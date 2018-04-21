Весілля у столичній мерії (фоторепортаж)

У залі, де зовсім недавно ішли торги за київську землю, проходили бійки і, вочевидь, під столами рахувалися гроші, пройшов захід із серії “світлого і високого” - бал-маскарад “Карнавалія”.

Такий бал у колонній залі мерії – вже не новинка. На самому початку сезону балів, що розпочинається у цей час у столиці Австрії, в Києві також збираються “вершки”. Тільки до віденських балів, маю серйозну підозру, нашим іще далеко. По-простому кажучи, “вершки та інша сметана” починають, перепрошую, “тусіть”. Якщо хочете, можна назвати це черговим ярмарком марнославства, але йому й до більш традиційного далеко – Віденського балу, що проводиться у київській опері. Те, що відбувається у мерії, більше схоже, якщо хочете, на ресторан. Або – на багате (оскільки, все ж таки, “вершки”) українське весілля.

Бо зала, де проходив бал, наполовину була заставлена столами (тими самими, за якими депутати ділили земельку). Гості, які так старанно готувалися до показу своїх принад, чемно сиділи й уживали наїдки. Натомість принади показували інші – співаки і танцюристи. Гості почали танцювати вже ближче до опівночі.

Пізніше ми намагалися дізнатися, скільки коштує оренда приміщень міської адміністрації. На випадок, якщо весілля треба відсвяткувати чи день народження, приміром. Співробітники мерії лише знизали плечима.

Фото Дмитра Стаховського