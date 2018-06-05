Ювелірні вироби: як правильно купувати та доглядати

Габріель Шанель говорила: «Прикраси - це те, що робить жінку жінкою». Ювелірні вироби можуть доповнити та підкреслити будь-який одяг, а інколи саме ці «дрібнички» і створюють цілісний образ жінки. Не дивно, що найдавніші золоті прикраси, які збереглися до наших днів, датуються ще 3000 роком до нашої ери і були знайдені на території сучасного Південного Іраку. Тому поставитись до вибору коштовностей треба з особливою ретельністю – крім вибору вдалого фасону, не менш важливо переконатися, що купуєте справді якісний виріб з дорогоцінного металу.

Не все те золото

Наприкінці 2008 року в декількох містах України правоохоронці виявили чимало підробок виробів Львівського державного ювелірного заводу. Тоді активно заговорили про неякісні ювелірні вироби, які присутні на українському ринку. Щоправда, сьогодні назвати цифру, скільки саме неякісного або й не справжнього золота, срібла чи платини у наших крамницях, фахівці не беруться. Експерти називають цифри, які коливаються від 5-10% і аж до 50%! За словами заступника начальника відділу контролю непродовольчих товарів управління у справах захисту споживачів Держспоживстандарту у Львівській області Олександри Бобиляк, відстежити та проконтролювати наявність цієї продукції у магазинах дуже важко, адже згідно із законодавством України, контролюючі органи мають право здійснити ревізію ювелірних магазинів лише через 10 днів після її оголошення. А за цей час у магазинах можна навести лад, попереставляти, замінити, вивезти, тощо.

Тож про захист своїх інтересів споживач передусім має подбати сам. Вибирати золото треба із знанням справи, і класичний спосіб, описаний в піратських романах, «спробувати на зуб» не підійде.

Правила купівлі ювелірних прикрас

Сьогодні лише в Україні є близько двох тисяч підприємств, які займаються виготовленням речей з дорогоцінних металів. І це вже не кажучи про вироби, які потрапляють на наш ринок з-закордону. Тож не дивно, що зайшовши в ювелірний магазин, дуже легко розгубитися. Проте, обираючи прикрасу для себе чи на подарунок, окрім дизайну треба зважати і на те, щоб купити справді якісний товар, який вартий витрачених грошей.

Купуючи товари українських ювелірних заводів та фірм, радять фахівці, треба керуватися доволі простими правилами. Передусім, вірогідність купити підробку значно нижча, якщо купувати у великих магазинах, або ж у фірмових магазинах виробників. Натомість, спокусившись на дешеве золото з невеличких крамниць, або, як-то кажуть, «золото з рук», легко можна потрапити не неякісний товар. Окрім цього, радить Олександра Бобиляк, під час покупки варто поцікавитися, що написано на самому виробі. Для цього в магазині обов’язково має бути лупа, як і вага (щоб за потреби перевірити його масу). Автентичність золотих, срібних та платинових виробів підтверджують відразу два клейма: клеймо виробника (так званий іменник) та клеймо проби. При цьому в Україні є два різновиди клейма із зазначенням проби: державне клеймо має зображення тризуба - його ставлять підприємства пробірного контролю, та клеймо заводів (таким правом в Україні наділені лише чотири) зі зображенням кленового листка. Саме вони і засвідчують, що метал відповідає державним стандартам, адже проби золота можуть ставити тільки заводи, які мають акредитовані хімічні лабораторії, що визначають вміст золота та компонентів, які там є. Виріб легального імпортного походження також обов`язково повинен мати клеймо з тризубом.

Під час покупки не завадить також пам’ятати, які проби металів офіційно використовують у ювелірній справі в Україні. Отож, відповідно до Закону України «Про державне регулювання видобутку, виробництва та використання дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними», для ювелірних та побутових виробів із дорогоцінних металів встановлюються такі проби: для золота - 375, 500, 585, 750, 958 і 999 — банківське, для платини – 900, 950, і для срібла – 800, 830, 875, 925, 960. Інколи, наприклад, на золотих виробах трапляється 583-тя проба – це російська проба, заборонена в нас. Її наявність свідчитиме, що товар потрапив на наш ринок незаконно.

Купуючи виріб із дорогоцінного металу не варто поспішати – краще детально вивчити етикетку. Звісно, терміну придатності ви там не знайдете, зате прочитаєте чимало цікавого і, що важливо, це допоможе ще раз переконатися, що виріб не підробка. Отож, ювеліри наголошують, – кожен виріб повинен мати ярлик, прикріплений металевою пломбою. Відповідно до затвердженого державного стандарту, на ньому вказують виробника, його адресу, назву прикраси, пробу металу, масу, ціну за один грам і загальну вартість, а також інформацію, який камінь міститься у виробі. Зверніть увагу - відповідно до норм, назва ювелірного виробу повинна відповідати держстандарту: так на ярлику має бути написано «ланцюжок», а не «цепочка», «перстень», а не «кольцо».

Замість проби - карат

Незважаючи на те, що щороку зростає кількість українських підприємств ювелірної галузі, за словами Григорія Мажаровського, генерального директора Асоціації ювелірів України, наш ринок насичений власною продукцією приблизно на 86%. 14% коштовностей – іноземного походження. Більшість імпортних товарів завозять з Туреччини та Італії, однак трапляються вироби з інших європейських країн чи США.

Якщо ж душа лягла до виробу «заморських ювелірів», потрібно знати, що звичні українські уявлення про пробу золота не допоможуть. У більшості країнах застосовують метричну систему проби, яка вказує на число частин благородного металу в тисячі вагових одиниць сплаву, але, наприклад, у США та Великобританії використовують систему каратів (її не варто плутати з системою вимірювання ваги коштовних каменів). Чистий метал без домішок у цьому випадку прийнято вважати за 24 карати. Є такі проби каратної системи: 6к, 8к, 10к, 12к, 14к, 18к, 22к.

- Не можна стверджувати, що якесь (наше чи закордонне) золото добре, а якесь – ні, - розповів працівник ювелірної майстерні Андрій Кушнір. – Більшість виробів не відрізняються за своєю якістю, а лише за кольором, оскільки за кордоном до дорогоцінного металу додають інші домішки. Єдине, на що треба зважати , краще не купувати так зване пустотіле, тобто дуте золото, яке виглядає дуже масивно, але важить мало. До нас імпортують багато таких виробів. Це лише заробіток для ювелірів, які постійно їх ремонтують.

Золото буває і …зеленим

При виборі золотих виробів варто пам’ятати, що ювелірне золото - це не однорідний метал, а сплав металів, який містить від 25% до 70% домішок. До ювелірного золота, зазвичай, додають срібло або мідь. Власне, співвідношення самого золота та додаткових компонентів і визначає його пробу. Наприклад, якщо купуєте виріб 585 проби, це означає, що в ньому міститься 58,5% золота, у виборі 750 проби – 75%. Очевидно, що вища проба, то дорожче коштуватиме виріб. Однак домішки є не менш важливі, адже саме вони визначають міцність та колір майбутнього виробу. При виробництві білого золота, здебільшого, використовують срібло, мідь, нікель, цинк, платину і паладій. Червоне і рожеве золото містить основну добавку мідь, а також срібло і цинк. Тож думка, що золото має бути обов’язково жовтим давно не актуальна. Додавши потрібні домішки його легко можуть зробити навіть зеленим або синім.

Якщо є сумніви…

Як і будь-який інший непродовольчий товар, ювелірні вироби мають свій гарантійний термін – півроку.

- Важливо пам’ятати, що обміну або поверненню підлягають лише неякісні ювелірні вироби, - розповіла Олександра Бобиляк. – Якщо протягом гарантійного терміну ви виявили якісь дефекти, наприклад, виріб тріснув чи не тримається камінчик, можете звернутися в магазин з заявою, аби його відремонтували, обміняли на інший чи повернули гроші. Однак на виробі не має бути механічних пошкоджень. І важливо пам’ятати, що для повернення виробу, покупець має мати чек.

Якщо ж споживач, придбавши виріб з дорогоцінного металу, засумнівався в його якості, можна її перевірити.

- Для перевірки якості виробу можна звернутися до представництва пробірної палати, - продовжує Олександра Бобиляк. – Окрім цього покупець має право звернутися з письмовою заявою до підприємця, в якого купив виріб, аби провести експертизу. Можна також звернутися в управління захисту прав споживачів. Щоправда, якщо здогадки покупця не виправдаються, оплатити експертизу йому доведеться з власної кишені.

Правильний догляд – запорука гарного вигляду

Придбання ювелірного виробу це лише перший крок. Адже для того, щоб він завжди гарно виглядав, доведеться докласти ще чимало зусиль. За словами Ярослава Склепковича, директора ювелірної фабрики «Діамант», на жаль, багато українців доволі недбало ставляться до прикрас – а потім нарікають, що вони ламаються чи мають не належний вигляд.

- Головне, уникнути будь-яких механічних пошкоджень. Найпростіше, що треба робити, це знімати виріб вночі, коли спите, та стежити, аби прикраса не падала, адже тоді вона пошкоджується найбільше. Доглядати та чистити ювелірні вироби теж треба акуратно, щоб не пошкодити та не поламати дрібних елементів, - радить Ярослав Склепкович.

Ювеліри наголошують, що під час чищення золота, срібла чи платини ні в якому разі не можна застосовувати абразивних матеріалів, таких як наждачний папір чи пісок, адже це м’які метали, і такий «догляд» може назавжди зіпсувати їхню поверхню.

Аби коштовності не втратили блиску та мали гарний вигляд варто дотримуватися простих правил:

- передусім ювелірні вироби потрібно правильно зберігати. Кожну річ варто покласти окремо, або вони не дряпались, а ланцюжки не плуталися;

- коштовності краще зберігати подалі від аптечки, оскільки золото дуже легко вступає в реакцію з йодом і темніє;

- домашню роботу краще робити без прикрас. Ювелірні вироби також варто знімати під час занять спортом та коли користуєтеся косметичними засобами, адже креми погано на них впливають;

- якщо ви носите прикраси з камінням, інколи їх варто занести на огляд до ювеліра, адже вусики, що тримають камінь дуже ніжні та ламкі;

- якщо коштовності потьмяніли, для повернення блиску їх можна протерти ватним тампоном, змоченим в етиловому спирті. Щоб повернути блиск сріблу, яке потемніло, його можна промити мильною водою і почистити зубним порошком з нашатирним спиртом. А от золотим прикрасам можна повернути блиск, якщо опустити їх в гарячу воду зі звичайним плином на кілька годин;

- особливого догляду потребують вироби з емаллю та натуральним камінням. Вироби з емаллю не можна тримати на сонці – від потрапляння прямих сонячним променів вона блякне. Так само не любить сонця і бірюза – під його дією вона знезбарвлюється. Окрім цього, саме вироби з бірюзи потребують окремого догляду, адже їх не можна мити, а лише протирати сухою замшевою або вовняною тканиною. Доглядаючи перли, їх треба промивати в мильній підсоленій воді, пам’ятаючи, що перли люблять морську воду.

В разі правильного догляду, як запевняють ювеліри, прикраси тішитимуть вас не один десяток років.

Мирослава Іваник (для УНІАН)