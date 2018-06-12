”Ми хочемо не грошей, а родичів!”

Український буксир «Нафтогаз-67», який після зіткнення з китайським суховантажом «Яохай» затонув у Гонконзькій протоці, лежить догори дном. Вже два тижні. На борту судна перебували 25 осіб. Шістьох українців і одного громадянина Китаю врятували. Пізніше підняли на поверхню тіла трьох загиблих моряків. Решту 15 членів екіпажу - українців - досі знайти не вдалося. Морякі вважаються зниклими безвісти.

Родички двох членів екіпажу - старшого електрика судна Миколи Киндюка та моториста 1-го класу Максима Тарана - не задоволені перебігом пошуково-рятувальної операції. Жінки заявили журналістам: українська держава «не вживає жодних заходів» для порятунку моряків, а від родичів приховують інформацію про перебіг пошукової операції.

- Держава не вживає жодних заходів! Хіба можна державу назвати правовою, демократичною, яка збирається увійти до ЄС, приєднатися до НАТО, але не може захистити своїх громадян, що потрапили в біду за кордоном? - заявила Людмила Таран.

Моряків могло викинути на берег, припускає жінка.

- Але жодної інформації щодо пошуку на березі, на прилеглих островах. Найближчий острів – в двохстах метрах від місця пригоди. Немає інформації, що шукають людей в місцевих медичних установах. Але ж могли привезти постраждалих у непритомному стані! – заявила мати моториста.

Власник судна «Нефтегаз-67» - Державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз» - заявило: представники України не можуть «прочісувати» берег у чужій державі, пошук здійснює китайська поліція.

- Поліції зробили заяву. Поліція прочісує всю територію. Якби там щось було (знайдені тіла або живі люди – ред.) – це було б уже відомо нашому штабу. Ця робота триває, - сказав голова об`єднаного профспілкового комітету ДАТ «Чорноморнафтогаз» Ярослав Баб’юк.

Мобілки моряків заговорили китайською?

Родичі 5-ти з 15-ти моряків, які вважаються зниклими безвісти, вже після аварії додзвонювалися на мобільники моряків, розповіла Наталія Киндюк. Після дзвінків або йде скидання виклику, або абонент мовчить, або говорить "вас погано чутно". Говорить китайською. Доходять і SMS – родичи отримують повідомлення про доставку.

- Записи розмов з китайцями є в електронному вигляді… Ми найняли перекладача, який нам пояснив, що це не оператор з нами розмовляє, а конкретні люди, - розповіла донька Миколи Киндюка.

Власник судна «Нефтегаз-67» такі заяви відкидає. Інформація родичок про те, що їм нібито вдається додзвонитися на мобільні телефони моряків, не підтвердилася.

- Ми навіть підключили до цього Службу безпеки України. Я особисто зустрічався з представником цієї служби, просив, щоб він це підтвердив або спростував. Перевірили, це було спростовано, - зазначив голова об`єднаного профкому «Чорноморнафтогазу».

Ми хочемо не грошей, а родичів додому!

Жінки також розповіли, що від родичів намагаються відкупитися. Мовляв, після отримання сім`ями грошей Україна припинить пошуки членів екіпажу «Нафтогаз-67» у Китаї.

- Обурливо, що з третього дня після катастрофи і до сьогодні розмови відбуваються тільки про гроші!, - сказала Киндюк.

Донька Киндюка та мати Тарана наразі відмовляються від ста тисяч гривень компенсації, вимагаючи остаточного з`ясування долі моряків.

У компанії «Чорноморнафтогаз» запевняють, що пошуки триватимуть. Власник судна уклав контракт з китайською компанією Guangzhou Salvage на підйом «Нафтогазу-67», витягання та утилізацію бункера, утилізацію уламків. Але підйом затримується, тому що судно перевернуте догори дном.

- Китайські водолази, які виконують роботи за контрактом з ДАТ «Чорноморнафтогаз», розділилися на дві групи: перша займається пошуком членів екіпажу всередині судна, друга – готує буксир до підйому Підйом судна вагою 5000 тонн сам собою вимагає певного інженерного рішення. Проте в цьому випадку ці роботи зв`язані з низкою серйозних проблем – сильною течією і замуленістю в місці затоплення, а також з тим, що український буксир лежить на дні кілем догори. Жорсткість судна розташована у верхній частині, тимчасом як у доступній нижній частині товщина металу, яким покрита палуба судна, становить усього 4-5 мм , - відзначає прес-служба «Чорноморнафтогазу».

Піднімати затонуле судно почнуть за два тижні. Орієнтовно 18 квітня, повідомив міністр транспорту і зв`язку України Йосип Вінський.

Гонконг поки мовчить...

Про хід розслідування причин аварії судна наразі нічого не відомо. Капітан «Яохая», який протаранив українське судно, відмовляється давати свідчення, а прокуратура Гонконгу – інформацію українцям.

- Розслідування проводить китайська сторона. Ми поки що не маємо інформації з прокуратури Гонконгу. Капітан китайського судна відмовляється від контакту, - заявив глава Мінтрансу. - Я не прихильник поспішних заяв. Коли комісія закінчить роботу, тоді ми обнародуємо інформацію…

Родичі Миколи Киндюка та Максима Тарана заявам держави та власника судна не вірять. Наталя Киндюк хоче їхати до Гонконгу. Починати власні пошуки…

Але натомість родички моряків просять Президента України Віктора Ющенка взяти під особистий контроль ситуацію з судном «Нафтогаз-67».

- Візьміть під особистий контроль цю ситуацію, доведіть нам і всьому світу, що Україна може захистити своїх громадян, - закликала матір 25-річного Максима…