А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА презентувала новий дитячий роман

А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА презентувала новий дитячий роман

18:35, 05 грудня 2009
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Книги Рутківського мають одну суттєву особливість – вони на історичну тематику, торкаються досить серйозних тем з власною інтерпретацією автора...

У п`ятницю,4 грудня, видавництво «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» презентувало книгу Володимира Рутківського «Джури-характерники». Пройшла презентація в столичній книгарні «Є» за участі самого автора, поета, видавця Івана Малковича та книжкового графіка Максима Паленка.

Володимир Рутківський – відомий український дитячий письменник, хоча вважає себе «саме казкарем, просто вирішив трохи змінити амплуа», автор багатьох романів для дітей .Серед них «Бухтик з тихого затону» і «Сині води» . Друкується з 1959 року. Проте тільки після співпраці зі згаданим вище видавництвом, після виходу першої частини трилогії «Джури козака Швайки» ( 2007 р.), до 70-річного одесита прийшло визнання.

Книги Рутківського мають одну суттєву особливість – вони на історичну тематику, торкаються досить серйозних тем з власною інтерпретацією автора. У них важливе не дотримання хронології, адже, як зазначає сам Рутківський, ніколи він би не писав про того, про кого є докладні історичні джерела, бо це нудно, а спроба виховати в дитині особливе ставлення й розуміння подій давнини. Прагнення зберігати добро, що, за словами літературознавця Наталії Марченко, є наскрізною темою романів і їх особливістю, що робить автора «одним з найкращих українських дитячих письменників, який творить таку літературу, якої в Україні не вистачає. Головна її особливість це те, що не так важливо перемогти зло, як не дати загинути добру. У нього є ті, хто палають любов`ю, намагаються зберегти шматочок світу навколо себе».

Перша частина «Джур» з`явилась у 1987 році, коли авторові «прийшло в голову, зацвіло й запахло, але ще невідомо що».З того невідомого вийшов дитячий роман про найперших козаків,з окрема, їх прудкого представника Швайку, що виходить мов сухим із води з усіх авантюр і пригод. Роман 16 років пролежав у шухляді й лише 2007 був опублікований. Наразі він входить у п`ятірку переможців конкурсу «Книга року Бі-Бі-Сі 2009» і користується популярністю не тільки в маленьких читачів, але й в дорослих, повністю співпадаючи з гаслом видавництва «Література для дітей від 2 до 102 років».

У «Джурах характерниках» пригоди Швайки продовжуються, але вже в якості шпигуна в «бусурманській неволі», у татарському Криму. Саме ця тема прийшла до автора, бо «ми не звертаємо увагу на наше спільне в минулому. Були війни, були Січі, але були й моменти порозуміння, навіть ігри в дітей були однакові».

За словами автора, у основі роману два головні аспекти цієї теми. Це особлива логіка поневолених татарами українців того часу, що вилилася в відомості, що на 1 татарина в Криму було 2 українці, котрі не прагнули втікати, бо приймаючи іслам, на другий день ставали вільними й отримували певні соціальні права.

Літературознавці підкреслюють «ідеально відточену руку автора» у цій частині трилогії і її «українськість, занурення в деталі, невластиве перекладній, зазвичай, скороспілій літературі».

Заключна частина трилогії уже дописана. Справа за ілюстрацією, якою «Джури» можуть тільки пишатися. Максим Паленко, художник, який їх оформлював, хоча трохи й затримував їх вихід у світ, «майже подав паралельну книжку, бо мислить надзвичайно метафорично».Так висловився видавець Іван Малкович, якого підтримує й літературознавець Наталя Марченко: «Ілюстрації надзвичайно українські, як у Патерику, коли безліч дрібних малюнків розгортуються в великі. Схожі за стилістикою, гарні тим, що дитина може викопати купу деталей». Деталей дійсно вистачає, сорочки козаків гаптовані ріллею з паростками традиційних українських квітів, стріли, на які перетворились пелюстки кульбаби під подихом козака, усе це вражає і зачаровує. Бо підхід художника з самого початку був обраний правильно. За його словами: «Принцип оформлення книжки-не картинка з підписом ,а хотілося щоб виходило за розворот, кудись виїжджало, вирулювало», певно доповнюючи фантазію автора, його специфічне розуміння українських історичних реалій.

Тетяна Шульга

 

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