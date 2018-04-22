Літературний журнал “kr: КНИЖНИК-review” взяв новий старт

Літературний журнал “kr: КНИЖНИК-review” вийшов у новому форматі. 28 червня з’явився перший номер оновленого часопису. Зміни торкнулися всіх складових видання – новий дизайн, змістовне наповнення, поліграфія. Доповнена сама назва журналу – відтепер важливим її елементом є скорочення kr, яке стало і новим логотипом.

Повноколірний журнал «потовстішав» удвічі – до 64 сторінок. Відтепер “kr: КНИЖНИК-review” виходитиме частіше – кожні два тижні, по четвергах. Сформований новий склад редакції, відділів збуту, маркетингу та продажу реклами.

Друге дихання журнал отримав завдяки приходу на початку 2007 р. нового інвестора – компанії ЕCEM Media.

ЕCEM Media планує інвестувати в журнал 1,2 млн. дол. За планами власників, проект має почати приносити прибуток через два роки.

“Єдиний в Україні журнал про книжки та книжковий ринок, розрахований на широке коло читачів”, – таку незаповнену нішу має за мету посісти журнал. “Оновлений “kr: КНИЖНИК-review” адресується кожній розумній людині, ким би вона не була: студентом чи кваліфікованим фахівцем, інтелігентом чи представником бізнесу, політиком чи вільним художником, – зазначає у своїй колонці в першому номері оновленого журналу головний редактор “kr: КНИЖНИК-review” Костянтин Родик. – Ми прагнемо полегшити пошук єдино потрібної книжки, прагнемо бути навігатором у морі надмірної пропозиції”. Тому слоган оновленого журналу звучить так: “kr: КНИЖНИК-review” – журнал про те, що варто читати”.

“Новий дизайн– стриманий і читабельний, виконаний у стилі суспільно-політичного видання, без зайвих прикрас”, – розповідає автор дизайну Валерій Чутур.

У липні стартувала рекламна кампанія “kr: КНИЖНИК-review”. На центральних станціях метро уздовж ескалаторів, а також на вулицях Києва, встановлені рекламні щити часопису. Наліпки на кіосках і забрендовані стійки будуть використовуватися у місцях продажу журналу. Розширюється територія дистрибуції часопису – “kr: КНИЖНИК-review” можна буде придбати в газетних кіосках та в приватних розповсюджувачів, а не лише в книгарнях і за передплатою. Журнал буде представлений у всіх обласних центрах України.

Нова стуктура “kr: КНИЖНИК-review” містить такі рубрики: Хроніка (новини, анонси, результати соціологічних опитувань), Подія (фоторепортаж), Бумеранг (відгуки читачів і преси), Книжки номера (10 рецензій на 10 найрезонансніших книжок всіх жанрів), Тема номера, Персона (центральне інтерв’ю журналу), Нове ім`я, Критичне поле (аналітика літературного процесу), Рецензії (10 рецензій на 10 нових книжок, які не потрапили до категорії найрезонансніших), Ретро (історичні портрети), Моя справа (огляди професійної літератури та книжок про дозвілля), Норма (практикум з культури мовного спілкування), Де твориться література (сучасні мемуари популярних літераторів), Мандри (дорожні нотатки письменників).

Тема першого номера - мемуари. В цьому розділі надруковане дослідження про історію мемуарів від Марка Аврелія і Блаженного Августина до спогадів Хрущова й Брежнєва, а також стаття “Непрощенний Кучма”, в якій аналізується щойно видана книга екс-президента “После Майдана”, та публікації, присвячені книжкам про ще двох політиків – Юлію Тимошенко та Леоніда Кравчука. Інтерв’ю номеру дала Оксана Забужко. В заголовок матеріалу винесені слова письменниці: “Будь-який текст роздягає автора”. Рубрику “Мандри” відкрили, звісно, розповіддю про Париж. Знаний український письменник Леонід Кононович назвав свій матеріал “Пригоди українця у Парижі, або як я познайомився з Саркозі”.

“Ми переконані, що створити швейцарський добробут здатна лише нація, яка читає. Бо книжки є інформаційним каналом лише в другу чергу. Насамперед книжка – це нічим не замінний інструмент самоідентифікації і самокорекції людини. Якщо ви прагнете внутрішньої гармонії і тим самим високої якості життя, без магічної практики читання вам не обійтися”, – каже головний редактор “kr: КНИЖНИК-review” Костянтин Родик.

Змінилась також адреса “kr: КНИЖНИК-review” – редакція журналу переселилася з Подолу, вулиці Межигірської, до центру столиці – на вулицю Шота Руставелі, 30.

“kr: КНИЖНИК-review”. Довідка

“Kr: КНИЖНИК-review” має зайняти незаповнену в Україні нішу якісної книжної преси для широкого загалу читачів. У світі в цій ніші працюють такі відомі видання, як ZeitLiteratur (Німеччина), LiteratuRundschau (Німеччина), Bookseller (Велика Британія), Buchkultur (Австрія), Nove ksiazki (Польща), The New York Times Book Review (США), Книжное обозрение (Росія).

“Kr: КНИЖНИК-review” є засновником єдиного в Україні рейтингу “Книжка року”, своєрідного українського книжкового “Оскара”. Уже вісім років експерти журналу на чолі з Костянтином Родиком визначають найкращі книжки України в різних номінаціях (від художніх творів та non-fiction до спеціальної літератури). “Книжка року” стала подією не тільки літературною, але й загальносуспільною.

“Kr: КНИЖНИК-review” є партнером та інформаційним спонсором усіх найбільших книжкових виставок України, як-от Форум видавців, Зелена хвиля, Медвін, Коронація слова, а також найгучніших літературних презентацій.

Перше число журналу побачило світ у серпні 2000 року. Поступово з газетного формату “Книжник” еволюціонував у повноколірне видання “про всі книжки і всіх письменників”. Тепер це справжній глянцевий часопис про літературу, а саме “про те, що варто читати”.

“2000 року “Kr: КНИЖНИК-review” починав свою ходу в інформаційно-книжковому вакуумі, – розповідає головний редактор “Книжника-review” Костянтин Родик. – Тодішні газети й журнали тотально ігнорували українську книжку – у медіях не існувало жодної постійної рубрики про книжки. І читачі цих видань щиро вірили, що українська книжка – це суто етнографічний атрибут, щось на кшталт томагавку в індіанській резервації. До виходу “Kr: КНИЖНИК-review” поставилися нашорошено: про що там писатимуть, коли немає самого предмету розмови?! Але щомісяця на наших шпальтах з’являлося по сотні рецензій на новинки і швидко стало ясно: української книжки – доброї і різної – багато. Потроху “Kr: КНИЖНИК-review” перетворювався на подіум літературно-книжкової моди. Усі нинішні літературні зірки починали або “легалізувалися” на журнальних шпальтах. Саме тут відбувалося зіткнення поглядів, оцінок, смаків та амбіцій. А це вже здетонувало увагу до книжки з боку ґлянсової преси”.

Обличчям “Kr: КНИЖНИК-review” є відомі українські літературні критики та автори:

Костянтин Родик, головний редактор

Журналіст, літературний критик, аналітик книжкового ринку. Засновник журналу “Книжник-review” та Всеукраїнського рейтинґу “Книжка року”. Автор книжки-дослідження “Невивчені уроки Ситіна, або “Гоголізація” триває” (2000). Найкращий книжковий журналіст року за версіями Форуму видавців та Книжкового “Клубу Сімейного Дозвілля”.

Михайло Бриних, заступник головного редактора

Літератор, журналіст, автор понад 500 культурологічних публікацій в українській та закордонній періодиці. Автор, ведучий і редактор теле- та радіопрограм (в тому числі “Остання барикада” на каналі 1+1), учасник кількох поетичних і прозових антологій. За публікації 2006-го року відзначений премією “Культурний провідник”.

Постійними авторами часопису є найпопулярніші книжкові рецензенти країни, зокрема:

Тарас Антипович – письменник, журналіст. Здобув серйозний досвід роботи в проблематиці культури, працюючи (від кореспондента до заступника головного редактора) в якісних українських виданнях. Один із найбільш вдумливих літературних критиків. Уміє тонко й лаконічно окреслити феномен кожного тексту, його культурологічний фундамент і значення.

Олександр Красюк – знаний культуролог, письменник, перекладач, редактор, ідеолог різноманітних видань. Автор п’ятитомної тримовної “Ілюстрованої енциклопедії Запорізької області”, книжки-дослідження про Івана Павла ІІ “Папа і Україна”, численних критичних, науково-популярних, провокативних публікацій у друкованих та електронних ЗМІ.

Сергій Жадан – найуспішніший літератор нового тисячоліття. Його поезія й проза неодноразово відзначалися різноманітними вітчизняними та закордонними преміями. Книжка “Капітал”, куди ввійшли останні романи С. Жадана, стала лауреатом VIII Всеукраїнського рейтинґу “Книжка року-2006”.