Експорт потрійної сили

Про можливість появи пулу причорноморських експортерів зернових оголосили російський президент Дмитро Медвєдєв і керівники мінсільгоспів України і Казахстану. «Сподіваємося обговорити створення регіонального пулу [експортерів зерна з причорноморських країн], який би міг займатися координацією і обміном інформацією», — заявив Медвєдєв, відкриваючи у суботу Всесвітній зерновий форум у Санкт-Петербурзі. Росія у найближчі 10-15 років збирається довести середній урожай зернових до 135 млн. т (рекордний за всі пострадянські роки врожай — 108,1 млн. т — було зібрано 2008 р.), щорічний експорт у такому разі може складати 40-50 млн. т, заявила міністр сільського господарства Росії Олена Скриннік. Це удвічі більше показників 2008 р. (коли експорт склав, за оцінкою аналітичної компанії «Прозерно», 22,25 млн. т), при тому що Росія агресивніше за інших експортерів збільшує свою частку на світовому зерновому ринку: вона вже зросла з 1% в 2000 р. до 14% в 2008 р., що дало змогу країні зайняти друге місце у списку експортерів. Частка найбільшого світового продавця зерна, США, за цей самий період зменшилася з 28% до 20%. Казахстан і Україна зараз займають, за даними «Прозерно», відповідно шосте і сьоме місця у списку найбільших зернових експортерів. Скоординована з Казахстаном і Україною експортна політика дозволила б понизити волатильність цін на світовому ринку та їх залежність від спекулятивних чинників, спільно управляти запасами зернових, оптимізувати використання зернової інфраструктури трьох країн, а також підвищити конкурентоспроможність на міжнародних ринках, пояснила Скриннік.

«Ми готові обговорювати участь у роботі зернового пулу», — відповів голова Мінагрополітики України Юрій Мельник. Це дасть можливість спільно використовувати порти і перевалочні термінали, а також координувати транспортні потоки, погодився віце-міністр сільського господарства Казахстану Арман Євнєєв.

Робоча група, що обговорює створення пулу, працює вже декілька місяців, зазначає віце-губернатор Краснодарського краю Євгеній Громико. Можливий механізм роботи пулу поки обговорюється, ніяких документів про це не підписано, сказала Скриннік «Відомостям». Ю.Мельник повідомив «Інтерфакс», що перші результати створення пулу можуть з`явитися вже до кінця 2009 р.

У 2008 р. три країни виробли 174,8 млн. т зернових, говорить гендиректор компанії «Прозерно» Володимир Петриченко, і їхній загальний експорт у 2008/09 зерновому році (закінчиться 30 червня 2009 р.) становитиме 50,2 млн. т. У 2009 р. загальний урожай, за його розрахунками, зменшиться до 156 млн. т, а експорт — до 44,5 млн. т. Російський урожай, за його розрахунками, може скласти 99,2 млн. т. До 2015 р. врожай може вирости за рахунок збільшення посівних площ і підвищення врожайності до 128,5 млн. т. «Навіть в умовно неврожайні 2010-2011 рр. повинен скласти не менше 21 млн. т», — підкреслив експерт.

Нарощуванню зернового експорту заважає те, що російська інфраструктура вже зараз наближається до максимального завантаження: вона дозволяє перевалювати 25 млн. т зерна на рік, говорить заступник гендиректора Міжнародної зернової компанії (російська «дочка» Glencore) Микола Демьянов. При цьому витрати на перевалку російського зерна становлять 22-23 долл. на тонну (FOB Новоросійськ), тоді як перевалка через українські порти коштує 16-17 долл., а при експорті зерна з Євросоюзу — лише 5-6 долларів за тонну. Подальше розширення експорту неможливе без розширення і модернізації вітчизняної інфраструктури, зазначає Демьянов.

На Україні портова інфраструктура розширюється, і найближчими роками країна зможе перевалювати до 42 млн. т. Мінагрополітіки України прогнозує в 2009 р. урожай в 42-43 млн. т, тобто українські портові потужності «будуть готові перевалювати не тільки українське зерно, а й зерно країн-партнерів», говорить Мельник. Казахстан зараз активно розширює свою експортну інфраструктуру: до 2013 р. завершиться будівництво терміналів у Бейнеу для відвантаження зерна до Узбекистану і Туркменістану, терміналу на чорноморському узбережжі, а також залізничного зернового терміналу на кордоні з Китаєм.

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