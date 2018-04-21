Вєрка Сердючка: якщо торік виграла потворність, цього року має виграти краса

На свою останню перед Євробаченням-2007 зустріч з українськими журналістами в редакції «Оглядача» Вєрка Сердючка приїхала автомобілем «Чайка».

Захід артист Андрій Данилко назвав не прес-конференцією, а «просто зустріччю українців». Цікаво, що разом з Сердючкою прибула її сценічна «мама». Артисти були одягнені в синьо-жовтий спортивний одяг, пояснивши це тим, що такою є уніформа української збірної, а ми - «збірна естради». На майках представників сім`ї Сердючок красувалися цифри «69», що, на думку Данилко символізує взаємну любов України і Європи. На голові артиста височіла зірка. Та сама, з якою він виступатиме в Гельсінкі.

На «зустрічі українців» Сердючка не стільки відповідала на запитання, скільки говорила, що спаде на думку, вдаючись до потоку своєї буйної уяви. Не обійшлося і без «роздач» на адресу колег: «Олег Скрипка хотів поїхати (на Євробачення - УНІАН), і я знову перебила йому малину», - зокрема, сказав Данилко. Багатьох сучасних українських естрадних виконавців Сердючка порівняла з кров`яною ковбасою, яку вона боялася в дитинстві. Щоправда, конкретних імен не назвала, схарактеризувавши їх тільки одним словом: «Неперевершені».

Також Сердючка повідомила, що було дуже багато охочих поїхати на Євробачення, але коли фанати дізналися про ціни в Гельсінкі і про те, що там «сухий» закон, бажання у багатьох зникло. Щоправда, у Фінляндії буде присутній виконавець Ель Кравчук, який поїде туди, за словами Данилка, для того, щоб попіаритися. У Гельсінкі Сердючка з мамою збирається підзаробляти. Вона заявила, що там сидітиме в парку і в`язатиме, поряд з ними встановлять табличку: «фото – 10 євро, з посмішкою – 15, обійнявшись – 20 євро. Інтим не пропонувати».

Сердючка поскаржилася на те, що держава не захотіла фінансувати його поїздку. Але спонсором виступила одна горілчана торгова марка. Про себе ж Данилко сказав: «Ви знаєте, я зараз чомусь не п`ю». Про свої відчуття перед відповідальним виступом артист сказав, що відчуває запах іспитів, і пояснив: «Це коли ти цілий рік не учила, дурня клеїла, на іншому боці зошита з математики малювала вчительку в голому вигляді».

Про своє вбрання Сердючка повідомила, що його придумувала вся команда. «Якщо надіти цю шапку, то можна збожеволіти. Ще два дні після знімок кліпу думала, що у мене на голові ця шапка. Мені здається, що це пішло від Іллі Муромця», - сказала вона.

Серед запитань від журналістів було про слова «Раша, гуд бай!», які нібито чути в його пісні. На це Сердючка відповіла: «Якщо ви хочете почути «Раша, гуд бай!», ви це почуєте. Там його немає. Зробіть звукову експертизу і послухайте. Хто ви будете після цього? Дебіли».

Раніше Вєрка кокетувала, заявляла, що головне для неї – участь в конкурсі, а не результат, то сьогодні «розкололася», сказавши, що, звісно, думає про перемогу. «Якщо торік виграла потворність, цього року має виграти краса», - сказала вона про себе. «Я уезжаю в дальний путь, но сердце с вами остается», - зацитував Данилко слова з «Собаки на сіні» і вирушив до Гельсінкі.

Антон Зікора, фото Дмитра Стаховського