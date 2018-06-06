Амністія для покараних двічі

Амністія для покараних двічі

14:45, 04 серпня 2011
3 0

Про існування селища з химерною назвою Макорти більшість жителів Дніпропетровщини навіть не здогадується. Тут, у степовій глушині Софіївського району майже півстоліття тому було створено виправну колонію №45 для злочинців-інвалідів.

Засуджені, аби не втратити зв’язку із зовнішнім світом, до «дірок» зачитують газети: шукають там усе, що пов’язано з амністією. Правда, начальник колонії каже, що помилування торкнеться невеликої кількості осіб - які відбувають покарання за неважкі злочини

Про існування селища з химерною назвою Макорти більшість жителів Дніпропетровщини навіть не здогадується. Тут, у степовій глушині Софіївського району, на березі річки Саксагань, майже півстоліття тому було створено єдину в Україні виправну колонію №45 для злочинців-інвалідів. На під’їзді до режимного об’єкта здалеку видніється золотий купол табірної каплиці. Випадковому подорожньому може здатися, що серед садів і полів знайшла притулок смиренна чернеча обитель, проте це зовсім не так. За черговим поворотом дороги несподівано з’являється бетонна стіна, колючий дріт і сторожові вежі. Навіть у самому селищі Макорти здебільшого мешкають співробітники колонії із сім’ями, а професії наглядача або охоронця серед місцевих жителів стали спадковими.

ТИХА ВОДА ГРЕБЛЮ РВЕ

«Раніше, за радянської влади, тут був звичайний ЛТП, — розповідає начальник колонії Володимир Халавка. — Алкоголіки і наркомани, які були на лікуванні, допомагали будувати греблю для ставу на річці Саксагань, але потім влада вирішила, що лікувальна база і приміщення цілком підходять для утримування злочинців-інвалідів». На сьогодні в колонії утримується майже 900 в’язнів із першою і другою групою інвалідності з усіх областей України. Багато хто з них пересувається з паличками або на милицях, є й «колясочники». Обслуговують інвалідів півтори сотні здорових в’язнів, які виконують господарські і побутові роботи. Заняття часом не з приємних, проте ніхто не скаржиться, тому що життя у звичайній зоні — набагато гірше. Перше, що спадає на думку під час відвідування колонії: навіщо мучити в неволі хворих людей? Адже сам Господь покарав їх двічі, позбавивши не лише свободи, але й здоров’я. Крім того, є в’язні доволі похилого віку — старшому з них уже 84 роки. Таке питання «хазяїна» зони, схоже, не дивує. Адже серед його підопічних багато небезпечних для суспільства людей — наприклад, безногий людоїд, який убив свого подільника, вирізав у нього печінку, засмажив і з’їв. «Майже 80 відсотків наших ув’язнених відбувають покарання за тяжкі злочини — здебільшого за вбивства, — пояснює начальник колонії. — Більшість із них — рецидивісти, які мають по кілька «ходок». Коли їх звільняють, багато хто кричить: «Пахан, я у відпустку! Через місяць повернуся!» Нерідко трапляється й таке: інвалід або «колясочник», який вийшов на свободу, просить у випадкового перехожого закурити, а коли той наближається — б’є ножем, щоб швидше і якомога на довший термін повернутись у «рідну» зону». Судячи з усього, життя в умовах ринкового суспільства лякає самотніх зеків-інвалідів похилого віку більше, ніж існування за колючим дротом. Тут їм гарантовані триразове харчування, помивка, чиста постіль і медичне обслуговування. Близько 60 відсотків інвалідів втратили зв’язок із зовнішнім світом, і після звільнення їм просто нікуди йти. Начальник колонії згадує, що за півтора десятиліття його роботи деякі зеки повертались у Макорти по п’ять-шість разів.

«ТИХА ГОДИНА» Й ДІЄТА

При вході на територію колонії доводиться здати записувальну апаратуру, мобільний телефон і сумку — такі правила, зумовлені режимом. Однак перше, що вражає за залізними воротами, — відчуття, ніби ти потрапив не в зону, а в парк або елітний клуб. Довкруги вимощені плиткою і неправдоподібно чисті тротуари, зелені газони, квіткові клумби, недобудований фонтан і навіть скульптури з підсвічуванням. Серед них — фігури Ісуса Христа, Діви Марії і... богині правосуддя Феміди. Поруч білий і охайний божий храм — творіння рук самих в’язнів. Над прикрашанням зони, як розповідають, кілька років тому працював народний умілець на прізвисько Купола — людина авторитетна, мав за плечима вісім «ходок». Утім, талановитих людей і зараз «на зоні» вистачає. «Своїх в’язнів, — розповідають представники адміністрації, — ми не маємо права примушувати до праці. Проте приблизно п’ять відсотків із них аж ніяк не проти заробити зайву копійку». У виробничих майстернях є можливість шити спецодяг, займатися деревообробкою, плести сітку-рабицю або виготовляти шлакоблоки. На території колонії є також город, тримають свиней, кіз і курей, що дозволяє не лише зайняти людей, але й отримувати свіжі продукти й овочі до столу. Крім того, адміністрація колонії здає місцевим фермерам землю в оренду, а ті розраховуються зерном або соняшником. «Жити тут можна», — впевнено говорить днювальний у їдальні Андрій із Дніпродзержинська. За свої 29 років він уже чотири рази опинявся за ґратами — як сам він говорить, «за розбій, грабіж, крадіжки та наркотики», просидівши в колоніях майже половину короткого життя. Цього дня в «меню» табірної їдальні: кукурудзяна каша з м’ясним соусом, чай і хліб на сніданок, суп і перловка з м’ясом на обід, каша пшоняна з чаєм і хлібом — на вечерю. «Делікатесів немає, але багато в’язнів нічого подібного на волі не мають, — запевняє інший працівник їдальні. — Для них тутешнє харчування — як у санаторії». І це не просто слова, оскільки ув’язненим, які страждають від захворювань, потрібна дієта, яку призначають лікарі. Зі слів представників адміністрації можна зробити висновок, що «відсидка» в колонії схожа на перебування в таборі праці і відпочинку. Ранок починається о шостій, у вихідні і свята — на годину пізніше. Потім — умивання, гоління, наведення чистоти і порядку в житлових корпусах. За сніданком слідують виховні бесіди і лекції. Після обіду охочі можуть працювати в майстернях, грати в настільні ігри, займатися спортом. Хто не має середньої освіти, в обов’язковому порядку доучується, решта може читати книжки і газети з бібліотеки. А якщо нерви не в порядку — є можливість поспілкуватися з психологами і пройти курс у кімнаті релаксації, послухати класичну музику і подивитись на акваріум з рибками. Увечері за пару годин до відбою — вечеря і перегляд новин, кінофільмів і телепрограм. Щоправда, програму перегляду складає адміністрація, оскільки супутникове телебачення особливою невинністю не вирізняється. Та все ж у колонії, де утримуються непрацездатні інваліди, проблема дозвілля залишається, що загрожує конфліктами. Адже якщо ув’язнений не зайнятий, у голову йому лізуть непотрібні думки. Керівництво колонії шукає вихід зі становища. «Нещодавно ми вирішили впровадити «тиху годину» — денний післяобідній сон», — усміхається начальник ВТК №45. І нерви міцнішають, і термін швидше спливає.

КАЗЕННИЙ ДІМ

Житлові корпуси, де живуть в’язні, відгороджені від решти території колонії сталевими ґратами, перемахнути через які не так-то просто. Про те, що охочі є, свідчать стенди з фотографіями ув’язнених, схильних до агресії і втечі. Щоправда, таких, судячи з усього, одиниці. У житлову зону входимо у супроводі заступника начальника колонії із соціально-виховної і психологічної роботи Олександра Трофименка, а також двох дужих охоронців із гумовими палицями. Курорт курортом, але статися може будь-що, тим більше, що до гостей явно підвищена увага. Люди в зеківських робах дивляться насторожено і допитливо, вираз облич інколи лякає. Проте більшість із них зовні привітні і навіть, як здалося, зайвий раз хочуть привітатися, почути чужу мову. Днювальний у бараці загону №12 — Сергій Дьяченко з Полтави, ставний чоловік 50 років, знайомить із життям в’язнів. Весь загін спить в одному приміщенні. Побут практично нічим не відрізняється від побуту армійської казарми — ряди залізних ліжок під сірими ковдрами, табурети і тумбочки. Відмінність у тому, що в туалеті й умивальнику — поручні і перила, скрізь обладнані пандуси. У «битовці» житлового корпусу — імпортний холодильник, забитий продуктами, купленими в табірному магазині або переданими родичами. «Крадіжки у нас повністю виключаються, — говорить Сергій. — Сам ув’язнений за бажанням може пригостити своїх товаришів, але чужого ніхто не візьме!». Подібне вважається «крисятництвом» і жорстоко викорінюється. Сергій зізнається, що, як і більшість його товаришів, сидить за вбивство. Проте подробиці замовчує. Його батько був партійним працівником, а він сам історик за освітою. Є сім’я, дорослі діти й онуки. У колонії для інвалідів опинився після інсульту. «Погано те, що тут сидять люди різного віку — є люди похилого віку, а є молоді хлопці, — говорить Сергій. — Через це інколи трапляються конфлікти». В цілому життям у колонії він задоволений. «Після передачі системи виконання покарань Міністерству юстиції порядку стало більше, — вважає він. — Поки вся ця система була під контролем МВС — порядку не було. Менти ловили, менти розслідували, менти саджали — все було в одних руках». Серед ув’язнених можна зустріти людей із різними долями. Ось під’їжджає на візку худорлявий чоловік років 40 — Сергій із Сєверодонецька. У минулому він служив у миротворчому контингенті в колишній Югославії. Ногу втратив набагато пізніше і за наркотики вже двічі побував у в’язниці. Його колега по нещастю, «колясочник» Павло із Житомира, воював в Афганістані. Десятирічний термін відбуває за вбивство, а інвалідом став «на зоні». Обидва ветерани наполегливо пишуть касації, добиваючись пом’якшення своєї долі. Вони запевняють, що просто «так вийшло» — лихий попутав.

ЗОЛОТІ КУПОЛИ

У табірній каплиці нас зустрічає невисокий на зріст в’язень, який наглядає за храмом. Представляється — Сергій Манько з Чернігівської області, у минулому футбольний тренер. У шалені 90-ті сплутався з бандою рекетирів, яка відправила на той світ два десятки чоловік. Сам теж сидить за вбивство. «Якби не я, то значить — мене», — лаконічно пояснює церковний староста. У каплицю ходить тричі на день, замолює гріхи. Божий храм в ідеальному стані, виблискує білизною стін і золотим куполом. «Регулярно молитися сюди приходить осіб 20, хоча на свята народу буває більше», — говорить доглядач. Розповідає, що звести таку каплицю для в’язнів-інвалідів допоміг Київський патріархат, при цьому розщедрились деякі спонсори. У Московського патріархату в колонії теж є свій «храм», але це всього лише невелика молитовня-кімната в адміністративній будівлі. Власні молитовні мають також євангельські християни й іудеї. Євреїв у таборі зовсім небагато — до десяти осіб, і сидять вони здебільшого, як кажуть, не за «мокруху», а за махінації. Табірна синагога обладнана в підвалі, де ніхто і ніщо не може перешкоджати молитві і медитації. Зі стелі звисає «липучка» для всюдисущих і настирливих мух, на столі лежать святі книги. Просто при нас у підвал спускається літній і напівсліпий чоловік, одягає на маківку кіпу і починає молитися. «Якщо до інших конфесій священики приїздять із сусідніх сіл, то до нас рабин — наприкінці тижня з Дніпропетровської синагоги», — розповідає староста Олег Печорний, у минулому керівник профспілки. — Надходить до нас від общини і благодійна допомога. Коротше кажучи, нас не забувають». Доречно зауважити, в колонії священики вінчають по три-чотири пари щороку. Одружуються не лише ходячі, але й «колясочники». Знайомляться з жалісливими жінками здебільшого через листування і газетні оголошення. Чоловік і дружина раз на три місяці можуть зустрітися в гостьовій кімнаті, причому не на одну ніч. До їхніх послуг за подвійну плату є навіть номер люкс. Особливо в колонії запам’яталась історія кохання одного в’язня-інваліда і жінки-адвоката. «Він — інвалід дитинства, зріст — метр сорок п’ять, а вона зростом 180 сантиметрів, — розповідають працівники колонії. — Закохались — одружилися, жили в Запоріжжі, але він знову когось убив, та ще й голову відрізав. Тепер вона знову чекає його з в’язниці. І таке буває».

Останнім часом темою №1 у колонії було — чи підпише Президент закон про амністію. Проте, схоже, що для більшості охочих вийти на свободу — це марний клопіт. «Нашим ув’язненим, — вважає начальник колонії, — амністія в основному не «світить». Вона торкнеться осіб 30, не більше — тих, хто відбуває термін за нетяжкі злочини. Крім того, їх не випустять без рішення суду, якщо у них не погашений позов про компенсацію матеріального або морального збитку. Тому амністія в нашій колонії вплине на долю тільки малого відсотка ув’язнених». Утім, самим інвалідам цей шанс все одно зігріває душу.

Вадим Рижков, «День»

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter