Яценюк пропонує до 2017 року лишити Чорноморський флот у спокої

Народний депутат, лідер ініціативи “Фронт змін” Арсеній ЯЦЕНЮК вважає, що до 2017 року немає підстав говорити про виведення Чорноморського флоту Росії з території України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції.

За словами А.ЯЦЕНЮКА, чинні угоди також не дають підстав говорити про зміну орендних ставок для баз Чорноморського флоту Росії.

“Ми - європейська держава і маємо угоду про тимчасове перебування Чорноморського флоту на території України. В угоді передбачений чіткий термін – 2017 рік, до цього жодна зі сторін не має права порушити умови цієї угоди. В односторонньому порядку не може стояти питання про виведення флоту чи зміну орендних ставок”, – сказав А.ЯЦЕНЮК.

Разом з тим, він зауважив, що питання продовження терміну перебування ЧФ РФ в Україні не стоїть на порядку денному.