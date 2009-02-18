Ветеранам вручатимуть пам`ятний знак за звільнення Криму від фашистів

Верховна Рада Автономної Республіки Крим заснувала нагрудний пам`ятний знак «65 років звільнення Криму від фашистських загарбників».

Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення сьогодні на пленарному засіданні ВР Криму проголосували 86 парламентаріїв із 90 присутніх у залі. Всього в кримському парламенті 100 депутатів.

«Знак заснований з метою моральної підтримки ветеранів Великої Вітчизняної війни і увічнення подвигу радянського народу у війні 1941-1945 років», - йдеться у положенні про нагороду.

Пам`ятний знак вручатимуть ветеранам ВВВ 1941-1945 років, які є громадянами України, проживають на території автономної республіки і брали участь в обороні і звільненні Криму від фашистів.

Знак виготовлять за рахунок коштів, передбачених у бюджеті Криму на 2009 рік на проведення загальнореспубліканських заходів.