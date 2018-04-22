Людина-павук налякала киян (фоторепортаж)

У понеділок вранці в Києві на Діхтярівській ні пройти, ні проїхати. Перехожі з подивом оглядаються й зупиняються: по скляній стіні 16-поверхової будівлі караскається людина. Чому саме в такий спосіб, можна було зрозуміти, лиш деякий час поспостерігавши за людиною-павуком.

Компанія Київстар, яка і надала фасадну стіну свого офісу замість скелі, у своєму анонсі чергової дистанції французького урбан-клаймбера Алана Робера була, м’яко кажучи, трохи нещирою. Згідно нього, француз мав подолати скляну вежу без будь-яких альпіністських засобів і страховок. Але цього разу Алан Робер, посилаючись на сильний вітер, використовував присоски і страхувальний трос (це видно на фото).

Висота будівлі трохи більше шістдесяти метрів – раз плюнути для майстра вертикального руху. Він каже, що тут навіть немає небезпеки для життя. І що зазвичай він не користується такими дурницями як присоски. Тоді ж – як?

А просто. Француз із самого дитинства мріяв про альпінізм, хоч і батьки були проти. Та він таємно пішов на секцію скелелазіння. Аж якось, у віці 12 років забув удома ключі... На балкон, що на восьмому поверсі, заліз по стіні будівлі.

У 19 років Алан вже мав серйозну травму – падіння з 15-метрової висоти, головою донизу. Купа переломів, кома, пошкодження “внутрішнього вуха”, після чого почав страждати на вестибулярне головокружіння. Та через рік його знову побачили на стіні.

Ось його мотивація: "Прорахований ризик. Управління своїм страхом". Він почав лазити соло. Це означало: з голими руками, ніяких страхувальних тросів. Помилився - помер.

Поки що має 70 підкорених хмарочосів, 44 роки, 3 дітей і дружину Ніколь, якій телефонує щоразу, підкоривши чергову вершину.

Якщо подивитися на сайті Алана Робера, він і справді долає справжні хмарочоси, лиш маючи мішечок з альпіністською крейдою на поясі. Більше нічого. А внизу – тисячні аудиторії, яким це видовище здається цікавішим, аніж голлівудське кіношоу з аналогічною назвою - “Людина-павук”.

Уперше француз поліз на хмарочос на пропозицію свого приятеля відзняти документальне кіно. Тоді, у 1994, підкорив будівлю в Чикаго.

Пару тижнів тому “сходив” на будівлю Jin Mao у Шанхаї. А кількома місяцями раніше його заарештували на висоті 66-го поверху 403-метрового хмарочоса Petronas Twin Towers в столиці Малайзії Куала-Лумпур.

Нині Робер робить здебільшого комерційні “вилазки” – на ті бетонно-скляні вершини, куди запрошують за гроші, час від часу вдягаючи костюм кіношного спайдермена. І, що цікаво, своїх трьох синів виховує переважно на альпіністській стінці.

Дмитро Стаховський