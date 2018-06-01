Краще без окулярів, ніж у дешевих

Відпустка, море, пляж. І — сонцезахисні окуляри, без яких наш літній відпочинок вже зовсім не уявити. Вони — як символ спекотного сезону. Але цей винахід людства може бути другом, а може скоїти зло нашим очим. Все залежить від того, як відповідально ви поставитесь до підбору аксесуара.

5 гривень за кілограм

Отже, не винайдемо велосипед, якщо скажемо: сонцезахисні окуляри повинні бути якісними. Насамперед вони призначені не для краси, не для напинання на себе іміджу крутої людини, а для захисту від ультрафіолетового опромінення очей. Найважливіший складник окулярів — лінзи.

— Існують лінзи з різним ступенем пропускання ультрафіолетових променів — 10, 15 або, наприклад, 20%, — розповів газеті «Новой» аспірант кафедри нейрохірургії з курсом офтальмології Івано-Франківського медичного університету Василь Капечук. — Ультрафіолет затримується спеціальним покриттям, яке наноситься на лінзи. Про захисні властивості окулярів не можна говорити, коли скло просто затемнене.

Як пояснив Василь Капечук, технологія нанесення рятівного покриття непроста і визначає якість лінз. А звідси і ціна — добре, як відомо, не може бути дешевим.

— Те, що ми бачимо на ринках або на столиках у переходах, повноцінними сонцезахисними окулярами язик не повертається назвати, — продовжує офтальмолог. — Буває, реалізують якісні окуляри, вилучені з контрабанди, але це, скоріше, виняток. У більшості випадків на вулиці продають окуляри, як я говорю, на вагу — по 5 гривень за кілограм.

За словами лікаря, механізм захисту, а точніше, відсутність такого при використанні звичайного затемненого скла, простий. У нормі спрацьовує рефлекс: чим більше світла — тим вужче зіниця. Темні окуляри розширюють зіницю, але не затримують ультрафіолет. Тому на незахищену сітчатку потрапляють прямі сонячні промені. Як результат — опік, а при хронічному попаданні сонячних променів — початок руйнування сітчатки. Звичайно, для таких змін потрібен не один день, але сезон сонця теж не короткий.

Особливо через неправильний підбір сонцезахисних окулярів страждають діти: у малюків сітчатка сформована не повністю, тому руйнується при мінімальному надлишку променів.

Якщо нудить від... окулярів

До речі, навіть якщо ви користуєтеся послугами авторитетних оптик, неприємності з сонцезахисними окулярами не виключено. І справа не в якості.

— Іноді через свою вигнутість лінзи у сонцезахисних окулярах мають мінімальну діоптрійність, тобто світлопереломлювання, — продовжує інструктувати «Новую» Василь Капечук. — Часто під час купівлі окулярів людину не попереджають про такі речі. Ви купуєте сонячний захист, починаєте носити, і тут у вас на тлі повного благополуччя починається нудота, головні болі і навіть запаморочення. Якщо ви не страждаєте розладами вестибулярного апарату і не з`їли нічого підозрілого — це пов‘язано з окулярами. Обов`язково зверніться до лікаря-консультанта будь-якої з оптик, і вашу покупку перевірять на діоптрійність.

— До покупки сонцезахисних окулярів на вулиці слід ставитися з особливою обережністю ще й тому, що лінзи так званого ринкового варіанту сонцезахисних окулярів — це технічний пластик, — розповіла «Новой» Олена, консультант-продавець однієї з столичних оптик. — Людина дивиться через такі лінзи, і асфальт бачить у вигляді сходинок, або зображення спотворюється ще якось, що нездорово для очей. Крім того, тому чи іншому клієнтові підходить не будь-який колір лінз — про це на ринку теж не попереджають.

Лінзи окулярів повинні пропускати близько 10—25% світлових променів. Одна порада для перевірки цього факту на практиці: надягаємо окуляри і підходимо впритул до дзеркала. Ви не повинні побачити у віддзеркаленні своїх очей.

За словами Василя Капечука, для сонцезахисних окулярів важливі не тільки правильні лінзи. Якщо оправа у такого захисту маленька, ультрафіолет потраплятиме на сітчатку. А відстань між центрами лінз повинна чітко співпадати з відстанню між зіницями. Крім того, вибираючи окуляри, зверніть увагу, чи личить вам оправа.

Дві пари на одному носі

Коли починається сезон суцільного сонячного світла, людям з нормальним зором досить підшукати нормальні сонцезахисні окуляри — і дискомфорту для очей можна уникнути. А як бути короткозорим і далекозорим? Не будуть же вони носити дві пари окулярів на одному носі?

— Це не проблема, — продовжує наш консультант. — Діоптрійні лінзи теж можуть покриватися спеціальним напиленням, яке захистить око від ультрафіолету. Це фотохроми, або хамеліони, які змінюються залежно від ступеня освітлення. Такі окуляри рекомендовано носити тільки влітку — взимку через брак сонячного світла може настати так зване обкрадання сітчатки, для якої дуже важливе сонячне світло в достатній кількості.

І наприкінці щодо стилю й іміджу: носити затемнені окуляри у приміщенні або в темний час доби, як часто робить молодь, — очам шкодити. Адже ми народилися на світло не в окулярах, тому наші очі звикли до натурального освітлення, а не до темряви, хай ця штучна темнота і вміщена в красиву оправу.

ДУМКИ ЗА : Василь Капечук, офтальмолог:

— Наша сітчатка складається з світлочутливих елементів — колб і паличок, які, не втомлююся повторювати, потребують достатньої кількості світла. Темні окуляри рятують від ультрафіолету в дуже сонячну погоду, але крадуть необхідне світло в недостатньо освітлений час доби. А значить, передусім думайте про здоровий зір, а не про сумнівну моду.

ПРОТИ: Олена, продавець-консультант однієї з київських оптик:

— Якщо до нас приходять клієнти, ми, певна річ, запитуємо, для якої мети вони вибирають собі окуляри. В основному їх купують, щоб захистити очі від яскравого світла. Але якщо це просто красиво, стильний і модно — чом би й ні?

Газета " Новая"