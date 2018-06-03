На що українцям вистачає зарплатні

Кадровий портал hh.ua підбив підсумки опитування «На що Вам вистачає вашої зарплатні?». У ньому взяли участь 2400 респондентів зі всієї України.

26% респондентів заявили про свій щомісячний рівень доходу 3 000-5000 гривень, 20% - до 3000 гривень, 15% - 5000-7000 гривень, а 11% - 7000-9000 гривень. Найбільш активною частиною респондентів стали люди у віці 23-26 років - 34%.

Українцям, в основному, вистачає грошей лише на їжу, послуги зв`язку, комунальні платежі, транспортні витрати і одяг. Для 90% співвітчизників головна стаття витрат - продукти харчування. 85% відразу після отримання заробітної плати поповнюють рахунок мобільного телефону і оплачують послуги доступу в Інтернет. 82% обов`язково оплачують комунальні послуги. Лише для 65% респондентів важливо сплатити транспортні послуги. 42% обов`язково купують медикаменти.

40% в числі першочергових витрат назвали розваги. Лише третина українців обов`язково дарує подарунки своїм близьким і друзям. 25% працюючих українців витрачають свої гроші на відпочинок і подорожі. Чверть респондентів неодмінно вносить до свого щомісячного бюджету витрати на покупку побутової техніки і утримання особистого автомобіля. Кожен п`ятий українець відкладає гроші «про чорний день». Найменше (4%) респондентів турбуються з приводу предметів розкоші: ювелірних виробів, дорогих годинників і хутра.

Лише чверть респондентів обов`язково вкладає гроші у власну фігуру і займається спортом. Причому за даними дієтологів, більше 30% українців страждають ожирінням, а 64% наших співгромадян мають зайву вагу. Значна частина з них - офісні працівники. Цьому сприяє не тільки малорухливий спосіб життя, але і вживання шкідливої їжі.

А ще респонденти згадували такі варіанти витрат своїх капіталів: утримання дитини-студента, вживання пива з друзями, послуги няні і домробітниці.

Примітно, що 24% респондентів регулярно виплачують кошти за своїми кредитними і борговими зобов`язаннями.

Скільки хочемо заробляти

14% респондентів заявили, що хочуть кожного місяця заробляти 9000-11000 гривень. 13% - 7000 - 9000 гривень, а 13% - понад 30000 гривень.

Українці в середньому хочуть заробляти на 20% більше, ніж зараз. Для примноження власних коштів 63% респондентів економлять, а 51% - підвищують власну кваліфікацію. 16% займаються фрілансом, а 15% зізналися в тому, що працюють на кілька компаній одночасно. Можливо, що йдеться навіть про співпрацю з конкурентами.

5% вітчизняних «синіх» і «білих» комірців шукають спонсорів для свого безбідного життя. Лише 1% українців не потребує додаткового заробітку.

Також респонденти згадували такі способи поліпшення власного добробуту: виїхати з країни, знаходитися на утриманні у чоловіка (або дружини), користуватися допомогою батьків, здавати одяг в комісійні магазини, вкладати гроші в депозити.

Стільки (у гривні) хочуть заробляти українці:

До 3000 - 1%

3000-5000 - 7%

5000-7000 - 11%

7000-9000 - 13%

9000-11000 - 14%

11000-13000 - 7%

13000-15000 - 9%

15000-20000 - 13%

20000-25000 - 9%

25000-30000 - 13%

Більше 30000 - 3%

Як відзначає Марина Маковій, генеральний директор кадрового порталу hh.ua: «Улітку кількість вакансій зросла на 20%. Ринок поступово виходить на свої докризові показники. Це вселяє надію і в розмір середньої зарплати для професіоналів. Хочеться вірити, що наступного року результати дослідження покажуть кращі результати, адже 36% в категорії «подарунки» - дуже мало. Подарунки близьким людям слід дарувати частіше».

Кадровий портал hh.ua