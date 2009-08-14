У Севастополі з початку року працевлаштовано майже 2 тис. осіб

У Севастополі з початку року за сприяння міської служби зайнятості знайшли роботу 1952 людей, що становить 30,8% від загального числа зареєстрованих там громадян.

Зокрема в липні працевлаштовано 301 безробітного, про це УНІАН повідомив начальник відділу організаційної роботи, взаємодії із соціальними партнерами і громадськістю Севастопольського міського центру зайнятості Валерій ЧАБАН.

За його інформацією, виходячи з потреб регіонального ринку праці, відповідно до заявок роботодавців 338 безробітних проходили навчання, перенавчання і підвищення кваліфікації. Майже 80 безробітних "були охоплені оплачуваними громадськими роботами" на підприємствах, в установах та організаціях міста.

В цілому до активних форм сприяння зайнятості з початку 2009 року було залучено 2,4 тис. громадян, зареєстрованих у центрі зайнятості (37,3% від загальної кількості).

Одержували допомогу по безробіттю 1825 чоловік, що в 2,4 рази більше, ніж минулого року. Середньомісячний розмір допомоги з безробіття за сім місяців 2009 року склав 774 грн. (за аналогічний період 2008 року - 637 грн.).

Як додав ЧАБАН, усього з початку 2009 року соціальні послуги і матеріальне забезпечення в центрі зайнятості одержували 6,3 тис. незайнятих трудовою діяльністю громадян, що на 2,1 тис. чоловік (на 52,5%) більше, порівняно з аналогічним періодом 2008 року.