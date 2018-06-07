Український товаровиробник: крок до споживача (фото)

Купуй рідне, купуй українське. Підтримуй власного виробника. Щоб цей заклик споживачі втілили в реальність, він повинен обрости конкретною інформацією. Бо для того, щоб купувати товари вітчизняного виробництва, потрібно бути не лише національно свідомим, але й знати українських виробників. Хто, що, де? Своє не обов’язково апріорі краще та якісніше, проте, аби визначити його рівень, потрібно звернути увагу на вітчизняний товар. Не знати і критикувати, або ігнорувати – це споживацька неграмотність.

Щоби познайомити українців з власними товаровиробниками, у різних містах проводять виставки-ярмарки, на яких можна як подивитись, так і купити те, що вам сподобалось. З 15 до 21 жовтня такий ярмарок проходить у Львові. Основна мета заходу – популяризація місцевих виробників. На виставці-ярмарку представлені товари понад 50-ти львівських виробників різних галузей, зокрема легкої, харчової, целюлозно-паперової, хімічної промисловості, виробництва меблів тощо. Серед виробників легкої промисловості: ТОВ Торговий Дім “Жива”, ПП “Ігнарт”, ТОВ “Таїсія”, ВАТ Львівська фірма “Юність”, ЗАТ “Об’єднана мода України”, ТОВ “Трикотажна фабрика “Промінь”, ТОВ “Ролада”, ДП “Львівтекс”, ВАТ “Маяк”, ЗАТ “Весна-захід”, КП ЛФ “Спецстиль”. Серед інших: ВАТ ЛФ ПБВ “Бібльос”, ЗАТ “Вістовицька кераміка”, ТОВ “Завод Електропобутприлад”, ВАТ “Концерн Електрон”, НВП “Техноваги”, ЗАТ “Трембіта”, ТОВ “ЕКО-Львів”, ТОВ “Стиль життя”, ТОВ “Золотий ліс”, ПП “Маркостиль” та ін.

Гасло виставки “Купуй львівське!” легко можна перефразувати в “Купуй одеське!”, “Купуй харківське” і так далі. Головне – підтримуй власного виробника, як би банально для когось це не звучало. В Україні роблять хороші речі, але наші стереотипи не дозволяють нам оцінити їх, ми просто ігноруємо вітчизняного товаровиробника, особливо легкої промисловості, як щось, чого не може бути. Проте, вдома таки виготовляють добрі речі. І не все те хороше, що з-за кордону.

Завдання заходу, за словами організаторів, виховання, а також відновлення довіри споживачів до українських торгових марок. Самі виробники не мають достатньої змоги достукатись до покупця через брак роздрібної мережі, що зменшує реалізацію товару. Відсутність роздрібної мережі - відсутність реалізації. Без останньої нема коштів для відкриття фірмових магазинів. Нема магазинів – не буде і реалізації. Замкнене коло з якого не всі можуть вибратися. А на ярмарку можна продемонструвати свої товари і знайти не лише додаткових клієнтів, але й потенційних партнерів. Користь для виробників зрозуміла. Для споживачів вигода полягає в тому, що їм пропонують якісні речі за помірними цінами.

Чи вартий український товаровиробник уваги?

Заходьте – і переконайтесь...

Ми так і зробили...

Чи багато у вашому гардеробі українського одягу та взуття? Споживач скаже: а що, хіба є достатньо виробників? Хіба у нас роблять щось гідне? Подібні звинувачення та дорікання безпідставні, бо зазвичай людина, яка говорить їх, не знає тих українських виробників, що недогодили їй. Якими товарами українського виробництва користуємось ми? Не беремо до уваги харчову промисловість, бо своє таки їмо. Поговоримо про техніку та легку промисловість. Автор цих рядків має лише телевізор українського виробництва, який випадково купила серед великої і більш розрекламованої кількості іноземних марок. Також вона купує червоноградські та житомирські шкарпетки, які набагато кращі за китайські, і які просто подобаються. Має сумку від українського виробника ТОВ “Таїсія”. І перелік на цьому закінчується. Не думаю, що в когось він більший. У цьому наша проблема. Крім того, що українські виробники переживають не найкращі часи, ми – їх потенційні покупці – майже не цікавимося вітчизняними товарами. Що, по-перше, обмежує наш споживацький вибір, по-друге, зменшує можливості розвитку самих підприємств. Тому, таки потрібно підтримувати вітчизняного виробника, але перед тим, треба вивчити цього виробника. Якщо будемо допомагати один одному - виробник нам якісний товар, а ми йому покупки – тоді всім стане добре. Бо не може бути багатою та країна, де виробництво товарів перебуває у задовільному стані, де люди одягаються в іноземні “шматки”, тим самим переказуючи гроші в економіку іншої держави.

Легка промисловість

Одяг та взуття вітчизняного виробництва – міф чи реальність, якість чи барахло? Пересічний споживач не знає, що таке українське взуття, бо йому вистачає “польського фабричного”. І він не думає про те, що ця польська “фабрика” мала би мати якусь назву. Хоча, зараз ситуація трішки покращилася: нам вже не продають “італійського” та “німецького” взуття на базарах, бо на таке перестали купуватися. Часом ми навіть звертаємо увагу на українського виробника. На виставці-ярмарку вітчизняне взуття було у фаворі, бо, по-перше, іншого не продавали, а по-друге, що важливіше, воно було гарним. Відвідувачам товар подобався і вони залюбки купували.

Презентований на виставці одяг дуже цікавий та оригінальний, а його ціни не перевищують середньостатистичних. Чи не варто купувати “фірму” за помірними цінами, замість того, щоб переплачувати за розрекламований світовий бренд, плюс за доставку з країни-виробника, плюс витрати на показне приміщення, а також на “забезпечення” посередника. Або, що ще гірше, за ті самі гроші купувати китайське чи турецьке барахло. До речі, у цих країнах також шиють хороший одяг, тільки він до нас не потрапляє.

Пройшли ті часи, коли львівський завод “Електрон” славився на весь Радянський Союз, тепер словосполучення “техніка українського виробництва” сприймається як анахронізм. Ми ще можемо зрозуміти “техніка української збірки”, але більшого від українських виробників не чекаємо. Чому? Бо світові виробники пішли далі. Бо наші підприємства не мають сучасного обладнання, не мають достатніх інвестицій, а голий ентузіазм не зробить конкурентноздатного товару. Хоча, виробники ще тримаються на плаву, навіть розказують про успіхи. Чи вірити і купувати – нам вирішувати.

На ярмарку були представлені також виробники харчової промисловості. У них набагато менше проблем, ніж в інших галузей. Українці їдять вітчизняне – їм смакує!

Щоб довести споживачам, що наші таки вміють виготовляти одяг, Львівський державний коледж легкої промисловості продемонстрував свої колекції одягу.

Пропаганда українського виробника потрібна, і правильною є політика міських рад щодо організації подібних ярмарків. А від споживачів вимагають не просто купити певну річ, а спочатку, принаймні, звернути увагу. Тоді ми вже побачимо, чи варто купувати той чи інший вітчизняний товар, чи ні. Українські товаровиробники мають що запропонувати – був би попит.

Ярина Сало

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