свою точку зору, завдяки чому ці відносини стали прохолоднішими. Через це впродовж усього 2007 року можуть виникати ситуації взаємних претензій, в яких вам доведеться захищати свої соціальні інтереси. У більш конкретній формі це може виразитися як претензії, що ви берете на себе дуже багато функції, і намагаєтеся вирішувати питання, які не знаходяться у вашій компетенції. Такі ситуації можуть виникати у березні - травні, а в кінці 2007 року ви вже зможете отримати достатньо інформації, щоб добре розібратися в цій ситуації, і відкоректувати свою позицію в цих відносинах відповідно до вимог партнерів. Вся ця ситуація складна. У ній багато нюансів, які виходять за рамки загального прогнозу. Намагайтеся стримано реагувати на такі претензії, оскільки в майбутньому ці партнери в аналогічних ситуаціях підтримуватимуть вас і захищатимуть вашу позицію.

Друга половина року сприятлива для управління фінансовими коштами і кар`єри в суспільній діяльності. Цей успіх ви створите самі, без будь-чиєї допомоги, тільки за рахунок власних зусиль. Він буде особливо помітний впродовж півтора року - до кінця 2008 року.

Один з найбільш вдалих періодів цього року вас чекає у травні-серпні. В цей час ви зможете налагодити дружні стосунки з людьми, які мають вплив у суспільстві. Можливі поїздки за кордон, або налагодження інформаційних контактів з іноземними партнерами. Крім того, в цей період можна буде позитивно вирішити якісь фінансові питання. Але, швидше за все, тут може йтися не про реальні матеріальні кошти, а про підтримку ваших дій у вирішенні певних фінансових питань. Це дуже потужна сприятлива ситуація.

ТЕЛЕЦЬ. У першій половині 2007 року очікуються суперечки - ті, які почалися в листопаді 2006 року. У більшості випадків вони матимуть тільки інформаційний характер, без будь-якого сенсу і мети, і триватимуть до липня-серпня. Але вже починаючи з лютого поступово в цих проблемах почнуть з`являтися позитивні моменти. Спочатку ви зрозумієте, що ці суперечки все-таки дають вам якусь необхідну інформацію. А у вересні - жовтні вже з`являться можливості для компромісів і співпраці. Цей процес триватиме у двох напрямах - на рівні інформаційного обміну, тобто діалоги, в яких буде досягнуто згоди, і формування партнерських відносин на основі чітких домовленостей. Зрештою, впродовж жовтня-листопада 2007 року, ці відносини переростуть у корпоративні.

У першій половині 2007 року вас ще турбуватимуть якісь суперечки, які мали місце в другій половині 2006 року. Але в другій половині 2007 року знайдеться компроміс завдяки тому, що ваші опоненти зможуть краще зрозуміти вас, або ви знайдете інших людей, з якими налагодите взаєморозуміння.

Крім того, впродовж усього 2007 року можна буде вирішити питання працевлаштування, якщо вони для вас актуальні. Перші можливості з`являться в лютому-березні 2007 року, а в червні - листопаді можливі непогані заробітки. Але в цій ситуації будьте пильними. В кінці року можуть виникнути неприємні розмови на фінансові теми, якісь претензії до вас. Втім, ці проблеми не будуть фатальними. Це буде звичайна складна ситуація. З такими ситуаціями ви вже не раз стикалися у минулому. Це не конфлікт, а поточне з`ясування відносин, яке направлене на те, щоб визначити деякі спірні моменти, що накопичилися протягом року, і усунути їх. Вже в грудні 2007 - січні 2008 року ці відносини різко покращають.

БЛИЗНЮКИ. Перша половина 2007 року піде на пошуки можливостей для врегулювання конфліктних ситуацій, які виникли ще в 2006 році. Вони можуть бути пов`язані з роботою, працевлаштуванням, і відносинами по роботі. Такі можливості з`являться в травні - червні цього року. Але ці компроміси будуть частковими. Люди, які допомагатимуть вам знайти компроміси в конфліктах, вимагатимуть виконання певних умов. Крім того, намагайтеся бути уважнішими у відносинах зі співробітниками, оскільки впродовж усього року тут теж можуть виникати конфлікти, але в них ви також отримаєте підтримку. В цілому вся ця ситуація виглядає дуже заплутано. Швидше за все, вона схожа на якісь багатосторонні конфліктні відносини, учасники яких періодично вступають один з одним в союзи, щоб захистити свої інтереси, але потім все змінюється, зі вчорашніми союзниками виникають конфлікти, а вчорашні опоненти стають союзниками.

Починаючи з січня і до кінця 2007 року ви успішно налагоджуватимете інформаційні відносини. У цьому випадку це матиме вигляд здатності створювати в розмовах ситуації, в яких ваша думка сприйматиметься, як авторитетна. Звичайно, не варто цим зловживати, оскільки за відсутності відчуття міри можна досягти зворотного ефекту.

Найбільш вдала ситуація року буде пов`язана з фінансовими відносинами. Хтось із довірених осіб надаватиме вам підтримку в цих питаннях впродовж усього року. Особливо це буде помітно в серпні 2007 - січні 2008 року. Це потужна подія. Вона вплине як на вашу особисту, так і на соціальну сфери життя.

РАК. Перша половина 2007 року сприятлива для фінансової діяльності. Загалом ці успіхи розтягнуться на весь рік, але, швидше за все, в другій половині ви будете ставитися до цієї ситуації набагато спокійніше, або зовсім не помічати її. Сенс ситуації - сприятливі можливості для налагодження корпоративних зв`язків, у яких партнери враховуватимуть ваші інтереси. Можливі великі покупки, або вдалі фінансові операції. Найбільш сприятливий період - травень - липень 2007 року.

Але в той же час, у липні-вересні з іншими партнерами можливі суперечки, також пов`язані з фінансовими питаннями.

У лютому - березні 2007 року буде сприятливий період для знайомств, спілкування, обміну інформацією. Це стосується більшою мірою ваших особистих якостей у цей період. Тобто, ви здатні будете досить швидко і точно сприймати вхідну інформацію, тому цей період буде вдалим і для навчання.

Серпень - жовтень 2007 року - дуже сприятливий період для того, аби зайнятися домашніми справами. Варіанти ситуацій – це або можливості покупок для дому, налагодження стосунків з родичами і близькими людьми. У листопаді буде також сприятливий період для вдалих покупок, або інших видів фінансового успіху, але вже не тільки для дому.

Цей рік може виявитися складним для інформаційної діяльності. Суперечки через альтернативні думки, які не співпадають з вашими, періодично турбуватимуть впродовж усього року, але особливо в липні - жовтні.

У лютому - березні вам не вистачатиме якоїсь інформації, або спілкування. Але в це ж час можуть налагодитися якісь інформаційні зв`язки з можливістю отримання необхідних вам даних, або навчання, але вам доведеться до кінця року звикати до нових інформаційних форм. Тобто, після лютого почнеться період цікавої, але важкої роботи з новою інформацією. Дуже хороші результати цієї діяльності з`являться тільки в 2008 році. Один з варіантів цієї ситуації виглядає, як офіційні інформаційні відносини із зарубіжним джерелом.

ЛЕВ. В цілому 2007 рік може виявитися мінливим. Складною буде перша половина року. Тільки у 2008-му з`являться деякі можливості для виправлення помилок першої половини цього року. Один з найбільш складних періодів - лютий - березень. В цей час постарайтеся бути уважнішими у відносинах з партнерами, на роботі, в особистих контактах, з близькими людьми і з довіреними особами. Ви можете мимоволі бути втягненими у чужі конфлікти через вашу довірливість, надмірну відвертість і прямолінійність висловів. Втім, більшість цих ситуацій ви повинні передбачити, або навіть мати про них інформацію на підставі свого минулого досвіду. Залежно від ваших дій у червні-серпні ви або відмовитеся від спроб зберегти якісь відносини, або знайдете тимчасові компроміси, щоб зберегти їх і налагодити в майбутньому. Найголовніше те, що ви будете намагатися управляти ситуацією, або партнери так оцінюватимуть ваші дії. Чим більше ви "тиснутимете, щоб виграти", тим складнішими можуть виявитися ці відносини.

Травень, червень 2007 року - вдалий період для чуттєвих стосунків. Тут йде мова про те, що ви самі будете здатні справляти на оточуючих враження чуттєвої людини. Чи знайдете ви чуйного партнера - залежить від вас особисто. Можливий варіант, що в цей час ви вважатимете за краще замінити плотські відносини інтересом до мистецтва.

Друга половина року в цілому вдала, особливо липень і серпень. В цей час ви можете здійснити вдалі великі покупки, або іншим чином створити сприятливу обстановку для поліпшення вашого матеріального становища. У відносинах у цей період має бути багато приємного спілкування, особливо з близькими людьми. Але найбільш сприятливий період для близьких стосунків і вирішення питань, пов`язаних з дуже особистими справами, буде трохи пізніше - в жовтні 2007 - січні 2008 року.

ДІВА. У 2007 році у вас будуть дуже вдалі періоди для інформаційної діяльності. Цього року йтиме попередній процес збирання інформації, можливо, у вигляді навчання. Наступного року ви вже зможете ефективно працювати з цією інформацією. Крім того, ця ситуація може мати вигляд налагодження якихось зв`язків на основі глибокого взаєморозуміння. Найбільш вдалий період з другої половини лютого по середину червня.

Проте, в лютому-березні 2007 року намагайтеся бути пильними в інформаційних відносинах з іншими людьми. Відрізнити сприятливі інформаційні контакти від конфліктних можна буде або інтуїтивно, або за допомогою індивідуального гороскопу. Особливо це стосується ваших висловів, і спроб отримати інформацію у будь-який спосіб. Це може призвести до конфліктів, претензій. У квітні - серпні ці конфлікти можуть стати ще сильнішими через те, що хтось з близьких людей може пред`являти вам претензії у тому, що ви дуже багато часу приділяєте роботі і суспільній діяльності, або в тому, що ви виконуєте свої обов`язки неналежним чином.

У травні і у вересні (окремо) будуть сприятливі періоди для вдалих покупок, або в цей час ви якось по-іншому успішно розпорядитеся фінансовими коштами. Тут йде мова не про якусь зовнішню підтримку . Цей успіх ви створите самі, за рахунок своїх особистих зусиль.

У серпні - вересні складеться дуже вдала ситуація для фінансової діяльності за рахунок підтримки якихось впливових осіб. Але при цьому вам доведеться відмовитися від особистих амбіцій, або навіть від особистих відносин з цими людьми.

Крім того, у липні-вересні, а також в листопаді-грудні намагайтеся утриматися від суперечок на будь-які теми, оскільки вони можуть закінчитися переходом на взаємне неприємне обговорення особистих якостей чи вчинків.

ТЕРЕЗИ

В цілому 2007 рік має бути вдалим. Але є кілька достатньо складних проблем, які тягнуться з минулого. Ці проблеми доведеться вирішувати в першій половині року, але цього року, на відміну від минулого року, вони не будуть настільки гострими і безкомпромісними. Конфліктний період – з січня до липня. Є дві основні їхні причини. Одна – це інформаційні суперечки, у яких вам доведеться відстоювати свою особисту точку зору, і друга – конфліктні ситуації з членами виробничого колективу, в яких вас намагатимуться зобов`язати до лояльності. Проте, вже в січні - лютому 2007 року з`являтимуться перші можливості для компромісів. Вони поки що слабкі, але в майбутньому посилюватимуться. Компроміси будуть можливі за рахунок вирішення якихось фінансових питань, зокрема виконання вами якихось фінансових зобов`язань. Повного компромісу може бути досягнуто у липні – вересні.

У другій половині 2006 року ви були вдалі при рішенні якихось особистих питань. Це не реальна ситуація. Тут основну роль грали ваші особисті якості. У другій половині 2007 року ви закріпите цей успіх, причому тепер він ще допомагатиме вам вирішувати якісь не особисті фінансові питання.

Впродовж всього 2007 року намагайтеся бути уважнішими у висловах, небажана участь у ідеологічних суперечках. Конфлікти в таких ситуаціях можуть бути дуже важкими, з небажаними наслідками в майбутньому. Крім того, ці проблеми виглядають безкомпромісно, навіть розірвати ці стосунки в найближчому майбутньому буде неможливо.

Найбільш сприятливий період року – листопад, грудень. У цей період з`являться дуже хороші можливості для фінансової діяльності, у тому числі і за рахунок хороших відносин з впливовими і авторитетними професіоналами. Ці відносини будуватимуться на двох принципах – фінансова діяльність і особисті відносини на основі глибокого взаєморозуміння.

СКОРПІОН

У 2007 році для вас найбільш важливими будуть ситуації, пов`язані з роботою, працевлаштуванням. У цих сферах необхідна особлива уважність, оскільки програми, закладені в 2006 році, зараз вимагатимуть остаточних рішень. У квітні-серпні 2006 року вас могли не дуже турбувати якісь суперечки. Тоді ви мали підтримку від співробітників, або вірних друзів. У січні – березні 2007 року ці суперечки почнуть загострюватися, але вже без підтримки. А в квітні – вересні наслідки цих суперечок можуть створити складні ситуації, зачепити ваші справи у роботі. Щоправда, ці конфлікти можуть створити сприятливі умови для вашої фінансової діяльності, а також для зміцнення особистих відносин. Але все одно намагайтеся бути уважнішими, оскільки проблеми будуть реальні, в теперішньому часі, а успіхи у фінансовій діяльності перспективні – на майбутнє.

Якщо ці проблеми у роботі створять ситуацію, в результаті якої вам потрібно буде шукати альтернативну роботу, то для цього може підійти період липень – вересень 2007 року. В цей час очікується період, сприятливий для переговорів, отримання інформації щодо альтернативної роботи, аж до укладення якоїсь угоди. Щоправда, навряд чи в цьому буде щось нове. Швидше за все, ця подія буде пов`язана з тим, що вам вже відомо. Але вірогідніший варіант, що ця вдала ситуація просто допоможе вирішити якісь фінансові питання і поліпшити відносини з близькими людьми.

Цей рік складний з погляду ситуацій, в яких ви братимете участь. Але він дуже сприятливий для вашої особистої діяльності. Тобто, ви будете достатньо упевнені в собі, і задоволені своїми діями. У цьому плані можна виділити другу половину року, коли ви матимете змогу створити дуже сприятливу і стабільну обстановку в будинку, у відносинах з близькими людьми. Все це було закладено вашими власними зусиллями ще в 2004 році, а зараз ви це відчуєте.

СТРІЛЕЦЬ

В цілому 2007 рік повинен виявитися сприятливим для діяльності, пов`язаної з управлінням матеріальними засобами. Ці успіхи – результат вашої діяльності в 2006 році. Минулий рік також був вдалий для фінансової діяльності, але могло бути присутнім відчуття, що ви все ж щось не доводите до кінця, чогось не вистачає для повного успіху. Цього року ви зможете реалізувати те, не змогли у минулому. У березні-травні 2007 року ви зрозумієте, що потрібно трішки змінити стратегію в порівнянні з минулим роком. Замість стратегії жорсткого управління краще застосувати стратегію більшої гнучкості і особистого творчого підходу до вирішення фінансових питань. У серпні 2007 – березні 2008 року це принесе свої плоди. Крім того, ця ситуація може паралельно створити сприятливі умови для плотських стосунків. Ця чуттєвість мала з`явитися ще в 2003 році, але тоді не було реальних умов для її реалізації. Якщо ви досі не змогли утілити ці відчуття в конкретні відносини, в 2007 році з`являться умови для формування реальної ситуації.

Серед проблем можна відзначити вірогідність конфліктів з фінансових питань в лютому – червні 2007 року, але навряд чи це буде для вас новиною, оскільки ви вже дещо знайомі з цією ситуацією. До того ж, в липні з`являться можливості не тільки для компромісу, але і для налагодження хороших відносин, якщо вони на той час будуть зіпсовані в результаті цього конфлікту.

Цей рік вдалий для вашої зовнішньої діяльності. Але в другій половині року можливі переживання через ваші власні дії. Один з варіантів може виглядати, як переживання через брак творчості в роботі (хоча насправді це може бути не так). По цій темі можна порекомендувати просто контролювати емоції, особливо в червні-серпні.

КОЗЕРІГ

Цього року намагайтеся бути уважнішими в будь-якій діяльності, пов`язаній з корпоративними матеріальними засобами. Ви вже трохи знайомі з цією ситуацією, і навіть встигли її частково вивчити, але поки ще важко знайти найбільш оптимальне рішення. Крім того, до цього року все це було в прихованому вигляді, а зараз зажадає вашої участі. В цілому все це виглядає так, що ви можете стати учасником якогось групового конфлікту. З деякими з конфліктуючих партнерів вам все ж вдасться налагодити дуже хороші відносини, а з деякими зрештою відносини стануть прохолоднішими.

З лютого по липень 2007 року вас можуть турбувати зв`язки з партнерами, які в корпоративних фінансових взаєминах прагнуть відстоювати свої інтереси. У цій ситуації є взаємна сторожкість, тому і відносини розвиваються дуже повільно, хоч і мали бути перспективними. Тільки у другій половині 2007 року ви зрозумієте, що все зробили правильно, тому що ці партнери виявляться надійними, з якими можна будувати довірчі відносини, принаймні, цього року. Ця ситуація буде дуже вдалою, здатною розрішити не тільки якісь зовнішні питання, але і вашу власну внутрішню невпевненість в тому, наскільки близько в своє особисте життя можна пускати ділових партнерів.

Але проблема, яка вас турбувала, виявиться трохи глибшою. У лютому-квітні ви можете обмежити відносини з людьми, які є для вас джерелом якоїсь фінансової інформації. А в другій половині цього року ці відносини поновляться, але, на жаль, у вигляді конфлікту.

Отже, в цілому 2007 рік – рік вибору надійних партнерів.

У квітні – серпні 2007 року ви зможете налагодити якісь дуже приємні фінансові відносини. Навіть якщо ці відносини не будуть важливими, ви особисто їх оцінюватимете дуже високо. Вони дадуть вам упевненість в собі. Можливий варіант, що це буде якась покупка для удома.

ВОДОЛІЙ

У першій половині 2007 року вам доведеться знаходити способи улагодити конфлікти із співробітниками. Сенс цієї ситуації зводиться до того, що від вас вимагатимуть виконання якихось правил у відносинах, які, на ваш погляд, примушують вас делегувати частину своїх прав комусь іншому, або відстоювати чиїсь інтереси на шкоду собі. Ви можете бути готовими до того, щоби різко реагувати на цю ситуацію, але все-таки постарайтеся не поспішати діяти, а добре вивчити її. Насправді співробітники або партнери, про яких йдеться, готові налагодити з вами хороші відносини, але їм потрібна упевненість, що ви готові дотримуватися певних правил. Навряд чи цей конфлікт сильно турбуватиме вас, оскільки ви можете розраховувати на допомогу від інших людей. Ви їм довіряєте, вони вам дуже симпатичні, але не з погляду їх зовнішності, а тому, що вони дають вам відчуття упевненості в своїх силах.

Друга половина року буде вдалою. Швидше за все, ви погодитеся із запропонованими вам умовами, і це виявиться правильним рішенням, оскільки придбаєте серед співробітників надійних друзів. Завдяки цьому друга половина року виявиться цікавішою, ніж перша. Ви зумієте реалізувати те, що у вас вже добре виходить по роботі з 2003 року, але раніше не було можливості проявити себе, щоб закріпити реальний успіх.

Період з січня по квітень має бути вдалим для спілкування, роботи з інформацією, навчання. Тут йдеться не про реальну ситуацію, а вашу власну здатність в цей період досягти в цих сферах успіху. Відповідно, і результати ви оцінюватимете самі – незалежно від того, що про це думатимуть інші люди. Це особистий успіх, який залежить тільки від вас самих.

РИБИ

У першій половині 2007 року вам доведеться відстоювати свої відносини з друзями. Скоріше за все ви захищатимете свої принципи, яких дотримуєтеся у відносинах з друзями. Через це можливі суперечки з якимись впливовими відносно до вас людьми. Найімовірніше, в другій половині року ви будете схильні до обмеження дружніх відносин. Наприкінці року ви отримаєте підтримку, швидше за все, у вигляді якоїсь інформації. Але в цій ситуації намагайтеся бути уважнішими у висловах, оскільки надмірна різкість з вашого боку може викликати спори, які здатні навіть перерости в конфлікт, щоправда, не дуже сильний.

Важливішою є подія, яка почала розвиватися з середини 2006 року. Це потужна, багаторічна програма успішної фінансової діяльності. Все це тільки починається, тому ця програма поки що, впродовж двох-трьох років виглядатиме як приклади успішної діяльності, яким тільки ви самі зможете дати гідну оцінку. Її реальні результати – періодичні і не дуже важливі. Але після двох - трирічної підготовки прийде справжній, реальний успіх. Ця програма також буде зараз багато в чому пов`язана з вашими дружніми відносинами, але за кілька років вона зміниться, стане прагматично-партнерською.

Квітень і травень 2007 року – сприятливий період для самостійної діяльності в інформаційній сфері. Це може бути навчання, спілкування в колективі. Ця інформація може стати підставою для вдалих великих придбань.

Астролог Вадим Феофанов