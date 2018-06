«З голови» Ґловацького і Ірванця (фоторепортаж)

Люди, які не пошкодували кілька гривень, знайшли час і сили після напруженого робочого дня (згідно з дослідженнями, полудень вівторка є найбільш стресовим моментом робочого тижня) і прийшли до столичного Молодого театру відтепер можуть вважати себе обраними і втаємниченими. Вони бачили і чули людину, з чиїми п`єсами працювали всесвітньовідомі режисери, серед яких, наприклад, Дені Бойл (гадаю назви Trainspotting i Slumdog Millionaire Вам знайомі), у спектаклях за його п`єсами грали такі зірки як Кристофер Вокен, Малколм Макдавел, Жан-Луї Трентиньян, йому аплодував Бродвей, до нього був прихильний "великий і жахливий" The New York Times... et cetera et cetera.

Отож, пан Януш Ґловацький завітав до Києва на два дні і привід для того мав поважний. В Україні вийшла друком автобіографічна книжка пана Януша "З голови".

Перекладач, пан Олександр Ірванецькаже, що маємо чим пишатися, бо Україна опинилася в трійці лідерів разом з іспанцями і росіянами, які першими переклали "Z głowy", яка у рідній Польщі вийшла загальним накладом понад 200 тисяч примірників, що для такого типу літератури є надзвичайно високим показником.

Книжка "З голови" - це , власне, книга "з самого Ґловацького" (у юності мав прізвисько Ґлова), його життєвий і творчий шлях.

"У цій книзі я спробував з’ясувати, яким був колись і яким є зараз, і встановити, що ж мене до цього довело. Я писав настільки серйозно, наскільки вмію. Як результат - у книжці дуже багато комізму. Я певен, що про речі трагічні найкраще писати смішно" - так сказав про свою книгу сам автор.

Книга просякнута іронією, втриматися від усмішки просто неможливо, навіть коли йдеться про речі цілком серйозні, як от про матір, яку пан Януш дуже любив, і чию смерть тяжко переживав.

"...Мати любила літературу так, як колись її вміли любити. Джерелом її неспокою був один випадок: коли в десятирічному віці я захворів на запалення легенів і вона, сидячи біля мого ліжка, читала мені "В пошуках втраченого часу" Пруста, я під час того читання засинав. Мати вирішила, що я ідіот, і почала готувати мене до кар’єри спортивного журналіста".

Дякувати Богу, не так сталося, як гадалося, і тепер маємо визначну постать у світовій драматургії. Найвідоміші його твори – "Антигона у Нью-Йорку", "Попелюха", "Четверта сестра", "Полювання на тарганів", "Фортінбрас забухав" давно вже увійшли у золотий фонд сучасної драматургії.

Крім того, пан Януш - прозаїк, фейлетоніст, сценарист (за його сценаріями було знято кілька шедеврів польського кіно, зокрема "Полювання на мух" в режисерії Анджея Вайди, і легендарна абсурдистська комедія "Рейс".

Але повернімось до творчого вечора у Молодому театрі. Перед тим як запросити на сцену головного героя, пан Ірванець, який до всього виступав у ролі ведучого і перекладача, ефектно "витягнув кролика з капелюха", а власне, розповів "з чого все почалося". А історія, треба сказати, має кримінальний присмак. Бо почалося все з театрального журналу Dialog за жовтень 1999 року, де було вміщено п’єсу "Четверта сестра" (яка до речі вже третій рік збирає повні зали київського Молодого театру), який пан Ірванець... вкрав з полиці Польського інституту.

“В літературному світі – це не є ганьба красти книжки, бо вони нікому не належать” , - каже Ірванець і додає, що саме тому неохоче запрошує гостей до себе додому...

Присутня тут віце-директор Польського Інституту у Києві Анна Лазар сказала, що таку крадіжку можна зарахувати до так званих шляхетних злочинів. Вона принагідно запросила усіх охочих ближче познайомится з польською літературою до інформаційного центру, зазначивши, що ксерокс – це також добрий спосіб забрати з собою певну кількість знань.

Далі Ірванець, як справдешній шоумен виголосив: And now, ladies & gentlemen, world-famous playwright, playmaker and playboy Януш Ґловацький!

Пан перекладач продемонстрував книгу тим, хто, можливо, її ще не бачив...

Ну а потім панове узялися до читання, яке публіці, треба сказати, дуже смакувало.

Видавець, пан Олег Фешовець зізнався, що досі мав справу з мудрістю мертвих білих чоловіків, і не зовсім звертав увагу на живих мислителів. Але змінив свій підхід, узявши до рук прозу Януша Ґловацького.

Пан Януш і тут іронічно парирував: якщо пан Олег видає переважно неживих письменників, він постарається його не розчарувати. (Тьху тьху тьху - Авт). А до друку у видавництві "Астролябія" тим часом готується вже книга п`єс Ґловацького, у перекладі... ну ви здогадалися кого.

Тим часом вечір (Ірванець?) набирав обертів...

Також аудиторії було представлено дружину пана Януша, пані Олену Леоненко (музикант, композитор, співачка, акторка, і до усього цього колишня киянка :), яка ставить хореографію і пише музику для вистав за його п`єсами і вочевидь є музою пана Ґловацького.

По тому Ґловацький ще довго відповідав на запитання про мистецтво з іронією писати про речі трагічні, про сучасну Польщу, літературні смаки та ін. Дійшло і до сакраментального "над чим зараз працюєте". Пан Януш відповів, що написав два кіносценарії, один - за згадуваною вже п`єсою "Четверта сестра", другий - про трагічну долю польського письменника Єжи Косінського, який мав фантастичний успіх в Америці, а в підсумку наклав на себе руки. Але, позаяк економічна криза внесла свої корективи щодо зйомок, то зараз Ґловацький зайнятий написанням нового роману. Каже, що це буде дуже смішна і дуже сумна історія. Сподіваємось прочитати її українською.

Закінчився вечір традиційною автограф-сесією. Глядачі потягнулися на сцену.

Підійшов за автографом і Андрій Бондар- поет, літературознавець, есеїст - він, до речі, першим в Україні переклав Ґловацького (2006 року журнал Кіно-Коло вмістив переклад сценарію фільму "Рейс").

Ну, а ми, повні вражень і здобутих скарбів...

... подалися додому. Do widzenia, пане Януше, приїздіть до нас знову. І то найскоріше :)

Валенталка

Фото Тетяни Давиденко