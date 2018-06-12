На полюванні з "Коброю": ДАІ йде в наступ на нерозмитнені авто
Журналісти провели рейд околицями Київської області разом із співробітниками спецпідрозділу ДАІ, який в народі називають "Коброю", і працівниками митниці (рос).
Журналисты провела рейд по окрестностям Киевской области вместе с сотрудниками спецподразделения ГАИ, которое в народе называют "Коброй", и работниками таможни.
Бесконечные сборы и новые пошлины заставляют украинских водителей обращаться к варианту покупки автомобилей с иностранными номерами. Стоят они относительно недорого, а техническое состояние близко к идеальному. Да вот проблема: резиденту страны ездить на таких авто строго запрещено.
ШТРАФ ПО-БРАТСКИ
Пятница, вторая половина дня.
Сначала в патрульном авто едем в Ирпень. На перекрестке появляется внедорожник "Сузуки" с грузинскими номерами. Есть повод проверить правильность оформления! Включаем маячок, тормозим его у обочины. За рулем грузин, он тут же достает водительские права и техпаспорт.
- Вот документы, все в порядке, - улыбается мужчина.
Вчитываемся в данные прав и техпаспорта. Фамилия водителя не совпадает с фамилией владельца.
- Кто заезжал на этом авто в Украину? - спрашивает инспектор.
Грузин сделал круглые глаза.
- Брат мой заезжал, - разводит руками. - Что, я не могу на машине брата ездить?
- На границе вашего брата должны были предупредить, что управлять авто может только он или кто-то другой, но в его присутствии, - объясняет инспектор. - Мы вынуждены доставить ваш автомобиль к таможенному инспектору.
Мужчина ругается, размахивает руками, хватается за телефон.
- Я сейчас буду звонить начальнику! - грозно кричит он. И звонит... брату. - Машину хотят отобрать, приезжай!
Потом все-таки соглашается сесть в авто и проследовать за патрульной машиной. Правда, уже на следующем повороте "Сузуки" попытался сбежать, но не удалось.
- Еще одна такая выходка, и вызовем ППС, - предупреждает сотрудник спецподразделения. За руль "Сузуки" садится инспектор.
В этот момент появляется тот самый брат. Приглашаем в патрульную машину и его.
- За управление нерастаможенным автомобилем водителю грозит штраф 8500 грн., - объясняет инспектор. - Аналогичное наказание будет и для владельца "Сузуки" за передачу своего авто другому человеку.
"ПРАВА В РУКИ НЕ ДАМ"
Мимо нашего поста проезжает серый "БМВ" с польскими номерами.
За рулем паренек лет 19-ти. Не успел гаишник подойти к машине, как тот пошел в наступление.
- Какое вы имели право меня останавливать? Оборотни в погонах, - поведение водителя явно неадекватное.
На повторную просьбу предъявить документы он достает мобильный, куда-то звонит, потом начинает снимать инспекторов на видео.
- Может, еще ключ от квартиры? Документы я никому показывать не буду, - бегая между инспекторами, кричит юноша.
Такое поведение молодого человека вызывает - и вполне логично - у инспекторов ГАИ подозрение, что с автомобилем что-то не так.
- Может, украл, или документов нет, или бумаги не в порядке, - предполагает гаишник.
Водитель достает техпаспорт, но документ показывает на расстоянии.
- В руки не дам, вы же его заберете, - заявляет он. - У меня все в порядке. Машину завозил я, она оформлена на серьезную контору в Польше. Я у них работаю курьером. Вопросы есть?
Представитель таможни переписывает данные техпаспорта и уходит. Но не для того, чтобы проверить информацию через электронную базу данных, а на ближайшую почту - получить факс от таможни.
- Нет у нас аппаратуры, все в телефонном режиме. Если нужно передать документы по машине, приходится ехать за факсом, - разводит руками сотрудник таможни.
Пока идут разбирательства по "БМВ" у поста тормозим литовский "Мерседес". Мужчина уверяет, что купил машину у молодых людей, которые открыли компанию в Литве. Все законно. Да вот только во время первичной проверки оказалось, что компания, которая оформляла авто, находится в черном списке.
- Нерастаможенные машины завозят по единой схеме, - говорит представитель таможни. - Например, покупают авто в Германии, снимают с учета и регистрируют в Литве на фиктивную фирму. Потом перегоняют в Украину и продают. Когда машина заезжает на таможню, трудно проверить, существует ли компания, на которую зарегистрирована машина. Только спустя некоторое время власти Литвы могут подтвердить, есть ли такая фирма. И если она липовая, то все автомобили, которые заехали в Украину по документам этой конторы, должны быть конфискованы. Вот и этот "Мерседес" оформлен на компанию Desas. Фактически ее нет, а создали, чтобы "навешивать" на нее автомобили. Значит, авто - на штрафплощадку, а водителю грозит штраф.
Услышав вердикт, водитель "Мерса" начал просить 20 минут на "юридическую поддержку".
ЖУРНАЛИСТ, СКАНДАЛИСТ, АФЕРИСТ
К нам подъезжает старенький "Фольксваген" с польской регистрацией. Из машины выходят два парня - оказалось, это и есть "юридическая поддержка".
- Какое вы имеете право останавливать автомобили и вообще здесь стоять?
Показываем документы.
- Нет, это не ГАИ, - это молодые "юристы" говорят, направляясь в сторону "БМВ" и "Мерседеса".
Инспектор ГАИ просит документы у них.
- Мы из "Дорожного контроля", пока не уточните причину остановки, ничего не получите, - отрезают парни и продолжают шагать в сторону дороги.
Инспектор пытается отвести смельчаков от пролетающих мимо машин. Один из "юристов" изображает боль.
- Это нападение, вызывай милицию, избиение журналистов! - орет на всю улицу паренек.
Когда выясняется, что журналисты здесь есть, а вот избиения нет, класс актерского мастерства заканчивается. Парень заявляет, что все автомобили зарегистрированы на его компанию и разбираться будет только он.
- Согласно Стамбульской конвенции они имеют право передвигаться по территории Украины, - сыплет он терминами.
У работников таможни иное мнение. Раньше при оформлении временного ввоза на машине можно было колесить по Украине целый год, но сейчас действуют другие правила, срок сократился до 10 дней.
- Изменения, внесенные в Таможенный кодекс, вступили в силу с 3 марта. Это значит, что все автомобили, которые въехали в страну после этой даты, по истечении 10-дневного срока находятся здесь незаконно. Штраф 8500 грн. Повторный - полная стоимость автомобиля, - уточняют они.
Фото: Олег Терещенко
По словам таможенника, "дельцы" продолжают вешать лапшу на уши украинцам, убеждая, что проблем с такими машинами нет. Это неправда, и как доказательство - итог нашего рейда. Несмотря на старания представителей организации, которая завозила эти автомобили, "Мерседес" оказался в боксе таможенного терминала.
Водителю "БМВ" повезло больше. Оказалось, что он завез авто в декабре прошлого года. Еще как минимум полгода может спокойно ездить по Украине, но затем от машины придется избавляться и ему.
Комсомольская правда, Александр Федченко