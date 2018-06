«Мертвий півень» пообіцяв допомогти політикам яйцями

Погожого недільного травневого ранку у Львові вп’яте "прокинувся" культовий харківсько-львівсько-київський гурт “Мертвий півень”.

Уже традиційно: голосно, потужно і весело. Натовп спраглих шанувальників почув і народні хіти (як то "Without you", "And everybody fu**s you..."), і пісні з останнього диску ("Вольф Мессінг", "Пам`ятник"), і улюблені композиції зі старих альбомів ("Il Testamento", "Старенький Харлей" та багато інших), і речі, які увійдуть до нової платівки “Радіо Афродіта”, реліз якої планують на осінь.

Драйвовий виступ МП від усієї душі присмачив політичною приправою гітарист гурту Ромко Чайка, який виголосив “декларацію підпільної терористичної організації Мертвий півень”. У ній вимагають відставки “представника злочинної влади ”, який, порушуючи законодавство, вирішив добудувати на пам’ятці архітектури "скворєчнік", як висловися Чайка, показуючи на практично збудований додатковий поверх на будівлі Ратуші.

Музикант пригрозив, що "Мертвий півень" гратиме доти, поки “винна у незаконному будівництві” особа не подасть у відставку... методом головою вниз. Концерт тривав майже дві години. За цей час із вікна міськради ніхто не викинувся.

На прощання фронтмен гурту Місько Барбара пообіцяв від імені "Півнів" допомогти політикам яйцями, і висловив надію, що шанувальники підтримають гурт і на барикадах.

Тетяна Давиденко

Фото - автора