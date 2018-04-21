Черновецький здав до музею всі дарунки

Черновецький здав до музею всі дарунки

18:54, 18 травня 2007
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У столичній мерії відкрився Музей подарунків. Тут книги, ікони і коньяк – все це було свого часу подаровано Леоніду Черновецькому або КМДА як такій. «Ми хабарів не беремо», – каже столична влада.

Відтепер до будинку київської мерії зможе спокійно потрапити будь-хто. Для цього треба тільки сказати, що ви до музею. Від сьогодні такий заклад відкрився на другому поверсі адміністрації за адресою Хрещатик, 36. Повна назва закладу: Музей подарунків Київської міської державної адміністрації.

Ініціатива створення музею належить Леонідові Черновецькому, який віддав до закладу 158 експонатів – подарунків, зроблених йому та його заступникам за час роботи. Колекція складається з речей, вартість яких вища за тисячу гривень. Серед презентів: ікона «Георгій-змієборець» від Юрія Лужкова, ніж, зроблений з бивня мамонта від голови правління Кредитпромбанку, книга «Традиційна українська кухня», подарована мерові Катериною Ющенком.

“Українська традиційна кухня”. Презент Катерини Ющенка

Серед інших особливо виділяється пляшка коньяку, презентована Черновецькому грузинським послом. П`ятилітрова місткість зберігається в спеціальній шкіряній коробці. Коньяк, як і сам Леонід Михайлович, – 1951 року народження, зроблений з найякісніших продуктів і символізує дружбу народів. У Черновецького дружина – уродженка Тбілісі, у грузинського посла Грігола Катамадзе дружина – українка. На запитання, чому ця пляшка ще не розпита, Леонід Михайлович сказав журналістам:

Черновецкий коньяк не п`є, тільки колекціонує

– Я коньяк не п`ю, – і поважно пішов.

– Це заслін проти хабарництва, – заявив журналістам заступник київського градоначальника Віталій Журавський. – Черновецький розпорядився здавати сюди презенти вартістю вище тисячі гривень, і сам першим дав приклад. Так ми показуємо, що нова влада працює відкрито.

На сьогодні в музеї поки зібрано 108 подарунків, презентованих КМДА і Леоніду Михайловичеві особисто за час роботи нової влади. Переважно їх зробили представники різних делегацій, регіонів України, міст-побратимів і в результаті особистих зустрічей. Музей розділено на дві частини: в одній – подарунки з «близького» зарубіжжя, в іншій – із справжнього закордону.

Кращий подарунок мерові- книга

У мерії стверджують, що ознайомитися з експозицією зможе кожен, хто захоче, в будь-який робочий день з 11.00 до 17.00. Огляд – безплатний, треба тільки наперед потелефонувати: 278-13-47. Музей подарунків КМДА стане одним з філіалів Музею міста Києва. Працівники адміністрації впевнені, що кількість експонатів буде постійно зростати, і перш за все за рахунок подарунків від представників міст-побратимів Києва, яких налічується кілька десятків. А ще Віталій Журавський звернувся до представників колишньої столичної влади з проханням здати сюди подарунки, одержані ними за час роботи.

Ікони дарують не тільки Сердючці

Все це добре, тільки боюся, що представникам міської влади дарують не тільки ікони і книги. Мимоволі думається, якщо складати справжній Музей подарунків, то там виявляться підприємства, банки, нерухомість тощо, але це вже зовсім інша історія.

Антон Зікора

 

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