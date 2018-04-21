Помаранчева революція повертається в Україну

18 квітня о 19.00 у кінотеатрі Жовтень відбувся показ нового повнометражного документального фільму американського режисера Стівена Йорка ”Помаранчева революція”, яку журнал КІНО-КОЛО назвав „найпереконливішим з відомих на сьогодні хронікальних фільмів про знамениті події українського громадянського спротиву осені- зими 2004-го.”

Ця стрічка заснована на українських джерелах і її унікальність полягає у тому, що містить хронікальні матеріали, які ніколи раніше ніде не демонструвалися.

На прем’єрі стрічки, окрім самого автора були присутні також Микола Катеринчук, Андрій Шевченко, Тарас Стецьків, автори гімну помаранчевої революції ”Разом нас багато” - гурт “Ґринджоли” й багато інших людей, які були причетні до помаранчевих подій. Після показу стрічки зала привітала Стіва Йорка овацією.

Під час інтерв’ю режисер ”Помаранчевої революції” Стів Йорк зазначив, що „лише на поверхні Помаранчева революція стосувалася виборів президента. Це була драматична перемога сили народу, мільйонів простих людей, котрі захистили свої голоси разом із надіями на краще життя. Я не сумніваюся, що історики розглядатимуть ці події на рівні з іншими легендарними прикладами боротьби за права та свободу, від боротьби Ганді проти британського поневолення до повалення режиму Мілошевича та революції троянд в Грузії”, - сказав Стів Йорк.

Хоча про події Помаранчевої революції було багато продемонстровано фільмів, саме Стіву Йорку вдалося у 106-ти хвилинах передати істину суть і правдивий дух тих буремних подій та створити фільм-хрестоматію, у якому простежуються витоки та ключові етапи революції. Стрічка містить багато змістовних кадрів, які є емоційно сильними й не залишають нікого байдужим. Емоції, які майстерно передані стрічкою, вже з перших секунд переповнюють кожного та викликають відчуття присутності, повертають на той помаранчевий засніжений майдан з гарячими серцями та теплими посмішками. Стрічка є одночасно інформаційно розгорнутою до зовнішнього світу та дає надзвичайно точну оцінку й відчуття заангажованого в події українця.

Стів Йорк зазначив, що до подій осені-зими 2004р. він ніколи раніше не відвідував Україну. Політична криза, яка передувала виборам 2004 р., нагадала йому ситуації, які він фільмував протягом десяти років в інших країнах. ”Українські події чітко вписувалися у контекст попередніх моїх робіт. То ж я без вагань вирушив до Києва” –сказав Стів Йорк.

Він хотів той „український феномен” зафіксувати на камеру та дати можливість світу відкрити нову, досі невідому Україну. Режисер говорить, що його часто запитують про те, як йому, сторонній людині вдалося так точно та правдиво передати всі події та не оминути жодної значущої деталі. На що він відповідає: ”іноді людині, яка знаходиться осторонь, краще видно те, чого не може побачити людина, яка знаходиться поруч”. „Ми переглянули майже 500 годин матеріалу й відібрали понад 100 годин. З яких ми змонтували фільм. Це дозволило змонтувати події такими, якими їх бачили самі українці, і, я вважаю, що у цьому був наш величезний успіх” - підкреслює Стів Йорк.

І справді, кожним своїм кадром Стів Йорк підтверджує це. У фільмі ми можемо побачити справжніх політиків, які спустились зі свого Олімпу та злилися зі своїм народом - єдиним істинним джерелом влади. Тут глядачі можуть побачити Червоненка зі сльозами на очах, дізнатися про те, яких нелюдських зусиль коштувало Віктору Ющенку після отруєння перебороти нестерпний біль і виступити з двогодинною промовою перед багатотисячним людом. У стрічці багато коментаріїв самих політиків, журналістів, простих людей - героїв Майдану. Згадуючи відчуття та атмосферу, яка панувала під час святкування учасниками революції перемоги Ющенка, режисер сказав такі слова: ”стоячи тоді на Майдані під святковим феєрверком і дивлячись на обличчя людей я відчував, що споглядаю подію, яка змінила світ, я бачив, як творилася історія.”

„Мені здається, що Помаранчева революція є найважливішою подією в історії України після незалежності, але не лише для українців. Решту світу теж повинна знати цю історію, адже вона відкриває здатність звичайних людей протистояти пригніченню, застосовувати свою силу, змусити почути свої голоси. Ця історія засвідчує: сила народу – не просто стихійна вулична подія. Ця історія демонструє критичну роль організації, дисципліни та єдності. А особисто для мене, познайомитися і працювати з українцями під час цього проекту – було найкращим досвідом у моїй кар’єрі. Україна – чудова країна, країна гостинних, творчих та енергійних людей. Я впевнений, що попри перешкоди й розчарування сьогодення Україну чекає дуже яскраве майбутнє” – підсумував Стів Йорк.

Фільм ”Помаранчева революція” демонструватиметься у Києві тільки протягом одного тижня. Його планують показати й за межами Києва, у регіонах. Тож усім, хто зараз зневірився, хто вважає, що революція була марною і просто всім людям, яким не байдуже майбутнє нашої країни варто відвідати кінотеатр і переглянути стрічку, яка дасть відповіді на всі питання, які вирують у кожного всередині.

Стів Йорк народився у місті Сейнт Луї і живе у Вашингтоні від 1972р. Він подорожував ізнімав свої фільми в Європі, на Близькому Сході, Азії, Північній та Південній Америці. Він знімає фільми про кризи та конфлікти, війну і мир, релігію та культуру завжди з людської точки зору. Протягом 20-ти років його роботи отримували якнайкращі відгуки.

У здобутку Стіва Йорка такі фільми: ”Меморіал В’єтнамської війни”(Vietnam Memorial), яка була номінованою на нагороду Еммі;

„Пам’ятаючи про бомбу” (Remembering the Bomb)- знята в Хіросімі до 40-х роковин ядерної війни;

„Потужніша сила”(A Force More Powerful)- тригодинна антологія про найжорстокіші події останніх сто років;

„Повалення диктатора”(Bringing Down A Dictator)- про поразку Слободана Мілошевича.

Галина ГУЛІЙ