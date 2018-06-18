У Києві відкрився Музей історії Києво-Печерської лаври

До 960-річчя Києво-Печерської лаври і 85-річчя заповідника, 2 вересня, у Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику відкрився Музей історії Києво-Печерської лаври.



"У музеї можна на власні очі пересвідчитись, з якою щирою вірою в серці і самовідданістю Богові створювали святиню ченці, і з якою турботливістю її зберігали історики", - розповідає директор заповідника Марина Громова.

Відтепер відвідувачі можуть ознайомитись із майже тисячолітньою історією найдавнішого монастиря Київської Русі. Музей розташували у автентичних келіях соборних старців Києво-Печерської лаври XVIII сторіччя.



На церемонію відкрітія музею запросили почесних гостей.

На церемонії відкриття музею були присутні міністр культури і туризму України Михайло Кулиняк, радник президента України Ганна Герман, намісник лаври митрополит Вишгородський і Чорнобильський Павел (Лебідь), секретар Предстоятеля УПЦ архієпископ Олександр (Драбинко) та інші представники влади та духовенства.



Почав накрапувати дощ, але ніхто не розходився.

Ганна Герман зачитала привітання від Президента України Віктора Януковича. Міністр культури України Михайло Кулиняк зачитав листи від прем`єр-міністра України Миколи Азарова та голови Верховної Ради України Володимира Литвина. Архіпастирське послання від Предстоятеля Української Православної Церкви Митрополита Володимира зачитав архієпископ Олександр.

З нагоди свята, митрополит Павел нагородив міністра культури орденом рівноапостольного князя Володимира, а директора заповідника Марину Громову - «Відзнакою Предстоятеля УПЦ». Також державними нагородами та нагородами УПЦ були відзначені співробітники заповідника.



Михайло Кулиняк, митрополит Павел та Марина Громова роздивляються експозицію.

У коментарі журналістам митрополит Павел висловив задоволення співпрацею із директором заповідника Мариною Громовою і щиро радів, що, на його думку, відтепер конфлікти між лаврою і заповідником в минулому.

У свою чергу, директор заповідника Марина Громова розповіла, що колектив працював над експозицією і вдень і вночі, і все робилося з великою любов’ю.

Після відкриття музею, гості направилися роздивлятися експозицію.



Ікона "Преподобний Іоан Багатостраждальний", ікона "Святий Еразм Печерський та Георгій Победоносець", ікона "Преподобний Агапіт Безмізник", ікона "Святі Єфросінія Полоцька та Іуліяния Ольшанська" - дерево, олія, початок 19 ст. Книга "Патерик Печерський", 1853 р. Шапка преподобного Іоана Багатостраждального, 1847 р.

Виявилося, що її поділено на 4 секції за історичними періодами - починаючи з заснування лаври – XI ст. і до нинішніх часів: ікони, книги, побутові речі ченців та інше.



Лопата, тарілка, табличкі поховальні, каганець.

Є і зовсім унікальні речі, наприклад – голограма хреста Марка Печерника XI ст., і годинник у формі розп`яття, які в 1804 році подарував лаврі Московський митрополит Платон (Лєвшин).



Колода поховальна. Віднайдена у 1977-78 рр. у Ближніх печерах.

А ще - "Хрест трьох архімандритів" XVII ст. І лаврський напрестольний хрест початку XVI ст. Також серед найцікавішого - скульптура Нестора Літописця - реконструкція по рентгену черепа святого отця печерського.



Скульптура лікаря - Агапіта Печерського.

Крім того у музеї можна побачити шкіряні пояси, які носили ченці-схимники. Знахідки розшукали у Дальніх печерах.

Шкіряні пояси, які носили ченці-схимники (IX-XIII ст.)

Як повідомили працівники заповідника, музей налічує близько 900 експонатів, кожен з яких має свою історію.

"Повість минулих літ". Копія з Лаврентіївського списку 1377 р.

Експозиції займають 20 музейних залів і розміщені за хронологічним порядком.

Експонати цікавили і дивували.

Після огляду експозиції Митрополит Павел висловив подяку Митрополиту Володимиру, і співробітникам заповідника, які зберегли святині, що дало можливість відкрити Музей історії лаври. Владика Павел подякував керівництву країни за сприяння у відродженні Печерської обителі.



Прес-секретар предстоятеля УПЦ прот. Георгій Коваленко, казначей Києво-Перчерської Лаври архім. Варсанофій (Столяр) та секретар предстоятеля УПЦ архієп. Олександр (Драбинко).

Водночас він відзначив той факт, що в різні періоди історії народ та Церква зазнавали випробування. Владика підкреслив, що це - наслідок гріха, і не варто нікого засуджувати. На думку настоятеля лаври, «поганих людей немає - людина за своєю природою створена красивою і доброю - є тільки помилки і погані вчинки».



Всіх, хто заходив цього вечора до музею вітала малеча.

«У стінах Святої лаври братія монастиря щодня звершує богослужіння, ми молимо Бога за нашу державу, за увесь світ и закликаємо людей змінити своє життя - бути більш милосердними, терплячими. Повірте, коли ми повернемося обличчям до Бога, коли ми полюбимо одне одного, Господь повернеться до нас и дарує нам все необхідне для нашого спасіння. Саме Церква завжди Була провідником Божої благодаті і, поєднуючи небо із землею, робила нас громадянами неба», - сказав владика Павел.

Для всіх охочих відвідати музей Києво-Печерської лаври: експозиція знаходиться в третьому корпусі, праворуч від центрального входу до заповідника. Музей працюватиме щодня з 9.00 до 18.00 без вихідних. Вхід до музею оплачується за загальним квитком на вхід до Лаври - 25 грн. для дорослих, і 12 грн. для учнів.

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Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник засновано у 1926 році. У 1990 його включили до Списку Всесвітньої Культурної Спадщини ЮНЕСКО. Територія заповідника становить 23,54 гектарів. У його фондах понад 70 тисяч експонатів. Архітектурний ансамбль складається з пам`ятників архітектури XII-XXст., і фактично є великою експозицію під відкритим небом.

Анна Горпинченко

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