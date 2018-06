“Золотий Дюк” на Одеському МКФ взяла французька стрічка

Головний приз другого Одеського міжнародного кінофестивалю “Золотий Дюк” отримала французька стрічка режисера Селін Ш’ямма “Дівчинка-шибеник” (Tomboy).

За словами голови журі ОМКФ польського режисера, актора і сценариста Єжи Штура, це рішення було прийнято журі одноголосно:

- Якщо до інших стрічок ми мали деякі сумніви, то “Дівчинка-шибеник” нам сподобалась від самого початку. Мені здається, що навіть я не міг би зняти такої стрічки, яку зняла Селін Ш’ямма. Вона створила окремий світ, яким жили глядачі, і кожен зміг знайти у цій стрічці те, що б йому сподобалось. Режисер залучила до роботи дітей, з якими, як відомо, працювати найважче.



Сама режисер не змогла завітати на кінофестиваль, тож нагороду замість неї приймала актриса Софі Каттані, що виконала у стрічці головну роль:

- Коли я прочитала сценарій вперше, у нас не було грошей на реалізацію цього проекту, - розповідає вона. – Але я зрозуміла, що ми просто повинні зняти цю стрічку. Я вже повідомила Селін про нагороду і вона навіть не відразу повірила мені, але дуже вдячна членам журі і глядачам за таку високу оцінку.

Приз глядацьких симпатій отримала дебютна робота Ясмін Самдерелі “Альманія: Ласкаво просимо в Німеччину” (Almania: Welcome to Germany). Нагороду за кращу режисерську роботу француз Оліас Барко за чорну комедію “Вбийте мене, будь ласка” (Kill me, please). Кращою акторською роботою визнана роль ізраїльтянки Карен Бергер у стрічці 2Night. Спеціальні призи від журі отримали уругвайська стрічка “Термін придатності” (La vida util) і болгарська “Прихисток” (Podslon).

До конкурсної програми ОМКФ-2011 увійшли 14 фільмів, серед яких любовні історії, чорні комедії, соціальні сатири, саркастичні драми і інші жанри з концептуальним почуттям гумору. Оцінювали стрічки під керівництвом Єжи Штура (Польща) актриса і співачка Марія де Медейруш (Португалія), актриса театру і кіно Ада Роговцева (Україна), продюсер, режисер і сценарист Валерій Тодоровський (Росія) і кінокритик, генеральний секретар ФІПРЕССІ Клаус Едер (Німеччина).

Катерина Зінов’єва