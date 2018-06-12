У Новорічну ніч не робіть дітей

Геннадій Зільберблат, головний психіатр-нарколог Київської області, заслужений лікар України ПОДУМАЙТЕ, ЧИ ВИ БУВА НЕ АЛКОГОЛІК

На жаль, так склалося в нашому суспільстві, що новорічні та різдвяні свята супроводжує непомірне вживання алкогольних напоїв – від слабоалкогольного пива до високоградусних горілки та коньяків. З цим уже нічого не поробиш – це наша багаторічна традиція.

Що має пам’ятати кожна людина, яка сідає за святковий стіл? По-перше, спиртне потрібно вживати помірно. Шампанське швидше всмоктується в кров, тому людина швидко п’яніє. Також не рекомендується змішувати різні спиртні напої – ефект буде плачевний. Не можна починати розпивати спиртне на голодний шлунок. Закуска має бути якісна. Як і алкоголь. На жаль, висока ціна алкоголю не може гарантувати його якості. Горілку закушуйте маринованими огірками, грибами, будь-якою солоною їжею. Традиційно біле вино подавайте до риби, червоне – до м’яса. Тоді спиртне принесе більше задоволення.

Якщо ви все-таки перебрали зайвого, потрібно прийняти будь-які блювотні засоби, аби промити шлунок, зробити клізму й прийняти ентеросорбенти. А ось такий популярний народний засіб, як розсіл, тільки зніме симптоми, але не допоможе. Мінералку і каву не рекомендують.

Слід пам’ятати, що людям, котрі страждають на якісь захворювання і мають протипоказання до вживання алкоголю, краще взагалі не пити або максимально обмежити дозу спиртного. Категорично не рекомендую навіть пригублювати алкоголь людям, котрі колись страждали алкогольною залежністю. Це – аксіома. Навіть грам спиртного може викликати провокацію хвороби.

Якщо людина вживає понад 200 грам 40-градусного спиртного частіше за 2–4 рази на місяць, – це вже стан зловживання алкоголем. Ще не хвороба, але чинник, який може сприяти формуванню залежності. Особливо це актуально для людей зі спадковістю, що обтяжена алкозалежністю, для хворих після травм черепа і захворюваннями печінки.

Алкоголь – це наркотик. Він впливає на дофаміновий обмін, який порушений у людей, що мають, нарко-, алко-, комп’ютерну, ігрову залежність, а також у завзятих колекціонерів. До речі, до 1976 року ми, психіатри-наркологи, ставили алкозалежним діагноз “алкогольна наркоманія”. Отже, випиваючи навіть малу дозу спиртного, ви одержуєте свою дозу наркотику. При цьому не має значення, чи це високоградусне спиртне, чи слабкоалкогольне – пиво, ром-кола, джин-тонік. У нас прийнято вважати, що пиво – це легкий, "несерйозний" алкогольний напій. Це не так. У значних кількостях воно не менш небезпечне, ніж горілка.

Ставтеся до “святкового” вживання алкоголю без фанатизму. Пам’ятайте, що пиття без міри – це добровільне божевілля. Веселість і радість потрібно знаходити в самому святі, а не в алкоголі. Інакше свята можуть закінчитися лікарняною палатою.

Ще хочу нагадати, якщо ви пили алкоголь в новорічну ніч, то постарайтеся не зачинати дитини. Нагадаю, що у Франції у 20-х роках минулого століття різко зросла кількість дітей, які народжувалися психічно неповноцінними. Учені, дослідивши 8 тисяч таких дітей, з’ясували, що переважна їх більшість зачиналася у святкові чи недільні дні. Пізніше їх так і стали називати – “святкові” або “недільні” діти.

Борис Скачко, лікар-фітотерапевт

ЗА ДВІ ДОБИ ДО НОВОГО РОКУ НЕ ЇЖТЕ ЧЕРВОНОГО М’ЯСА

Наступний рік – рік Щура. Це – тварина всеїдна. Тому на новорічному столі має бути різноманітна їжа. Питання – у якій кількості і в якій послідовності її вживати. Основні проблеми на Новий рік виникають від чотирьох причин: перша – об’ївся, друга – перепив, третя – отруївся, четверта – їх комбінація. Зважте, що ще триває Різдвяний піст.

Щоб не об’їстися в Новорічну ніч, не голодуйте вдень. Повечеряйте легко о 20–21-й годині. Бажано за дві доби до Нового року не їсти червоного м’яса – воно довго перетравлюється, тому його продукти розпаду разом з алкоголем можуть спровокувати отруєння. Починайте святкову вечерю з легкого салату, щоб “запустити” процес травлення. Ніколи не починайте випивати спиртні напої на голодний шлунок – алкоголь миттєво всмоктується у стінки шлунка, і ви можете просто “відключитися”, так і не дочекавшись 12-ї. Перед першою чаркою з’їжте м’яса чи риби – білки нейтралізують дію алкоголю. Добре з’їсти чогось жирного. Покладіть у чарку кілька ягід журавлини – це допоможе печінці пережити атаку горілчаного напою.

Рекомендую в новорічну ніч відмовитися від настоянок на травах. Особливо це стосується абсенту (настоянки на полині). Це достатньо токсична рослина, і залежно від темпів прийому і доз, абсент може заспокоїти, приспати або отруїти. Не запивайте м’ясо й рибу солодкими газованими напоями. Вони перешкоджають перетравлюванню білків, які на 2–3 дні затримуються в кишечнику, там гниють, спричиняючи головний біль і погане самопочуття. Після першої години ночі слід знижувати градус, збільшуючи інтервали між тостами і зменшуючи грами в чарці, а також перестати їсти тяжку для шлунка їжу – м’ясо, рибу. Це – час для десертів і легких вин. Травна здатність організму до цього часу вже виснажиться, їжа гнитиме в кишечнику. А здуття живота збільшить навантаження на серце. І, як мінімум, зіпсує перші дні Нового року. Максимум – можете одержати інфаркт. Його, до речі, раніше називали «ресторанною хворобою». Якщо з’явилося відчуття тяжкості в шлунку – розстебніть пояс, порухайтеся. Авіценна рекомендував при переїданні вживати мед або медову воду. Можна наперед приготувати такий засіб. Узяти лист подорожника великого, подрібнити в порошок і змішати з медом до в’язкої консистенції. Приймати в разі переїдання по 1 столову ложку кожні 15–20 хвилин, а в разі отруєння – щогодини.

Чи страждають на похмільний синдром відомі в Україні люди? Якими рецептами користуються, щоб бути на ранок у нормі? Про це ми спитали у відомих в Україні людей.

Валерій Івасюк, заступник міністра охорони здоров’я України

ДЕВ’ЯТНАДЦЯТЬ РОКІВ П’Ю ЛИШЕ ШОТЛАНДСЬКИЙ ВІСКІ

Упродовж 19 років я вживаю лише шотландський віскі. Це – мій напій. За винятком, коли треба випити шампанського, якого я терпіти не можу. Ніколи не відчував себе в стані безпорадності від випитого. Для мене такі речі неприйнятні. Спрацьовує “умовний рефлекс” на професію лікаря та усвідомлення, що в будь-яку хвилину людям може знадобитися твоя допомога (і такі ситуації неодноразово траплялися).

Найперша порада усім українцям – знайте свою міру та не перепивайте. Ніколи не можна змішувати напої, градус треба завжди підвищувати. І ніколи не пити сурогати – спиртні напої, неочищені від сивушних масел.

Зарадити можна, випивши солоний розчин, зокрема розсіл, щоб відтягти воду з кровоносного русла і зняти набряк. Далі випити сечогінні та судинорозширювальні засоби. Дуже багато пити, щоб швидше вивести з організму отруту.

Якщо вже йдете в компанію, де треба пити (чи просто хочеться), з’їжте ложку меду до святкового столу та ще одну, повернувшись додому. Мед – це фруктоза, яка стимулює вироблення ферменту альдегіддегідрогенази, який, у свою чергу, розкладає молекулу спирту до безпечних – води та вуглекислого газу. Тоді будете здорові, веселі й уникнете неприємної ситуації.

Олег Пінчук, художник, скульптор

НЕ ВЖИВАЮ АЛКОГОЛЬ НАВІТЬ СИМВОЛІЧНО

Пінчук відрізняється від більшості художників, тим, що взагалі не вживає спиртного. Але іноді про мене пишуть в ЗМІ – “Пінчук був напідпитку”... Чомусь мій чудовий настрій завжди асоціюють з алкогольним сп’янінням. І сприймають мене як випивоху, гуляку. Це абсолютно не так. Я просто маю гарний настрій по життю. Такий уже в мене характер. Щоб бути в доброму гуморі, мені не потрібно щось пити. Не вживаю алкоголь навіть символічно. Пішло це зі студентських років. У нас було дві категорії людей – любителі випити та ті, хто займався йогою, моржував. Я схилявся до других. Останній раз я пив спиртне у 1981 році.

От із переїданням у мене проблеми (хоч вже 10 років не їм м’яса). Мені постійно хочеться їсти. Моя професія потребує певних емоційних зусиль – і рука тягнеться і тягнеться до холодильника, щоб заспокоїтися чи відвернути увагу від чогось. І ти вже не контролюєш, що їси і скільки. І тільки набрана маса тіла виявляє цю нестриманість. Тоді я сідаю на сувору дієту (овочеву, чи на гречку), скидаю десяток кілограмів, прагну утримати нормальну вагу. Але потім знову “зриваюсь”.

Микола Вересень, журналіст

ПОХМЕЛЯЮСЯ ХАРЯЧИМ БОРЩЕМ

Я як нормальний українець люблю на свята добре випити. Але голова в мене після цього ніколи не болить. Тому ніколи не похмеляюся. Щоправда, дуже рідко трапляється, що на ранок голова все ж поболює. І тоді я можу “похмелитися” гарячим борщем.

Василь Волга, політик, колишній депутат від СПУ

БОРЮСЯ З ПОХМІЛЛЯМ САУНОЮ ТА БАСЕЙНОМ

На свята не зловживати алкоголем – неможливо. Коли в компанії багато цікавих людей і час проводиш цікаво, то й по 5 грамів випити можна. Та стежу за тим, щоб не переїдати, хоча й люблю з’їсти шмат доброго стейку чи доброї риби.

Зі спиртного надаю перевагу віскі. Якщо наступного дня бувають певні складнощі, долаю їх за допомогою сауни з холодним басейном. Ніщо так добре не приводить до тями. А потім, фізичні навантаження – турнік, бруси. А ще чудово допомагає гарячий український борщ. Це – найкращий засіб увійти в норму. І жодних таблеток. Тож мій рецепт бути свіженьким на ранок після свята – сауна, спортзал та борщ.

Сергій Гмиря, політик (КПУ)

І ХОТІВ БИ НАПИТИСЯ, ТА НЕ МОЖУ

Якби я й хотів перепити – не можу собі цього дозволити. За причинами, що не залежить від мене: сім років прожив у готелі, тож геть зіпсував собі шлунок. Можу випити зовсім трохи шампанського чи горілки. А напиватися до такого стану, щоб уранці похмелятися, на щастя чи на жаль, не маю можливості. А на Новий рік можна було б.

Наталка Максименко