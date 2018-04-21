Валентинів день: Бабу Параску мало не згвалтували на Майдані

Визнаймо: обіцяна інтрига була варта того, щоб в день Святого Валентина відвідати столичний Майдан. Блок Юлії Тимошенко обіцяв зробити Київ найзакоханішим містом у світі, – в заявку на проведення акції записали 50 тисяч осіб. Повідомлялося, що головною стравою святкового флеш-мобу мали стати тривалі поцілунки доньки головної опозиціонерки країни з її британським чоловіком-рокером Шоном Карром. Обіцяне було тим більше цікаве, що київська влада заборонила БЮТові збиратися на головній площі країни - а ну як Космос вирішить розігнати? Усі уявили собі, яке це буде «м`ясне» видовище: міліція б`є 50 тис. чоловік, які цілуються!

О 14.30, час, на який була призначена акція, площа виявилася заповненою лише парою-трійкою сот людей. Молоді люди в захисних целофанових плащах з символікою БЮТ, озброєні білими прапорцями з червоними сердечками, виглядали дещо сумно. Не виявивши десятків тисяч флешмоберів, журналісти почали жартувати, що головним діючим персонажем сьогодні буде баба Параска. І дожартувалися: орденоносиця матеріалізувалася мов нізвідки.

Баба Параска чомусь лаяла Бокого, сказала, що приїхала щойно з Донецька і Запоріжжя, повідомила, що люди там зустрічали її дуже добре і привітно.

- А ви цілуватиметеся сьогодні? - запитав кореспондент УНІАН.

- Я готова цілуватися з усіма українцями, оскільки люблю всіх. Навіть з вами можу поцілуватися.

- Ой, ні, я вам не підійду. Я взагалі-то біло-блакитне бидло з Донецька, - відповів я і боязко ретирувався.

На Майдані стояли дві дівчини з написом «Шукаємо хлопців!». Напевно, це були єдині учасниці акції, що прийшли на Майдан не на заклик БЮту, а на заклик грайливої крові. Самі ж прихильники Тимошенко в червоних накидках нагадували пінгвінів. Я запитав у однієї дівчини-пінгвіна, чи буде вона сьогодні цілуватися. Вона ретирувалася, сказавши, що ще не вирішила. Довелося поставити кілька запитань хлопцеві поряд:

- Скажіть, ви прихильник Блоку Юлії Тимошенко?

- Так, я прихильник Блоку Юлії Тимошенко.

- Ви прийшли сюди з доброї волі і не за гроші. Правда?

- Чиста правда. Я прийшов сюди з доброї волі і не за гроші.

Справді, які можуть бути гроші, якщо процесом керує Тимошенко. Адже

«Юля косу носить, В серці сили досить. Добро посіє, А зло покосить».

Це слова з пісні, що лунала з колонок, встановлених на Майдані. А ще тут був такий перл:

В жіночім серці сили стільки є, що триста мужиків разом не мають Вона між них, немов пливе, Така тендітна, ніжна і красива.

Непогано, еге ж? Я підозрюю, хто автор цих віршів, але не казатиму, бо в цього геніального поета не буде відбою від політиків з проханнями скласти подібні гімни.

О третій годині учасники акції випустили з рук кульки - криваві крапки поплили в сіре лютневе небо. Молоді люди в червоному почали цілуватися. Кореспондент УНІАН налічив двадцять три пари, що виявили бажання прилюдно проявити свої почуття. Причому всіх цілувальників негайно оточував натовп фотографів і телеоператорів. Складалося відчуття, що глядачів тут більше, ніж учасників. Ясно було, що акція провалена.

Але все врятував немолодий дядечко бомжуватого виду в заячій шапці з великими брудними руками. Він спочатку танцював на Майдані, кружляючись, як суфій, а потім пішов в атаку на довколишніх бабусь, більшість з яких сахалися від нього. Потім учасник флеш-моба сфокусувався на одній пані похилого віку, намагаючись танцювати з нею, водночас ловивши її губи беззубим ротом, але потім побачив бабу Параску. І тут почалося! Мужик кинувся до володарки ордена княгині Ольги. Революціонерка, явно не чекаючи такого повороту, тікала. Розбурханий майданний мачо все ж таки наздогнав орденоносицю і почав обсипати пристрасними поцілунками. Кращі фотографи Києва, щільною стіною, обступивши пару, почали знімати. Параска марно чинила опір натискові коханця, іноді їй вдавалося втекти, але кілька разів мужик все ж таки досягав свого. Ще трохи, і баба Параска зазнала б елементарного згвалтування.

Тут пригадалися слова революціонерки про те, що вона готова цілуватися з усіма українцями. Виявляється, і барикадні вояки не завжди вірні своїм принципам. Натомість, велелюбний чоловік повідомив журналістам, що його звуть Іван, він ніде не працює, йому тридцять п`ять років – зовні не менше шістдесяти.

- Чому Баба Параска не стала з Вами цілуватися? Не захотіла? – запитав кореспондент УНІАН.

- Вона хотіла, але просто не змогла, оскільки випила трохи. Якби була тверезою, то все б змогла, - відповів Іван і поважно пішов собі.

Що ми маємо в підсумку? Так, Майдан не зібрав і сотні цілувальників. Так, донька Тимошенко та її чоловік з воронячим прізвищем, звісно, не з`явилася. Так, людей не розганяли. Але в цілому День Святого Валентина вдався - флеш-моб як буйство щиросердності відбувся. Крім того, баба Параска одержала свою частку адреналіну, мужик націлувався, фотографи зробили картинки. Спасибі тобі, Святий Валентин, за диво любові, яке ти нам всім даруєш щороку.

А на Майдані досі шаленіє той чолов`яга: баба Параска розпалила його хіть, і він тепер кидається на всіх перехожих жінок. Тож я б радив усім пані обережніше ходити головною площею країни. Інакше вас може спіткати доля баби Параски.

Антон Зікора