Чернігівщина: відпочиваємо вдома

Цього року, зважаючи на економічну ситуацію, чимало жителів Чернігівщини переоцінюють у прямому та переносному значенні свої уподобання, відмовляючись від дорогих курортів та далеких поїздок. Як стверджують експерти, криза сприяє розвитку внутрішнього туризму.

Виявляється (багато хто вже й забув!), відпочивати можна вдома – на свіжому повітрі біля Десни, милуючись мальовничими поліськими краєвидами, п`ючи цілющу воду або вдаючись до екстремального туризму. Є нагода зробити власні відкриття щодо оздоровлення та повноцінного відпочинку й отримати незабутні враження.

Відкриття перше – мінеральні води місцевого розливу

Раніше у Чернігівській області будинки відпочинку та профспілкові бази відпочинку були ледь не в кожному райцентрі, точніше поблизу – на березі річки чи озера, у лісі. Однак нині ситуація кардинально змінилася, частина з них припинила роботу, інша – змінила власників. Повноцінно функціонують два санаторії для дорослих і дітей та кілька дитячих.

Якщо на Чернігівщині ви окрім відпочинку бажаєте провести курс лікування та оздоровлення, тоді краще поїхати до санаторіїв "Остреч", що у Менському районі, або "Десна" у селі Ладинка поблизу Чернігова.

Обидва вони пропонують перебування в екологічно чистій місцевості, поблизу лісу та водойм ("Остреч" – біля санаторія знаходиться озеро, санаторій "Десна" розташований на березі однойменної ріки). Мальовнича місцевість, свіже повітря, блакить неба і води благодатно впливають на психіку людини, піднімають настрій, сприяють відпочинку та оздоровленню – переконані працівники санаторіїв.

Санаторій"Остреч" є загальнотерапевтичним і належить до бальнеологічних, грязевих та водолікувальних курортів. За допомогою різноманітних методів у здравниці лікують хвороби органів руху, травлення, дихання, нервової системи, а також гінекологічні захворювання. Заклад розрахований на 250 місць, і в ньому можуть відпочивати як дорослі, так і діти, цілі родини, у тому числі і вагітні жінки. Відпочивальникам пропонують 2 та 3-місні номери. Вартість перебування у санаторії "Остреч" однієї особи, включаючи харчування і лікування, коливається від 185 до 550 грн. на добу, залежно від умов проживання.

Найбільшою цінністю санаторію вважають мінеральну воду, що за своїм складом аналогічна до кримських мінеральних вод, а також лікувальну торфогрязь.

Санаторій "Десна" спеціалізується на лікуванні хвороб шлунково-кишкового тракту, ендокринної системи, органів дихання нетуберкульозного характеру та урологічних захворювань. Мінеральна вода, яка добувають на території санаторію, за своїми властивостями ідентична мінеральним водам таких знатних курортів як Єсентуки-16 та Стара Руса.

Крім того, у санаторії створені умови для різноманітних розваг – є прокат човнів, водних і звичайних велосипедів, проводяться спортивні змагання, працюють кіноконцертний та комп’ютерний зали, дискотека, більярд.

Відпочивальникам у санаторії пропонують проживання у 2-х та 3-місних номерах з усіма зручностями, номера класу "напівлюкс" та "люкс". Вартість проживання для одного відпочивальника – від 120 грн. до 550 грн. за добу, харчування (чотириразове) – від 60 до 120 грн. за добу. Для дітей до 6-ти років надається знижка 50%, при замовленні путівки на 21 день – знижка 15%. Вартість лікування включено у вартість проживання.

Відкриття друге – зелений туризм

Якщо ви маєте незабутні дитячі спогади про літні канікули у бабусі на селі і хочете поринути у світ традиційної української культури, тоді вам підійде зелений туризм – відпочинок у сільській місцевості. За кілька днів можна відчути простоту та спокій життя у селі, відволіктися від щоденних клопотів міських жителів.

Сільські садиби для гостей пропонують у різних куточках Чернігівщини, а найбільше там, де є природні або історико-культурні пам`ятки (Ічнянський, Коропський райони). На південному сході Чернігівщини в Ічнянському районі розташований Національний дендрологічний парк "Тростянець", що є пам`яткою садово-паркової архітектури 19 століття. Тільки там можна побачити рукотворну "українську Швейцарію". У цьому ж районі розміщується маєток відомих українських меценатів – родини Тарновських – парк Качанівка, де збереглися палац та парк. До речі, у сусідньому Прилуцькому районі туристи із задоволенням відвідують Густинський монастир, відомий з початку 17 століття. У Срібнянському районі, що розташований поряд, не можна не побувати у маєтку відомих поміщиків Галаганів – у Сокиринцях. Будучи меценатами, вони теж зробили вагомий внесок у розвиток освіти та культури, надавали покровительство відомому українському кобзареві Остапу Вересаю.

Коропський район приваблює відпочивальників красою природи, рівнинними краєвидами з луками та лісами, повільною течією Десни. До того ж, поблизу села Оболоння триває відродження Рихлівського монастиря, а у сусідньому селі Вишеньки знаходиться палац фельдмаршала Румянцева-Задунайського, збудований наприкінці 18 століття. На початку нашого століття у палаці відбувалися зйомки фільму "Молитва за гетьмана Мазепу". У містечку Короп варто побувати в унікальному (а можливо єдиному в світі) музеї, присвяченому революціонеру-народовольцю Миколі Кибальчичу, який брав участь у підготовці замахів на російського царя Олександра ІІ. У в`язниці він розробив оригінальний проект реактивного літака.

Дорога до Коропа проляже, скоріш за все, через Сосницю – батьківщину всесвітньо відомого кінорежисера та письменника Олександра Довженка. Там можна відвідати меморіальний музей митця, у тому числі і хату, яка збереглася, а ближче до осені отримати нагоду скуштувати яблука з Довженкового саду.

Подорожуючи Чернігівщиною, можна зупинятись у сільських садибах. Зазвичай, гостей господарі поселяють у сільських будинках, що зберігають національний і регіональний колорит, пригощають стравами національної кухні, приготованими з натуральних продуктів власного виробництва.

Серед розваг найчастіше у Чернігівській області відпочивальникам пропонують велосипедні та кінні прогулянки, катання на катамаранах, збирання ягід і грибів у місцевих лісах, рибалку чи полювання, відвідування парків, музеїв. Можливою є організація свят за участю фольклорних колективів. Вартість відпочинку у сільській садибі залежить від кількох складових – харчування (триразове, чи лише сніданок), різновидів розваг, розташування садиби. Найчастіше ціна стартує з 100 грн. за добу за одну людину.

Відкриття третє – екстрім і романтика

Коли ж відпочинок у санаторіях чи сільських садибах вам видається нудним і нецікавим, марним гаянням часу, то на Чернігівщині можуть запропонувати екстремальні і водночас досить романтичні види відпочинку – сплави на плотах та байдарках по Десні.

Як розповів керівник проекту "Кластер водного туризму у Чернігівській області" Сергій Провозін, попит на мандрівки річкою цього року, порівняно з попереднім роком, збільшився наполовину. Замовлення вже надходять на вересень. Звертаються, як жителі області, столиці, так й іноземці.

Організатори стверджують, що подорожі на плотах – це здоровий відпочинок на воді в екологічно чистих природних умовах, тож пропонують не тільки мандрівки, а й нетрадиційне проведення свят (дні народження, весілля), екологічних семінарів, корпоративних заходів.

Туристи під час сплаву можуть стовідсотково розраховувати на риболовлю, купання у Десні, спортивні ігри під час зупинок, збирання ягід, грибів, лікарських трав, ночівлю у наметовому таборі, пісні біля вогнища і частування справжньою ухою.

Тривалість сплаву може бути від 1 дня до двох тижнів. На сьогодні найчастіше замовляють сплави тривалістю 2-5 днів. Найбільш оптимальними є групи туристів від 5-6 осіб (організатори запропонують малий пліт) до 10-15 осіб для великого плоту. За бажанням клієнтів сплав може розпочинатися з Новгород-Сіверська. Взагалі організатори пропонують три категорії сплавів – "Молодіжний", "Екскурсійний" та "VIP-сплав". Вартість сплаву на плотах залежить від його категорії, програми, користування туристичних інвентарем, харчування (всього 24 позиції). Мінімальна вартість – 100 грн. у день на особу, VIP-сплав – 430-450 грн.

Якщо сплави на плотах дуже популярні, незважаючи на кризу, то охочих подорожувати по Десні і Снову на байдарках значно менше. Як стверджує організатор сплавів Ярослав Любарець, сплав на байдарках – це активний здоровий відпочинок, не лише туристична подорож, а й фізичне навантаження. Учасниками сплавів можуть бути, як професіонали, так і не підготовлені туристи. Оптимальними організатор називає групи 10-15 осіб. Зазвичай, сплав починається увечері в п`ятницю і завершується у неділю. Він може включати ночівлю у наметовому таборі, харчування, культурно-розважальну програму. Вартість сплаву у середньому 200 грн. день з одного учасника.

Детальну інформацію про відпочинок у регіоні можна отримати, звернувшись до управління культури і туризму Чернігівської ОДА або Чернігівського туристично-інформаційного центру міської ради. До речі, на сайті обласного управління культури і туризму створено нову послугу – замовлення відпочинку на Чернігівщині у режимі он-лайн.

Разом з тим, на Чернігівщині розроблено чимало туристичних маршрутів, що зараз користуються популярністю. Повернення до духовних традицій спонукає людей дізнаватися більше про історію свого народу, своєї Батьківщини. Не залишаються поза увагою гетьманська столиця Батурин, національний дендрологічний парк "Тростянець", панські садиби у Качанівці і Сокринцях, мала батьківщина кінорежисера О. Довженка – Сосниця, Новгород-Сіверський, Густинський монастир та інші відомі осередки культури і духовні центри Чернігівщини. Автобусні подорожі Чернігівського історичного музею імені В.В. Тарновського – лекторій вихідного дня "Стежками рідного краю" – мають успіх серед чернігівців упродовж усього року.

І на останок – Чернігівщиною можна подорожувати різними видами транспорту. Звичайно, найліпше – автомобілем. Зважаючи, що Чернігів розташований за дві години їзди від Києва, то це чудове місто для проведення родинних подорожей вихідного дня. А за тиждень можна об`їздити увесь регіон, отримавши позитивні враження та багато цікавої інформації про північно-східну область України.

Ірина Синельник (УНІАН)