Які продукти харчування подорожчають вже цього місяця?

Через нестерпну спеку зменшуються надої молока і знижується врожай зерна. Експерти вважають, що восени зростуть ціни на молоко, масло та сир, а також на хліб і м`ясну продукцію.

Рекордна спека може мати дуже негативні наслідки для сільського господарства країни, а отже, і для споживачів. Перші тривожні сигнали вже є. У магазинах і на ринках почали зростати ціни на молоко і молочні продукти, а незабаром можливе подорожчання хліба та інших борошняних виробів. Маслозаводи піднімуть вартість своєї продукції мінімум на 10%. Все почалося з того, що через спеку істотно знизилися надої молока у корів. І, зрозуміло, продукт почав дорожчати. За останній місяць закупівельна ціна молока піднялася в середньому на 10-15%.

Зокрема, за даними Міністерства аграрної політики України, в кінці червня відпускна гуртова ціна літра молока першого і другого сортів складала від 2 грн. 40 коп. до 2 грн. 50 коп., а в кінці липня - від 2 грн. 60 копійок до 2 грн. 70 коп.. Підприємства купують молоко у населення вже не по 1 гривні 50 копійок, а по 1 гривні 80 копійок за літр.

На думку директора аналітичного агентства "Інфагро" Василя Вінтоняка, в серпні переробники ще більше піднімуть закупівельні ціни на молоко, яке одержують від населення і сільгосппідприємств. Річ у тому, що попит заводів на сировину вже зараз перевищує пропозицію. Тому великі компанії готові платити селянам більше, лише б забезпечити свої виробничі потужності. Експерт прогнозує, що, можливо, взимку молоко у населення купуватимуть вже по 3 гривні за літр, а у великих тваринницьких підприємств - навіть по 4 гривні 50 копійок.

Звичайно, збільшення закупівельних цін позначається на вартості молочних продуктів у магазинах. Зараз вже почали підвищуватися відпускні ціни на масло і сухе молоко. У серпні, вважає В.Вінтоняк, виробники сирів піднімуть вартість своєї продукції на 10%. Зрозуміло, що в роздрібній торгівлі ціни збільшаться ще більше.

Подальшого зростання цін не тільки на молочну, але й на м`ясну продукцію варто очікувати вже восени. На думку експертів агроринку, через спеку і загибель великих площ посівів кормових культур в жовтні може виникнути деякий дефіцит кормів. А за ним – зростання вартості кормів, що призведе до подорожчання м`ясо-молочної продукції.

Не менш тривожна ситуація і з хлібом. Спека призводить до того, що якість зерна на полях істотно знижується, а значить, продовольчої пшениці, придатної для виготовлення борошна, може бути зібрано значно менше, ніж планувалося. Оскільки схожа ситуація склалася у всіх країнах, що є основними постачальниками зерна, його вартість на світових біржах різко пішла вгору, що не могло не відбитися на вітчизняному зерновому ринку.

За словами міністра аграрної політики України Миколи Присяжнюка, за останні декілька тижнів зернотрейдери підняли закупівельні ціни на пшеницю в середньому на 130-150 гривень за тонну, а на ячмінь - на 200-250 гривень. Навіть більше, на думку експертів, до осені вартість зерна може досягти 200 доларів, як в неврожайному 2007 року. Це призведе до подорожчання хліба і всієї борошняної продукції.

Правда, прем`єр-міністр України Микола Азаров заявив: вартість хліба в країні зростати не буде, незважаючи на стрімке подорожчання пшениці. "У нас є всі умови для того, щоб втримати ціну на хліб. Запасів зерна більш ніж достатньо, врожай непоганий", - підкреслив він. Планується, що у випадку різкого підвищення ринкової вартості зерна, держава поставлятиме на ринок дешевше зерно зі своїх запасів, тим самим стримуючи зростання цін.

Хоча, за словами експертів агроринку, державні запаси не так вже й великі. Саме тому Кабінет Міністрів зараз шукає можливість збільшити об`єм закупівлі до Аграрного фонду до 4-4,5 мільйонів тонн. Нагадаємо, що минулого року заппасли 2 мільйони тонн зерна.

Проте, схоже, державі не так вже й легко буде реалізувати свої плани. Адже аграрії не поспішають продавати їй зерно. Тим більше, що зернотрейдери пропонують набагато вигідніші умови. Наприклад, фуражну пшеницю комерційні компанії купують по 1170 гривень за тонну, тоді як Аграрний фонд пропонує хліборобам тільки 960 гривень. За тонну ж продовольчої пшениці зернотрейдери пропонують 1200 гривень, що на 50 гривень більше за державну закупівельну ціну. До того ж, навіть місцева влада закликає селян не продавати зерно Аграрному фонду за ціною нижче ринковою. Наприклад, з такою заявою виступив заступник голови Запорізької обласної державної адміністрації Геннадій Фукс.

У свою чергу, голова наглядової ради ВАТ "Хліб Києва" Владислав Атрошенко вважає, що уряду потрібно змінити своє ставлення до виробників хліби, які вже багато років працюють на межі збитковості через жорстке державне регулювання цін на хліб. Сьогодні більшість підприємств галузі не в змозі модернізувати виробництво, замінити зношене устаткування і платити гідну зарплату працівникам. А це позначається і на якості хліба.

У собівартості хліба ціна зерна складає в середньому 40%. Враховуючи те, що за останній місяць пшениця в Київській області подорожчала на 23%, собівартість хліба вже збільшилася на 9%. Якщо ж допустити, що зерно подорожчає на 50%, то й собівартість хліба зросте на 20%. Тобто, за законами ринку, відповідно повинні підвищуватися і роздрібні ціни.

У цих умовах виробництво хліба так званих соціальних сортів, який продають за регульованими цінами, приносить пекарям лише збитки. На думку експерта, уряд повинен позбавити місцеву владу права встановлювати роздрібні ціни на хліб. Але, щоб захистити малозабезпечених громадян, потрібно ввести регулювання рентабельності виробництва хліба і прямі грошові дотації тим, хто має потребу. Це дозволить і ціни на соціальні сорти хліба утримати, і пекарям працювати хоч би з мінімальним прибутком.

“Факти”