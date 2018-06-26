Проблема торгівлі людьми - актуальна для всіх держав-членів ЄС

У Дипломатичній Академії України при Міністерстві закордонних справ відбулась конференція високого рівня на тему: «Зміцнення ролі ОБСЄ у боротьбі проти торгівлі людьми». У засіданні взяв участь і перший заступник Міністра внутрішніх справ генерал-майор міліції Віктор Дубовик.

На конференції з доповідями про проведену роботу та перспективами на майбутнє виступили головуючий в ОБСЄ, Міністр закордонних справ України Леонід Кожара, Посол Ламберто Заньер, Генеральний Секретар ОБСЄ, Міністр соціальної політики України Наталія Королевська, перший заступник Міністра внутрішніх справ України Віктор Дубовик та інші високопоставлені учасники.

У «Пріоритетах діяльності» під час головування України в ОБСЄ у 2013 році заявлено, що Україна сприятиме боротьбі з торгівлею людьми з метою припинення цього злочину у всіх його формах, адже зневажає людську гідність і підриває права та основні свободи людини.

Дана Конференція високого рівня скликана з метою нарощування співробітництва між державами-учасницями та вдосконалення протидії торгівлі людьми. На ній розглянуть нові форми експлуатації людей, що були виявлені правоохоронцями, а також раніше недооцінені форми відповідно зі структурою Плану дій ОБСЄ у боротьбі з торгівлею людьми. Крім того, в центрі уваги учасників Конференції й інші питання, які ще не знайшли конкретного відображення у рішеннях Ради Міністрів, прийнятих у 2000-2011 роках, і проблеми міжнародного співробітництва.

Міністр закордонних справ України Леонід Кожара зазначив, що торгівля людьми – це злочини з якими зіткнулися всі країни світу. Механізми протидії торгівлі людьми ще не ідеальні, але всі країни-учасниці, як і Україна, прагнуть до їх запобігання.

У своєму зверненні до присутніх перший заступник Міністра внутрішніх справ України Віктор Дубовик зауважив, що торгівля людьми, яку сьогодні обговорюють, перетворилася на глобальну проблему, існуючу в усіх країнах світу, які є вихідними пунктами, або пунктами транзиту і кінцевого призначення. Згідно з інформацією слідчих органів, жертви торгівлі людьми, з числа громадян України, виявлялися в 57 державах світу.

Як зазначив перший заступник керівника правоохоронного відомства, за оцінками експертів жертвами торгівлі людьми стали від 2 до 4 мільйонів людей у світі, від експлуатації яких прибуток злочинних синдикатів перевищує 8 мільярдів доларів США щорічно.

Віктор Дубовик також додав, що проблема торгівлі людьми стала актуальною для всіх держав-членів Європейського Союзу, кандидатів на вступ та асоційованих членів, і вимагає комплексного підходу до боротьби з цим видом злочинності, в першу чергу, в рамках Організації з безпеки і співробітництва в Європі.

- Всеохоплюючий підхід ОБСЄ до питань безпеки і широкий склад учасників робить Організацію важливим і унікальним міжнародним форумом для вироблення ефективних механізмів з протидії торгівлі людьми, - виділив перший заступник Міністра.

Він також зазначив, що Україна усвідомлює серйозність загрози, пов'язаної з організованою торгівлею людьми і здійснює ряд важливих стратегічних ініціатив у боротьбі з цим видом злочинності як на національному, так і міжнародному рівнях.

- Протидія торгівлі людьми є одним з пріоритетів під час українського головування в ОБСЄ, - підкреслив Віктор Дубовик. - Враховуючи, що торгівля людьми стала не тільки кримінальним злочином, а має серйозні гуманітарні наслідки як для жертв торгівлі, так і для державних установ та неурядових організацій, які діють у сфері захисту прав людини, в 2011 році прийнято Закон України "Про протидію торгівлі людьми", - додав перший заступник Міністра.

Даним Законом визначено основні напрями державної політики у сфері боротьби з торгівлею людьми, повноваження Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів влади, міжнародного співробітництва, а також регулюються питання ідентифікації потерпілих від торгівлі людьми, надання їм допомоги і захисту, взаємодії з громадськими та міжнародними організаціями.



Фото: МВС України

- Остання редакція статті 149 Кримінального кодексу України (редакція 2006 року) чітко визначає склад злочину - торгівлі людьми, і відповідає нормам міжнародного законодавства, - довів учасникам конференції Віктор Дубовик. - Сьогодні в Україні діють законодавчі та процедурні інструменти, які дозволяють правоохоронним органам успішно виявляти і розслідувати злочини, пов'язані з торгівлею людьми, переслідувати осіб, які їх вчинили, і взаємодіяти в даному питанні на міжнародному рівні, - добавив перший заступник керівника правоохоронного відомства.

- Упевнений, що розділю загальну думка всіх учасників Конференції – ця зустріч стане ще однією важливою сторінкою в розвитку міжнародних відносин і послужить у подальшому зміцненню співробітництва у боротьбі з торгівлею людьми, - наголосив Віктор Дубовик.

Під час засідання було зазначено, що органами внутрішніх справ у 2012 році було виявлено понад 160 фактів торгівлі людьми та припинено діяльність 6 ОЗГ, що діяли в цій сфері. З початку 2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено інформацію про 95 кримінальних правопорушень, пов’язаних з торгівлею людьми. 16 особам повідомлено про підозру у їх вчиненні, до 7 осіб застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, ще до 3 – домашній арешт. Установлено 52 потерпілих від зазначеної злочинної діяльності, з них: 36 жінок, 1 неповнолітній та 2 малолітніх.