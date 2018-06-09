Російський сир: тестування різних марок

Тверді сири були і залишаються популярними молочними продуктами. Сир – це смачно і корисно, хоча й недешево. Центр експертиз “Тест” вже вшосте тестує російські сири. Фахівці підрахували, що загалом за ці роки протестували 25 різних торгових марок. Деякі з них тільки один раз потрапляли на аналіз, інші брали участь у всіх шести тестуваннях. У результаті організація за 6 разів перевірила 58 зразків російського сиру.

На жаль, негативні оцінки ("погано" і "дуже погано") одержали 27 зразків сиру, тобто майже половина протестованої продукції. Основні причини негативних оцінок не нові: кишкова паличка і незадовільні оцінки за органолептикою. Фахівці 11 разів бракували російські сири через істотні смакові недоліки (майже кожен п`ятий зразок). А ось фальсифікація з використанням рослинних жирів була зафіксована тільки в одному випадку.

Тестування

Нинішнє тестування істотно нічим не відрізняється від попередніх. В усіх зразках російського сиру оцінили маркування та упаковку. Продукти перевірили в лабораторії і продегустували. Фахівці дослідили 8 марок російського сиру українського виробництва: "Шостка", "Бабусин сир", "Коляда", "Пирятин", "Тульчина”, Звенигора", "Росі" та "Славія".

Маркування та упаковка

До упаковки сирів традиційно зауважень не було. Для тестування сири купували або головками або брусками в упаковці від виробника. Зауважень щодо маркування також небагато. Більшість виробників вказують використані харчові добавки без відповідних кодів Е. Ще один неприємний момент – коли сам виробник додатковою етикеткою-наклейкою заклеює частину необхідної інформації.

Лабораторні дослідження

У лабораторії сири перевірили за трьома показниками. Це, звичайно ж, наявність кишкової палички, а також пошук антибіотиків та ідентифікація жиру. Фахівці зазначають, що всі протестовані сири пройшли перевірку в лабораторії. Тобто, в жодному з російських сирів цього разу не виявили ні кишкової палички, ні слідів антибіотиків. Ще приємнішим є той факт, що російські сири виявилися справжніми молочними, тобто не містили рослинних жирів. В одному з тестів (серпень 2009 року) в російському сирі марки "Тульчинка" знайшли рослинний жир. Цього разу у "Тульчинки" все гаразд із жирами.

Органолептична оцінка

В Україні частими є випадки, коли продукти харчування з однаковою назвою, у тому числі й російські сири, але різних виробників кардинально відрізняються за смаком. Тому для оцінки смакових властивостей сирів залучили фахівців, які б не тільки оцінили смак продуктів, але й визначили, чи відповідають представлені продукти смаковим вимогам і особливостям російського сиру. Експерти забракували три сири: "Коляда", "Пирятин" і "Тульчинка", оскільки вони мали смак і запах нетипові для російського сиру.

Нагадаємо, що російський сир повинен бути ніжним і пластичним або злегка щільним, слабо-жовтого чи жовтого кольору, рівномірний по всій масі. Смак і запах – виражені сирні, злегка кислуваті, без сторонніх присмаків і запахів.

"Голландські сири ми тестуємо вже п`ятий раз, тест російських сирів вже шостий. За цей час в тестах встигло побувати 100 зразків сиру цих двох найменувань. При цьому третина голландських і половина російських сирів одержували оцінки "погано" і "дуже погано". Основні причини поганих оцінок – мікробіологія, негативні відгуки від фахівців-дегустаторів, а також наявність рослинного жиру", - коментує результати тесту сирів керівник відділу тестувань Центру експертиз” Тест” Ніна Кильдій.

Ціна та якість

Цього разу загальні оцінки, враховуючи всі параметри тестування, розподілилися таким чином. "Відмінно" у російського сиру марок "Шостка" і "Бабусин сир". "Бабусин сир" вперше потрапив у тестування, а ось "Шостка" вже п`ятий раз показує "відмінну" якість.

Загальні оцінки "добре" у сирів "Звенигора", "Росі" і "Славія". Сири "Росі" і "Славія" в попередньому тесті 2009 року показували високу якість. Тоді загальна оцінка у цих сирів була "відмінно".

Загальні оцінки "відмінно" і "добре" однаково прийнятні для споживача, оскільки такі оцінки одержують продукти, які не мають істотних зауважень за жодним із показників.

За ціною найбільш доступним виявився "Бабусин сир": 1 кг цього сиру обійдеться в 50,39 грн. Ціна другого "відмінника" і "ударників" склала 62-64 грн.

Сири “Коляда", "Пирятин" і "Тульчинка" одержали оцінку "погано" через нетиповий для російського смак і запах.

Бажаємо вдалого вибору. Смачного!

Центр експертиз “Тест”