Як купити меблі, щоб потім їх не повертати?

Модерн чи класика? Масивні дерев`яні тумби чи багатофункціональні стінки, шафки та стелажі? Контрастність та яскравість в кольорах чи пастельні спокійні тони? Сучасному покупцеві пропонується безліч варіантів інтер`єрів та величезний асортимент, в яких одні покупці губляться, в результаті чого меблі перетворюються на просто конструкції для заповнення простору в кімнаті, а інші, навпаки - мають можливість спроектувати свій внутрішній стан на затишок помешкання.

Купівля меблів — процес довготривалий та не дешевий, тому до вибору меблів “для душі і комфорту” треба підійти зважено. А правильно оцінити потенційну покупку вам допоможе метод мінімального проектування...

Кухня – усьому голова

За статистикою 80% господарів помешкання вважають кухню місцем, що визначає затишок всієї квартири, адже 30% часу, що людина проводить вдома, вона перебуває саме на кухні, та й більшість з господарів ремонт свого помешкання починають саме з кухні. Які таємниці ховає ідеальна кухня? Що саме визначає затишок кухні? На думку більшості дизайнерів, починати створення затишної та комфортної кухні потрібно з проектування зон. Саме проектування зон, тобто робочих територій, забезпечить вам комфорт на наступних десять, а то і більше років.

Загалом, робочі території кухні можна звести до таких п’яти основних: запаси, зберігання, мийка, обробка, приготування їжі. І незалежно від форми кухні - «Г»-подібна, «П»-подібна, «G»-подібна, острівна, одно- або дволінійна, зони повинні зберігати свою послідовність. Запаси – це зона зберігання продуктів: макарони, хліб, чай, кава, напої, продукти для випікання, продукти в холодильнику і т.д. Тому дизайнери для цієї зони пропонують глибокі і широкі шафки. Зона зберігання – це сектор шаф для зберігання різноманітного посуду до найменших дрібниць. Зона мийки – проміжна між зоною зберігання і обробки продуктів, це зона чищення і миття. Зона обробки – це стільниця і всі шафки для зберігання засобів, які найчастіше використовуються, а також тут зберігаються соуси, приправи, олія. Остання – зона приготування їжі, це зона техніки (плита, духовка, піч, комбайни і т.д.) та відповідного посуду.

То ж проектуючи свою кухню, пам`ятайте про зберігання послідовності зон. Це дасть можливість вам мати все «під рукою», значно скоротить зайві рухи та зайве пересування. При правильному розподілі продукції у верхніх та нижніх шафках уникнете частих присідань і вставань «на пальці», що збереже вашу осанку стрункою.

Ще одна таємниця зручної кухні – це якісна фурнітура. Скільки разів на день ви відкриваєте шухляду, щоб взяти кухонне приладдя? Як часто господиня заглядає до шафки зі сміттєвим ящиком під час приготування їжі? Якщо ви платите тільки за фасад кухні, а не віддає належне корпусним частинам, то не слід ображатись, якщо через півроку-рік проявляться всі «болячки» дешевої фурнітури: не рівні щілини між дверцятами, їх тертя, скрипіння, важкість у висуванні шухляд та інше. Дизайнери пропонують повністю відмовитися від дверей на нижніх шафках, натомість радять шухляди різної глибини та максимальне їх відкривання завдяки новим корпусам. Це уможливить утримувати все наповнення шухляд в «полі зору» та повний доступу до віддалених кутів.

Крім правильного розташування зон, потрібно вирахувати ще і оптимальну висоту меблів на кухні для продуктивніших робочих процесів та мінімальних навантажень на хребет. Щоб визначити це, не потрібно складної математики, треба просто відміряти 15 см вниз від ліктя – саме на такій висоті й має знаходитися стільниця нижніх шафок.

Вся справа в... матраці

Якщо ви 30% дня проводите в кухні, то в спальні середньостатистична людина проводить третину свого життя, при чому більшість часу - уві сні. А кожен знає, здоровий сон – це гармонійна атмосфера спальні, комфортне ліжко та якісний матрац. Тому слід педантично поставитись до вибору матраца. Сьогодні популярні моделі виготовляються за ортопедичною технологією, і відрізняються зовнішньою тканиною та внутрішнім наповненням. Важливим є екологічність наповнювачів та ступінь жорсткості. Щодо форми і розміру, то вони визначаються приблизно за формулою – ширина матраца дорівнює 15 см від ліктів, а довжина – 20 см від зросту людини. В результаті, вам підійдуть популярні моделі розміром односпальні 90х200, двоспальні 140х200 та 160х200. Варто зауважити, якщо різниця у вазі пари є надто великою, тому слід вибрати матрац із незалежним блоком пружин. В такому матраці пружини повністю повторюють контур людини, причому не впливають на інші пружини. І “легша” половинка не буде скочуватися під бік іншої.

Ще одна важлива “дрібничка” - під час експлуатації матраца потрібно кілька разів на рік перевертати його на інший бік, що дозволить пружинам відновити свою первинну форму.

Віддзеркалення характеру

Центр вашого помешкання – це вітальня. Які ви меблі оберете для неї – індивідуальна справа, адже інтер’єр цієї кімнати – це віддзеркалення вашого характеру. Жоден дизайнер не зможе назвати число необхідних полиць під книжки, статуетки, фоторамки і т.д., жоден не визначить форму потрібної м’якої частини. Хороша пропозиція в цьому випадку – це модульні системи меблів для розбудови кімнати. Модульні системи стануть для вас можливістю бути самому собі дизайнером та дозволять спроектувати інтер’єр так, щоб всі речі помістилися, і всі вони були на досяжній й зручній відстані. Отож, модульні системи – це набір різних шафок, які між собою не зв’язані, але мають оригінальну нестандартну форму, можуть по-різному комбінуватись, бути розміщеними на різній висоті та площині, можуть заповнити будь-який простір, обов’язково між собою гармоніюють та нараховують величезну кількість в багатьох кольорах. Кожна шафка має своє призначення, тому може самодостатньо розташовуватися окремо, або ж у поєднанні з іншими елементами створюватиме оригінальний неповторний меблевий сет.

Покупка – тонка справа

Кожний покупець, чи то із класичним смаком, чи то із прихильністю до екстравагантних або ж мінімалістичних інтер’єрів, неодмінно має справу з таким завданням – правильно оформити покупку, транспортувати її, прийняти, змонтувати та доглядати.

При отримані меблів (в магазині, вдома, на складі) не нехтуйте перевіркою придбаного товару. Це стосується як зовнішніх характеристик якості товару, так їх укомплектованості. Покупку необхідно оглянути на наявність чи відсутність механічних пошкоджень упаковки, маркування товару, комплектуючої фурнітури. Всі меблі транспортуються в горизонтальному положенні на рівній тверді поверхні, а пачки, якщо меблі у розібраному вигляді, зі скляними елементами не повинні бути перевантажені.

Монтаж меблів здійснюється чітк за інструкцією в горизонтальному (лежачому) положенні. Правильно виставлена діагональ при збірці меблів забезпечить точний монтаж елементу в цілому. Меблі встановлюються на рівну поверхню. При мінімальному відхиленні або диспропорціях ви отримаєте не рівні щілини між дверима, важкість висування шухляд і т.д. Для вирівняння положення меблів при нерівності підлоги краще користуватися підкладками під ніжки, або ж регулюючими ніжками.

Бережіть меблі від потрапляння на них прямих сонячних променів, води. Застосовуються необхідні засоби по догляду за меблями з чищення, знежирення, оновлення і полірування. Під час експлуатації меблі розміщують 0,5 – 1 м від приладів опалення, не менше 0,5 м від джерел електричного освітлення. Меблі зберігаються в сухих, чистих, провітрюваних приміщеннях за температури не менше, ніж +2°С, і відносній вологості повітря 45-70%.

Під час чи то монтажу, чи то експлуатації вам може трапитись низка проблем – рекламацієя (пересорт, механічні пошкодження і тощо). Нехай вона вас не засмучує, адже кожен постачальник меблів вважає допустимою нормою певний відсоток рекламацій. Тому самі ж постачальники борються за їх зменшення, впроваджуючи всі необхідні механізми залагодження. Покупець завжди має можливість замінити недоброякісний товар, або ж окремі його частини. Дуже часто ми чуємо «чому саме мені попався брак?», «я відчувала, що зі мною так станеться». До проблемних клієнтів проблеми самовільно тягнуться, або ж діє «принцип притягування подібного», тому не акцентуйте увагу на проблемі, не поспішайте приписувати собі проблемність, не прагніть до негативу, а обдумуйте кожну свою покупку, проектуйте, будьте для себе дизайнером.

І все ж таки, якщо ви вже зробили габаритну покупку і раптом усвідомили, що в нових умовах з цими меблями ви не зможете прожити ще наступних кілька років, то поспішіть – закон про захист прав споживачів залишає вам 14 днів для повернення товару.

І не забувайте - здійснювати покупки треба з прекрасним настроєм, творіть затишок якісними меблями і ваша квартира або будинок будуть вашою фортецею.

Христина Гриб (для УНІАН)