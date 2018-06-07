Органічні продукти: комерція чи здоров'я?

"Скажи мені, що ти їси, і я скажу, хто ти", - свідчить старе китайське прислів`я. Якщо відійти від її глибинного, філософського сенсу, то залишиться міцний зв`язок між тією їжею, яку ви споживаєте і тим, як ви виглядаєте та відчуваєте себе.

Сьогодні, коли повітря, вода та земля забруднені продуктами життєдіяльності людини, а екологічна ситуація, незважаючи на всі зусилля людства, продовжує погіршуватися, люди все більше починають думати про своє здоров`я. І органічні продукти стали одним із найочевидніших і простіших способів вирішення проблеми.

Власне, до приходу епохи науково-технічного прогресу тільки такі продукти й існували: все було лише органічним. Проте, з появою сучасних методів ведення сільського господарства, вони майже зникли, і тепер для їх виробництва потрібно докладати набагато більше зусиль.

Органічні норми

Основні норми органічного виробництва в Європі були введені в 1980 році Міжнародною Федерацією Органічних Рухів Сільського господарства (IFOAM). Термін "Organic food", який часто переводять як "екологічно чисті" або "органічні" продукти, застосовується до продуктів харчування, вирощених відповідно до нормативів "Загальноєвропейської угоди з органічного виробництва сільськогосподарської продукції" від 24 червня 1991 року.

Щоб кінцевий продукт одержав статус органічного, він повинен пройти весь шлях від ферми до полиць магазинів з дотриманням ряду основних параметрів: це органічні методи землеробства і тваринництва, органічна сировина, органічні інгредієнти і технологічний процес.

Землі, відведені під органічні культури, повинні як мінімум протягом трьох років оброблятися без застосування хімічних добрив. Насіння для органічного господарства повинне бути адаптоване до місцевих умов, стійке до шкідників і бур`янів і, головне, не бути генетично модифікованим. Родючість грунтів повинна підтримуватися за допомогою різноманітної сівозміни та біологічно розщеплюваних добрив лише мікробіологічного, рослинного або тваринного походження. Для боротьби з шкідниками можна застосовувати фізичні бар`єри, шум, ультразвук, світло, пастки або спеціальний температурний режим.

Багато видів агрокультурних прийомів виконують вручну, щоб не завдати шкоди рослинам і грунту. Під час виробництва органічних продуктів заборонено використання гербіцидів, пестицидів, фунгіцидів, інсектицидів, азотовмісних та інших хімічних добрив. Забороняється застосовувати антибіотики і гормони росту для худоби, птахів та риби. Якщо тварин лікують антибіотиками, фермери повинні заносити всю інформацію про це в облікові картки. Радіація та генна інженерія у виробництві органічних продуктів також заборонено.

Якщо продукт позначений як "оrganic", його виробник зобов`язаний використовувати 100 % органічних інгредієнтів. Окрім сировини, до складу продукту входять різні інгредієнти: начинки, наповнювачі, фарбники, консерванти. Органічними вважають інгредієнти, одержані тільки з натуральної сировини, без застосування синтетичних елементів. Наприклад, під час консервації додається виноградний або яблучний оцет.

Органічні інгредієнти мають деякі недоліки: наприклад, натуральні фарбники нестійкі до дії температури, мають менші фарбувальні властивості, дорогі увиробництві, проте замінювати їх на дешевші та ефективніші з погляду надання товарному вигляду, але не органічні речовини категорично забороняється .

Органічна сировина повинна оброблятися так, щоб максимально зберегти живильні речовини. Не допускаються такі процеси як хімічне рафінування, дезодорування, гідрогенізація, мінералізація та вітамінізація продукції або радіаційне опромінювання.

Штучні та синтетичні підсолоджувачі, консерванти, ароматизатори і генетично модифіковані інгредієнти також заборонені.

Крім того, жорсткі вимоги і до упаковки, оскільки якщо вона буде токсичною, то це може звести нанівець всі зусилля зі створення органічного продукту. Тому виробники повинні застосовувати екологічно чисті упаковки, які не впливають на якісні властивості продукції.

Етикетка та зміст

На ринку харчових продуктів є величезний вибір так званого "здорового харчування", але, як визначити, що насправді чисте і кориснен, а що – комерційний прийом?

Найпростіший і найшвидший спосіб - це знайти на етикетці продукції один із значків європейських сертифікаційних органів. У багатьох європейських країнах, на державному рівні, введені стандарти органічних товарів і створена система контролю виконання та дотримання цих стандартів.

У Великобританії є декілька організацій, що мають такі повноваження, але основними вважаються Дослідницька асоціація Генрі Даблдей і Асоціація грунтів, які перевіряють продукти на відповідність вимогам, займаються інформуванням громадськості про переваги органічних продуктів, допомагають фермерам перейти на органічне виробництво і досліджують області органічного сільського господарства.

У Росії існує безліч добровільних організацій з власними системами сертифікації, проте критерії оцінки продукції у кожної з них свої.

У результаті споживачам пропонують безліч російських продуктів харчування з позначеннями "Екологічно безпечний продукт", "Перевірено екологічною експертизою", проте називати такі продукти органічними не можна. Та й попит на органічну продукцію в Росії поки невеликий.

Проте, ситуація на світових ринках продовольства свідчить про зростання зацікавленості споживачів до корисного та повноцінного харчування. У багатьох країнах світу давно склалися важливі ринки органічних харчових продуктів, а також створена та успішно працює система сертифікації, маркетингу і реалізації таких товарів.

Під органічне сільське господарство в світі відводиться все більше земель: у Європі це більше 5 млн. га, в Північній Америці - 1,5 млн., в Австралії - цілих 10,6 млн. га. У Європі частка земель, переведених на органічне землеробство, значно зросла за останні роки. Цьому сприяла загальна політика ЄС з 1993 року щодо підтримки фермерів в перші роки після переходу від звичайного до органічного виробництва.

Відкрите питання

Як і з будь-якою дієтою, питання про те, наскільки велика користь від органічних продуктів, залишається відкритим. Деякі фахівці вважають, що останні декілька поколінь на генному рівні звикли до нітратів, що містилися в продуктах, і вони стали вже життєво необхідні, як вітаміни та мінерали. Проте, прихильники екопродукції впевнені, що органічна їжа краща за звичайну. Споживачі готові платити за органічні продукти харчування на 10%, а то й на всі 50% більше, і попит на них у світі зростає.

Леонід Лунєєв

ВВС