Міліція і «копанки»: боротьба продовжується

Боротьба правоохоронців з «копанками». Чи можна звести нанівець існування цих міні-шахт і що для цього потрібне? З таким питанням ми звернулися до заступника начальника відділу Управління державної служби по боротьбі з економічною злочинністю ГУМВС України в Донецькій області Олександра Виборнова.

- Незаконний видобуток корисних копалин – непроста проблема. Щоб її вирішити, потрібна не тільки консолідація всіх зацікавлених сторін – органів влади, правоохоронних структур, судів, але і воля законодавця, інакше ніяка взаємодія тут не допоможе. Так, останніми роками все більше чорних старателів несе відповідальність за свій «бізнес», і боротьба з ними з кожним днем посилюється, але проблему це не вирішує. Судить самі, організатор такої «копанки» має щомісячний дохід в декілька десятків тисяч гривень. Якщо виявлять його незаконну діяльність, то, згідно кримінальним нормам, більше 12 тисяч штрафу йому не випишуть. І що він зробить? В більшості випадків - піде і нову «нору» вириє. Якщо ж, звичайно, старе місце ліквідують. До речі, ми якось порахували, що всі витрати на виявлення «копанки», документування незаконної діяльності, дослідження і засипання її складає приблизно 13-15 тисяч гривень. А який збиток спричинений державі і навколишньому середовищу самодіяльними вугіллядобувачами і порахувати неможливо, бо немає такої методики.

- А у Вас є, що запропонувати законодавцеві?

- Безумовно. Ми чітко сформулювали свої пропозиції і кілька місяців тому направили їх до обласної держадміністрації. Вони стосувалися доповнення декількох статей Кримінального кодексу і створення нової норми. Ми врахували і підвищення штрафних санкцій, а для організаторів чималий термін позбавлення волі, і конфіскацію вилученого майна, і відповідальність за незаконне придбання, зберігання, збут або транспортування незаконно здобутих корисних копалин. Наприклад, ст.197-1 КК – «самовільне захоплення земельної ділянки» ми пропонуємо додати словами « у тому числі і для ведення робіт по видобутку корисних копалин».

-Тобто поки не будуть враховані ці пропозиції, боротися з «копанками» немає сенсу?

- Так не можна говорити. У правоохоронній діяльності завжди є сенс, ось тільки їй не вистачає більшої ефективності. Цього року ми порушили 109 кримінальних справ за незаконне використання надр, до суду відправлена половина з них, припинена діяльність більше 200 «копанок». До того ж на їх діяльність побічно впливає і наша спільна робота по виявленню злочинів у вугільній промисловості. На сьогодні в цій сфері задокументовано 167 злочинів, чверть з них – тяжкі.

Наприклад, виявлено близько двох десятків злочинів, пов'язаних з невиплатою гірникам заробітної плати. Так, порушена кримінальна справа відносно директора однієї з шахт, який впродовж 2009-2010 років, за наявності на рахунку підприємства грошей, не виплатив своїм працівникам зарплату на суму понад 1 млн. грн. Виявлено 25 злочинів, пов'язаних з придбанням або розкраданням гірничо - шахтного устаткування.

Повертаючись безпосередньо до «копанок», скажу, що в кінці минулого місяця керівництвом главку були створені мобільні групи по відпрацюванню території східного регіону області з метою виявлення порушень у сфері незаконного обігу вугільної продукції. Це означає, що окрім інших служб серйозне навантаження тепер покладене і на співробітників ДАІ. У сфері їх особливої уваги – законність переміщення вугільної продукції вантажним автотранспортом.

- І все-таки не можна не торкнутися соціально-економічної сфери, адже люди не від хорошого життя йдуть працювати на «копанки»…

- Наскільки мені відомо, на офіційних шахтних підприємствах в Торезі, Шахтарську, Сніжному є вакансії. Інша справа, що на «копанках», напевно, люди більше заробляють, та й дисципліна особливо не потрібна. До того ж, ніхто за техніку безпеки не питає. До речі, цього року загинув працівник на «копанці» в Шахтарському районі.

Але і тут вихід є. За різними підрахунками, термін отримання ліцензії на користування надрами складає 1,5- 3 роки. Зрозуміло, що не у кожного підприємця терпіння вистачить на узаконення своєї діяльності. Якщо спростити термін отримання всіх необхідних дозволів, а їх, повірте, немало, ситуація б змінилася.

- Спасибі за бесіду. Сподіватимемося, що пропозиції міліції будуть враховані відповідними органами, і про «копанки» ми не говоритимемо як про насущну проблему.

Ірина Гриновецька