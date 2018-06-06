Культура споживання пива: завжди треба знати міру

Як і про все дуже популярне, про пиво пишуть завжди й багато. Одним дуже хочеться перекласти на пінний напій вину за негатив, що оточує нас. Інші шукають у ньому панацею від лих і проблем. Але категоричні твердження зазвичай викликають недовіру як у противників, так і в прихильників пива. А всім разом бракує елементарного: зважених, серйозних, а головне - професійних і неупереджених оцінок

«Уж сколько раз твердили миру», наприклад, про необхідність знати у всьому міру, ще з часів безсумнівного авторитету Парацельса, який зазначив, що визначенням корисності є не склад речовини, а її доза. Цей вислів стосується, звісно ж, усіх продуктів, але особливо актуальний щодо алкоголю. Вливайте в себе безмірну кількість пива - звісно ж, забезпечите собі проблеми. Але, якщо дотримуватися думки медиків та вчених, і не зловживати «рідким хлібом», то пиво піде лише на користь.

Сучасні солідні та поважні броварники теж постійно звертаються саме до почуття міри своїх споживачів. Широко відомі соціальні проекти, наприклад, компанії «Оболонь», яка пропагує основи культурного, цивілізованого пиття.

Цікава думка відомого інтелектуала й кулінара Бориса Бурди: «Одні вважають пиво звичайним (і дуже смачним) напоєм, інші - алкоголем, який може принести проблеми. Слушність, на мою думку, мають обидві «партії» - пиво смачний напій, пити який треба розумно. Благо, нині продається величезна кількість сортів якісного пива: від безалкогольних до міцних. І людина має вибір. Питання лише в тому, який це вибір - усвідомлений чи ні, іншими словами, для чого людина купує пиво. Заборонити його продаж не можна, як не можна заборонити продаж, наприклад, столових ножів. Просто кожен, хто купує пиво (або ніж), має дотримуватися «інструкції з користування», в якій є лише один пункт: використовуй розумно».

Наступним після кліше про пивний алкоголізм обов`язково пригадується соромітна страшилка про пивний живіт. Хоча, будь-хто хоч трохи поінформований про фізіологію людини знає: будь-який алкоголь (а не лише пиво) розгальмовує центри голоду та сприяє поглинанню їжі в неймовірних кількостях. Тож живіт росте від банального переїдання. А власне в пиві калорій менше, ніж у молоці, виноградному соку чи шампанському.

Сучасним ученим було недостатньо показників застосування предками пива в медицині й відкриттів того часу щодо особливостей позитивного впливу на здоров`я людини. Їм потрібні були докази, і вони їх знаходили. Так, чеські медики виявили, що пиво є найкращим засобом від безсоння. А вчені Орегонського університету відкрили антиоксидантну дію пива, що перешкоджає розвитку таких захворювань, як атеросклероз, рак, запальні процеси, хвороби Паркінсона та Альцгеймера, а також припиняє процес старіння. Думка багатьох геронтологів зводиться до того, що щоденне вживання кухля-другого пива сприяє омолоджуванню клітин організму та збільшує тривалість життя.

Однак, поряд з позитивними якостями не можна забувати й про мінуси: хоч би що казали про очищення пивом слизової шлунка, але напої з вуглекислим газом протипоказані людям із захворюваннями шлунково-кишкового тракту. Великі об`єми випитого пива - це не так удар алкоголю по організму, як негативний вплив надлишкової рідини, що дає колосальне навантаження на нирки та серцево-судинну систему. Хмелева кислота пива пригнічує молочнокисле бродіння, а наявність у пиві ізоморфіна спричиняє наркотичний вплив.

Тож недарма кажуть - усе має бути вчасно, усе має бути в міру. Пиво було, залишається й буде улюбленим напоєм багатьох людей. І хто розуміє його цінні якості, використовує їх і не зловживає цим чудовим напоєм, той буде тільки у виграші.

Воно живе

Сьогодні пиво поділяють на живе й пастеризоване. Раніше все пиво виготовлялося без будь-якої фільтрації. Але прогрес не стоїть на місці, й тепер з напоєм пов`язують такі поняття як фільтрація та пастеризація.

Що таке пастеризація? Це метод теплової обробки при температурі, яка не перевищує 100 °С. Навіщо це пиву? Щоб позбутися мікроорганізмів й таким чином подовжити строк зберігання хмільного напою.

Не менш важливою процедурою, яка також суттєво впливає на термін зберігання пива, є фільтрація. Відфільтровуючи залишки дріжджів, пивовари роблять напій ясним та прозорим.

Зараз дуже популярні сорти живого пива, які вирізняються особливо оригінальними смаками. Ось, наприклад, компанія «Оболонь» у вересні почала виробництво непастеризованого пива «Оболонь Живе» з гарантованим строком зберігання 45 діб. Цей сорт не пастеризується; його стабільність і достатній строк зберігання досягаються завдяки унікальній технології фільтрації та чистоті виробництва. Крім характерного насиченого смаку, «Оболонь Живе» має підвищений вміст природних білків та органічних сполук - поліфенолів. Ці речовини зміцнюють імунітет, сприяють профілактиці передчасного старіння та захворювань серцево-судинної системи.

Пиття як частина культури

Відомо, що багато країн ставляться до пиття пива як до особливої традиції, підкреслено цінної, національної. Скажімо, бельгійці ставляться до пива, як французи до вина. Одних лише сортів етикетованого пива в Бельгії нараховується близько 500. І країна регулярно стежить за рейтингом найкращих сортів і марок. Цікаво, що якщо в пивному відділі супермаркету виставлено менше ніж 20 різних сортів пива, покупець має право поскаржитися до товариства захисту споживчих прав (!).

Як контрастно на цьому цивілізованому тлі виглядають істеричні прояви боротьби з пивом і пивною рекламою в Україні! Це в більшості інших країн пиво пропагують як альтернативу алкоголю, у нас же, навпаки, з ним борються (особливо показово під час виборчих кампаній). Не надто замислюючись, що можуть погубити галузь (у якій, між іншим, заробляють собі на хліб сотні тисяч людей), але не отримають позитивних результатів. З ларьків і магазинів напій просто перекочовує до бабусь у сумки. Країна потоне в контрафактному та контрабандному пиві й самогоні. Проте люди від цього менше не питимуть. Адже розумні люди борються із пристрастю до етилового спирту, із самим алкоголізмом. В Україні на цьому шляху залишилися хіба що виробники пива, які дружно ратують за те, щоб пиво не продавали неповнолітнім.

Компанія «Оболонь» у рамках проекту «Споживай відповідально!» почала розміщати на етикетках своєї продукції повідомлення про необхідність свідомо ставитися до пива, а також інформацію про безпечні норми споживання: «Не рекомендується споживати особам до 18 років, вагітним жінкам, водіям. Добова норма споживання: чоловіка - 0,5-0,7 л, жінки - 0,3-0,5 л».

«Ми згодні з необхідністю обмежити місця споживання пива та встановити кримінальну відповідальність за продаж пива неповнолітнім. У випадку повторного продажу пива й алкогольних напоїв неповнолітнім варто передбачити кримінальну відповідальність, високі штрафи, ліквідацію дозволів на торгівлю, - підкреслює голова ради ЗАТ «Оболонь» Сергій Блощаневич.

У Бориса Бурди своє бачення історичної ролі пива: «Переконаний, що пиво свого часу буквально врятувало населення Радянського Союзу - а потім і того, що утворилося на його руїнах. У СРСР воно було альтернативою дешевій горілці низької якості, самогону та всіляким спиртовмісним препаратам, які питущий народ активно купував в аптеках і господарських магазинах. І хай тодішнє пиво було лише двох сортів - «Жигулівське» та «Ячмінний колос», але воно було, по-перше, з натуральних продуктів - чого не скажеш про абсолютну більшість тодішніх алкогольних напоїв. І, по-друге, давало можливість поговорити, поспівати пісні: відпочити без горілчаних конфліктів і ранкового нездоров`я. Для мене пиво завжди було студентським напоєм. Навчання залишило нам приємні спогади, пов`язані з пивом - свята, пісенні зльоти, походи, просто посиденьки у пивній.

Дуже добре ставлюся до сучасних пивних свят, на них пивоварні компанії, бачу, прагнуть не так рекламувати свої сорти, як прищепити людям правильний підхід до вживання пива: пити його в розумних кількостях. І це добре - бо непомірне споживання веде до неприємностей і хвороб. Звісно, броварники паралельно й рекламують свою продукцію. Але не бачу в цьому нічого поганого. Вважаю, в сьогоднішніх умовах спонсорство культури та спорту необхідно: якщо завдяки пивоварним компаніям діти займатимуться у гуртках і секціях, то честь і хвала броварникам. А професійний спорт, як показує досвід, взагалі залежить від спонсорства».

Коментарі:

Олександра КИРИЛЕНКО, лікар-дієтолог, консультант сайта likar.info

- Пиво є натуральним алкогольним напоєм, що містить велику кількість сполук, які утворюються у процесі ферментації й надходять в нього з рослинної сировини. Основними компонентами є вода (91-93%), вуглеводи (1,5-4,5%), етиловий спирт (3-7%) і азотовмісні речовини (0,2-0,65%). Інші компоненти позначають як мінорні. Етанол, що надходить в організм із пивом, не справляє дегідратуючого ефекту завдяки високому вмісту води в цьому напої, іншими словами, при вживанні пива, на відміну від горілки, не можна влити в себе смертельну дозу алкоголю.

У розумних кількостях пиво знижує тиск і запобігає інфарктам, знижує ризик захворювання на рак, поліпшує вентиляцію легенів. Натомість зловживання призводить до зворотного ефекту.

Слід також зазначити, що останнім часом на ринку алкогольної продукції з`явився новий різновид пива з високим вмістом алкоголю - до 12% (strong beer). Вживання такого пива в такій самій кількості, що й звичайного, безумовно, спричиняє ланцюг негативних наслідків, зумовлених поєднанням токсичної дії алкоголю та інших біологічно активних сполук.

Олена БОЛИЧЕВА, практикуючий психолог, координатор школи екопсихологічної фасилітації

- З того, як у нас у країні зараз вживають пиво, важко сказати, що маємо справу з певним культурним явищем. Нам справді далеко до країн зі сформованими цивілізованими традиціями вживання пінного напою. Молодіжна звичка гуляти з відкритою пляшкою вулицею надто далека від культури. Якщо хочете, такий ритуал швидше свідчить про своєрідний процес усвідомлення того, що зароджується щось нове.

Поки що цей процес абсолютно стихійний, відтак і далекий від досконалості. Щоб його впорядкувати, ввести в цивілізоване русло, потрібно якнайбільше говорити про нього, обговорювати проблему, висловлювати всілякі думки. Нехай вони будуть різними, навіть альтернативними, головне, щоб небайдужими. Саме громадська думка здатна сформувати бачення традиції й саму традицію. Що публічнішим, масовішим буде це обговорення, то краще. Маю на увазі, що важлива розмова в засобах масової інформації, у школі, у ВНЗ, безумовно - на рівні сім`ї.

Упевнена, поступово своєрідна культура споживання хмільного напою сформується й у нас. Особливо мій оптимізм базується на тому, що пиво дуже органічно сполучається з національною українською кухнею. Тому саме пиття як частина комплексної культури харчування матиме особливе значення. У цьому його перспектива. Тут уже, звісно, естетичніше перебазуватися з вулиці до затишних барів, кафе, ресторанчиків та просто до приємної компанії друзів й однодумців, до теплого застілля. Адже ми не гірші за інші європейські народи!

КОНТРАКТИ за місяць, №11-12 (60-61), листопад 2009