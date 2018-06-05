Міфи про пиво: де правда, а де – ні? (продовження)

Ми продовжуємо розмову про пивні міфи, перелік яких дуже широкий. Перша публікаціяпро них викликала жвавий інтерес серед наших читачів, тож, головний пивовар корпорації «Оболонь» Тамара Хоменко продовжує спростовувати міфи....

МІФ 7: ЧИМ ТЕМНІШЕ ПИВО, ТИМ ВОНО МІЦНІШЕ

Існує думка, що чим темніше пиво, тим воно міцніше. Чи насправді є така залежність?

Міцність пива залежить від масової частки сухих речовин в початковому суслі: тобто в легкому пиві з масовою часткою сухих речовин, наприклад, 11% вміст спирту може становити 4,3 – 4,7%, в міцному пиві з масовою часткою сухих речовин, наприклад, 18% вміст спирту буде становити 7,8 – 8,1%. Обидва пива можуть бути як світлого типу, так і темного, в залежності від сировини, яку використовували в процесі приготування пивного сусла.

Зазвичай, виробництво темних сортів пива проводять з дещо підвищеним вмістом сухих речовин, як правило, починаючи від 13%, що сприяє утворенню більшого вмісту алкоголю в порівнянні з 11-12% світлого пива.

МІФ 8: ДОБРЕ ПИВО НЕ МАЄ ГІРЧИТИ

Дехто вважає, що добре пиво не має гірчити. Це так?

Пиво - це напій, одержаний шляхом бродіння охмеленого сусла пивними дріжджами. Відповідно, якщо сусло охмелене, то пиво буде мати гіркоту - така специфіка технологічного процесу приготування пива. Кількість гірких речовин в пиві, які і визначають рівень гіркоти, регламентуються рецептом. Кожен сорт пива має свій рівень гіркоти, і споживач визначає, яке пиво подобається саме йому: з помірною гіркотою, з виразною, з ледь відчутною або квас, який не має гіркоти.

МІФ 9: ПИВО В ТЕМНІЙ ПЛЯШЦІ СМАЧНІШЕ, НІЖ В ІНШИХ

Існує переконання, що пиво у пляшці з темного скла краще за пиво у зеленому склі.

У відповідності до чинної нормативної документації (ДСТУ 3888-99 Пиво загальні технічні умови) щодо розливу пива в скляні пляшки, пиво допускається до розливу в пляшки коричневого, зеленого кольорів та навіть в безбарвні пляшки. Краще пиво у тій пляшці, яка до вподоби споживачу.

МІФ 10: ВІТЧИЗНЯНЕ ПИВО ГІРШЕ ЗА ІМПОРТНЕ

Дехто вважає, що українське пиво гірше за імпортне (за аналогією, що дорожче - те краще). Що Ви можете сказати з цього приводу?

Українське пиво має свою властиву специфіку – властиву задовольнити саме українського споживача. Наприклад, в Ірландії найбільше споживають елі та темні типи пива, в Бельгії випускають екстремальні фруктові сорти пива та пшеничні сорти пива, а в Німеччині чисто солодові ячмінні та пшеничні пива. Якщо українців не задовольняє пиво, яке випускається на Україні, і вони в пошуках інших смаків – це право споживача.

Прийнято вважати, що імпортне пиво, яке виробляється за ліцензією в Україні, гірше за імпортний аналог?

Імпортне пиво, яке виготовлено за ліцензією в Україні, має відповідати всім вимогам, які поставлені перед виробником до початку випуску продукції. Кожен технологічний етап виробництва пива контролює замовник випуску ліцензійної продукції і у випадках невідповідностей не дозволяє виходу такої продукції до споживача.

МІФ 11: ЖИВЕ ПИВО КОРИСНІШЕ ЗА ПАСТЕРИЗОВАНЕ

Чи правда, що живе пиво корисніше за пастеризоване?

Такий продукт як пиво взагалі не можна назвати не живим. Пастеризація пива не руйнує вітаміни та мікроелементи, що містяться в ньому. Корисні компоненти пива, які мають антиоксидантні властивості, не знищуються пастеризацією. Можна зазначити (згідно з літературними джерелами), що нефільтроване пиво містить більшу кількість вітамінів, мікроелементів та інших корисних речовин. Саме нефільтроване пиво найчастіше називають живим, але це пиво, яке через свій зовнішній вигляд та дріжджовий аромат має своє визначене коло споживачів.

МІФ 12: ВІД ПИВА ПОВНІЮТЬ

Чи правда, що від споживання пива набирають вагу?

100 грамів 11% пива містить 41 кКал, відповідно, пляшка 0,5 літра такого пива буде містити 207 кКал. Якщо порівняти калорійність деяких продуктів щоденного вжитку, то отримаємо цікаві цифри.

207 кКал ≈ 0,5 літра 11% пива 207 кКал ≈ 300-350 грамів картоплі* 207 кКал ≈ 2 штуки яєць* 207 кКал ≈ 1,5-2 штуки бананів* 207 кКал ≈ 90 грамів м’яса свинини* 207 кКал ≈0,5 кг яблук* 207 кКал ≈ 150 грамів м’яса курки* 207 кКал ≈ 0,4 літра молока (2,5%)* 207 кКал ≈ 65 грамів горішків фісташок* 207 кКал ≈ 82 грами білого хліба*

*літературні (довідкові) дані

Споживач, отримуючи інформацію, представлену в написах на етикетках, повинен сам вирішити - із яких продуктів він отримає калорії.

МІФ 12: БЕЗАЛКОГОЛЬНЕ ПИВО МАЄ ГІРШИЙ СМАК

Вважається, що безалкогольне пиво взагалі не можна назвати пивом, воно менш смачне, порівняно з традиційним пивом.

Безалкогольне пиво обирають люди, які з певних причин не можуть вживати алкогольні напої. Тобто це пиво, яке має певне коло споживачів.

Щодо смаку, то якщо говорити про пиво, з якого видалення алкоголю проводили методом діалізу, то смак та аромат такого пива мало чим відрізняється від смаку та аромату звичайного алкогольного пива.

Зоряна Шубко (УНІАН)